«Sardegna ti amo», la canzone di Erika Kardano nata dai versi di una fan

Erika Kardano ha un volto, una voce e una personalità, ma non esiste fisicamente. È un’artista virtuale creata con l’intelligenza artificiale, e chi l’ha ideata non si nasconde dietro un dito: è una scelta precisa e fa parte dell’identità del progetto. A differenza di tante operazioni simili, però, la tecnologia qui non è il fine, ma lo strumento per dare alla Sardegna una nuova voce musicale.

Dietro Erika c’è un team creativo di Cagliari, che segue ogni fase del progetto: l’ideazione dei brani, la scrittura dei testi, la direzione artistica, la selezione delle produzioni, l’identità visiva e i videoclip. Le canzoni nascono da un’idea, un’emozione o un messaggio, e i testi li scrive il team. L’intelligenza artificiale entra nella fase di produzione. Sonorità, stile, atmosfera, interpretazioni vocali e versione definitiva restano scelte umane, che arrivano dopo diverse prove e revisioni.

«L’intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di trasformare idee ed emozioni in musica con strumenti diversi da quelli tradizionali», spiega il team. «Siamo profondamente legati alla nostra terra e abbiamo scelto di partire dalla Sardegna. Non vogliamo cancellare le radici, ma raccontarle in modo diverso, con l’ambizione di farle arrivare oltre l’isola.»

L’idea è andare oltre le spiagge e i paesaggi da cartolina, per raccontare il senso di appartenenza, le tradizioni e la nostalgia di chi vive lontano. Da qui arrivano brani come «Isola mia», «Sardegna portami con te», «Sono nata in Sardegna», «Sona launeddas» e «Sardegna ti amo». Mescolano sonorità contemporanee e richiami alla tradizione, e in alcuni casi usano espressioni in lingua sarda.

La storia più curiosa è quella di «Sardegna ti amo». Il brano nasce da una poesia di una fan speciale che ha contattato il team chiedendo di trasformare i suoi versi in una canzone. Non è un caso isolato: a volte sono proprio i fan a proporre i testi, e il progetto diventa uno spazio in cui le parole di persone reali trovano una voce.

In pochi mesi Erika si è costruita una comunità digitale vera. Il profilo TikTok ha superato i 18.000 follower e la sua musica è disponibile su Spotify, YouTube Music e Apple Music. C’è però un dato che conta più dei numeri: diversi utenti hanno iniziato a usare spontaneamente le sue canzoni come colonna sonora dei propri video, con paesaggi, tradizioni e ricordi legati all’isola. Le canzoni di Erika vivono ormai anche fuori dai suoi canali ufficiali, nelle storie degli altri.

Con il passare dei mesi il repertorio si è allargato. Accanto ai brani dedicati alla Sardegna sono arrivati pezzi pop, ballate romantiche e testi su temi universali come l’amore, la libertà, le delusioni e la forza di ricominciare. Ne sono un esempio «Mi sono scelta», «Adesso sono libera», «Guardami adesso» e «Volevi la brava ragazza?». La Sardegna resta il punto di partenza, ma non è più un confine. Il prossimo passo va nella stessa direzione: continuare a pubblicare mantenendo il legame con l’isola, sperimentando generi e temi nuovi e puntando a un pubblico nazionale. Il progetto è indipendente.

Resta aperta una domanda che riguarda tutta la musica di oggi: quanto conta che un artista esista fisicamente, se le sue canzoni arrivano comunque alle persone e finiscono nei loro ricordi?