Esce il 20 novembre 2026 “La Giostra”, su tutte le principali piattaforme digitali, l’atteso album d’esordio della cantautrice versiliana (originaria di Forte dei Marmi) VIRGO, pubblicato e distribuito da (R)esisto Distribuzione. Il progetto discografico arriva dopo il lancio del singolo omonimo, in radio e in digitale dallo scorso 23 ottobre.

Prodotto e arrangiato da Michele Guberti (presso il Magiari Sound Factory Studio di Ferrara), “La Giostra” è un lavoro che non ha paura di guardare in faccia il nostro presente. L’album si configura come un concentrato di temi scomodi ma necessari, vestiti di arrangiamenti raffinati che uniscono suggestioni vintage e sonorità pop.

Sono ricorrenti i riferimenti alla salute mentale (Momento di follia), al senso di inadeguatezza a cui ci spinge la cosiddetta “società della performance” (La Giostra), con menzione d’onore alla fragilità, vista come l’ultima possibilità di restare umani (Equilibristi e Venere di Milo).

Virgo non manca di celebrare l’amore, in molte forme: quello acerbo di “Primo amore”, quello tormentato di “Lacci stretti” (ispirato al libro “Cime tempestose” di Charlotte Bronte), quello più maturo e consapevole di “Amore di diamante”, quello fraterno di “Almeno noi” e quello materno di “Marta”, dedicato alla sua prima figlia.

“Dentro questo album è passata molta vita, letteralmente – racconta Virgo -. L’ho registrato in parte durante la gravidanza del mio secondo figlio Federico e ho terminato la scrittura e la registrazione di alcuni brani solo pochi mesi fa. Durante questo lungo intervallo di tempo sono stati preziosi sia i momenti di cambiamento, che quelli di forte ispirazione. Persino i periodi di silenzio sono stati fecondi. Quando ascolto i brani, uno dopo l’altro, mi sembrano delle tappe di un viaggio molto ricco, in ognuno vedo una parte di chi sono oggi e di chi sono stata.”

Tracklist:

01 La Giostra

02 Lacci Stretti

03 Almeno Noi

04 Equilibristi

05 Marta

06 Momento di Follia

07 Venere di Milo

08 Amore di Diamante

09 Primo Amore

— BIOGRAFIA —

VIRGO dà voce alla penna di Vittoria Polacci. Cantante e autrice nata in Versilia, a Forte dei Marmi, Vittoria si trasferisce a Milano per studiare Lettere e si specializza in Filologia Moderna.

La musica occupa una parte sempre più importante nella sua vita, al punto che dopo aver studiato canto e chitarra a livello amatoriale entra alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado,

dove si laurea nel 2020 in Canto Jazz. Diventa poi insegnante di canto e performer in diverse formazioni blues e jazz. Oggi è attiva come vocal coach (Accademia Groovemaster Monza, Musica Aperta Milano e alla Andersen International School), come coordinatrice della didattica (Musica Aperta Milano), prosegue la sua attività concertistica ed è socia in AICI (Associazione Italiana Insegnanti di Canto).

Muove i suoi primi passi come cantautrice con il suo primo EP “La Ginestra” nel 2022, distribuito e promosso da (R)esisto Distribuzioni, che ottiene numerose recensioni positive.

Grazie alla collaborazione con Massimiliano Lambertini di (R)esisto e Magiari Sound Factory di Ferrara prende forma il suo primo album “La Giostra”.