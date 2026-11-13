“300 Vite”: DJ Fede, Giovane Feddini e Flesha esplorano il confine tra amore e disincanto

Il nuovo singolo del producer torinese, pubblicato il 13 novembre per Thaurus, vede la partecipazione di Giovane Feddini e Flesha, con gli scratch di DJ Pandaj. Un incontro tra scrittura sentimentale e sonorità hip hop classiche.

C’è una distanza sottile tra il desiderio di avere qualcuno accanto e la necessità di conservare il proprio spazio. È proprio in questa zona di confine che si sviluppa “300 Vite”, il nuovo singolo di DJ Fede, disponibile dal 13 novembre su tutte le piattaforme digitali per Thaurus.

A interpretare il brano sono Giovane Feddini e Flesha, che si alternano al microfono affrontando le contraddizioni dei rapporti sentimentali. Le loro barre si muovono tra dichiarazioni d’amore e osservazioni più ciniche, raccontando emozioni che spesso convivono anche quando sembrano inconciliabili.

La produzione di DJ Fede accompagna questo confronto con un’impronta hip hop classica, lasciando spazio alle parole e al ritmo delle interpretazioni. Gli scratch di DJ Pandaj completano il suono, aggiungendo un elemento distintivo che rafforza l’identità rap della traccia.

Il rap come spazio per raccontare le contraddizioni

In “300 Vite” il sentimento non viene rappresentato come qualcosa di assoluto o necessariamente rassicurante. L’amore diventa piuttosto un’esperienza attraversata da dubbi, desideri e momenti di distanza, nella quale trovare un equilibrio richiede un confronto continuo con sé stessi e con l’altro.

Il rapporto tra musica e vita affettiva aggiunge un ulteriore livello al racconto, mettendo in relazione due dimensioni che possono convivere, ma anche entrare in tensione.

Giovane Feddini e Flesha affrontano questi temi mantenendo una scrittura rap diretta, mentre DJ Fede costruisce una base capace di sostenere il contenuto senza appesantirlo.

Un nuovo tassello nel percorso di DJ Fede

Con questa pubblicazione, DJ Fede prosegue un 2026 particolarmente ricco di uscite e collaborazioni. Il producer torinese ha lavorato negli ultimi mesi con numerosi artisti della scena italiana, tra cui Tormento, Il Turco, Oyoshe, Giso e Gionni Grano, attraversando linguaggi e tematiche differenti.

“300 Vite” aggiunge una prospettiva sentimentale a questo percorso, mantenendo al centro il dialogo tra produzione e scrittura.

Il risultato è una traccia che accosta romanticismo e disincanto senza forzare una conclusione, affidando alle barre dei due rapper il compito di raccontare le sfumature di un sentimento complesso.

“300 Vite” di DJ Fede con Giovane Feddini, Flesha e DJ Pandaj è disponibile dal 13 novembre per Thaurus su tutte le piattaforme digitali.