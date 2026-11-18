C’è un momento, poco prima dell’alba, in cui la città sembra trattenere il respiro. Le serrande sono ancora abbassate, i semafori lampeggiano a vuoto e milioni di sveglie stanno per suonare all’unisono come un’unica, gigantesca orchestra. Poi, all’improvviso, tutto riparte. È proprio da qui, da questo risveglio collettivo, che prende il via Migliaia di speranze, il nuovo singolo di Edoardo Tincani pubblicato da Artisti Online.

Osservata dall’alto, la città, qualsiasi città, appare come un formicaio brulicante di vita: si desta, si agita, diventa rumorosa e caotica, per poi spegnersi con l’arrivo della notte. Tincani si immerge in questo flusso incessante e racconta le piccole grandi attese che ognuno di noi porta nel cuore mentre rincorre appuntamenti, orari e impegni. C’è “chi incontrerò”, c’è il “viavai» dei marciapiedi”, c’è il rischio che il tempo, “come la marea”, salga e “sommerga chi ami di più”.

La canzone segue l’arco di una giornata: il mattino delle finestre che “sbadigliano”, il pomeriggio in cui “ognuno segue un’idea”, la sera che si spegne “tra sogni e monotonia”. Ed è proprio quando cala il buio che il brano rivela la sua vera natura: diventa una preghiera, che raccoglie la gioia e il dolore di tutti per farli salire verso un Dio che “conosce il nome” di ciascuno. Nell’invocazione finale trovano posto persino gli errori della giornata, accolti “fra le braccia tue distese”. Ciò che resta è una pacificazione interiore da riconquistare ogni giorno.

L’arrangiamento curato da Marco Gatti traduce in suono la frenesia del testo. Le strofe scorrono su percussioni a tratti incalzanti e su rumori d’ambiente che evocano il traffico, i telefoni, i passi sui marciapiedi: la città diventa letteralmente parte della canzone. Nei ritornelli, invece, il brano si apre: l’atmosfera prende slancio e verticalità, come se la musica alzasse lo sguardo dall’asfalto verso l’alto, proprio mentre il testo ritrova la dimensione comune nel coro “Siamo qui”. Il risultato è un continuo alternarsi tra tensione e respiro, tra corsa e contemplazione.

La frase chiave

«Costretti su vie d’asfalto / vorremmo avere le ali / così da volare in alto / fin lassù»

In questi quattro versi c’è il cuore del brano. Le vie d’asfalto sono la routine, i doveri, la fatica di una vita che spesso ci costringe a terra; le ali sono il desiderio di felicità che accomuna tutti, nessuno escluso. Tincani racchiude in un’unica immagine l’aspirazione universale alla gioia e la consapevolezza della sua parzialità: sulla terra possiamo soltanto desiderare quel volo, ed è proprio questa nostalgia di «lassù» che apre la strada alla preghiera conclusiva.

Migliaia di speranze sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 20 novembre 2026.

Crediti

Testo e musica: Edoardo Tincani

Arrangiamento: Marco Gatti

Etichetta: Artisti Online

La parte centrale è la più ricercata del brano, sia per il contenuto sia per la forma. La scena è il battesimo nel Giordano: lo Spirito Santo scende e si posa su Gesù, il Figlio di Dio che battezza «non nell’acqua del Giordano / ma in Spirito e fuoco».

Proprio a questo punto il racconto diventa invocazione: «Giovanni Battista t’invoco». Il perno è il passaggio da «fuoco» a «t’invoco». La struttura a specchio lega le due metà del discorso: ciò che Giovanni ha visto al Giordano si riflette in ciò che l’autore chiede per sé. E chiede di vivere «un distacco sano / dal successo, dall’amarezza» e, come il Battista, di non rinnegare Dio «nel pianto». È un equilibrio che serve tanto davanti alla fama quanto davanti alle prove, per custodire intatto il dono della fede.

Anche la musica fa la sua parte. L’arrangiamento di Marco Gatti usa sonorità orientali che evocano la Palestina del I secolo. Nell’intermezzo strumentale il brano prende un respiro quasi epico, lontano dalla forma della canzone devozionale classica. Il risultato è un pezzo sui generis, sospeso tra cielo e deserto. Somiglia a una colonna sonora in cui immergersi per far respirare lo spirito.

Oggi tutto spinge a mettersi in mostra, a occupare spazio e a misurarsi con gli altri. In questo contesto “Giovanni Battista” fa una proposta diversa: indietreggiare per lasciare spazio a qualcosa di più grande. Duemila anni dopo, quella voce nel deserto continua a farsi sentire, e il brano la riporta a chi ha voglia di fermarsi ad ascoltarla.

Biografia

Edoardo Tincani è cantautore, giornalista e scrittore. La fede cristiana è il filo conduttore del suo percorso musicale e letterario.

Nel 2016 pubblica il libro E con questa vita Ti canto. Cento liriche di un cuore cristiano e il CD live Venga il tuo regno, e nel 2018 porta a Reggio Emilia il concerto Io Ti cercherò. Nel 2022 debutta su Spotify con l’album Compagni di viaggio (12 brani con musiche di Daniele Semprini) e nel 2024 firma con Stefano Giuranno 2033 – E volgeranno lo sguardo, 13 brani dedicati alla Pasqua.

La collaborazione con Marco Gatti e Artisti Online dà nuovo slancio alla sua attività discografica: arrivano diversi singoli, sei featuring con Fausto Bizzarri, tre brani con i LOOKin4 e, nel 2025, il terzo album AEDO.

Nel 2026 pubblica i singoli È già felicità (26 giugno) e Ode all’umiltà (11 settembre), seguiti dal quarto album di inediti Il sentiero della speranza, uscito interamente su Bandcamp: otto brani sul senso cristiano della vita, con i duetti con la moglie Lucia e con Francesca Seminara. Il 20 novembre 2026 esce in radio e su tutte le piattaforme il nuovo singolo Migliaia di speranze.

Nelle sue canzoni musica, parola e fede si intrecciano per diventare testimonianza, racconto e condivisione.