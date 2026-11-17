Annunciate le nomination dei The Game Awards 2026: Grand Theft Auto VI è il videogioco più nominato dell’anno con otto candidature. Tra gli sfidanti al Game of the Year ci sono Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ecco tutti i giochi in gara e le categorie dell’edizione 2026.

I The Game Awards 2026 entrano ufficialmente nel vivo. Martedì 17 novembre, Geoff Keighley ha annunciato i videogiochi candidati ai premi più importanti dell’industria videoludica. A conquistare immediatamente l’attenzione è GTA 6, che guida le nomination con ben otto candidature, compresa quella per il prestigioso Game of the Year (GOTY).

Il nuovo capitolo della saga Rockstar Games si presenta quindi come uno dei grandi protagonisti della cerimonia del 10 dicembre 2026. Tuttavia, la competizione si preannuncia interessante, con produzioni come Resident Evil Requiem, Control Resonant e Phantom Blade Zero pronte a contendersi i riconoscimenti principali.

Inoltre, non mancano importanti candidature per Nintendo, che risulta il publisher più nominato dell’edizione con 12 nomination complessive.

GTA 6 conquista 8 nomination ai The Game Awards 2026

Il dato più clamoroso delle nomination ai The Game Awards 2026 riguarda senza dubbio Grand Theft Auto VI. Il nuovo titolo Rockstar ha ottenuto otto candidature, imponendosi come il videogioco più nominato dell’edizione.

Le otto nomination di GTA 6 sono:

Game of the Year – Miglior videogioco dell’anno

Best Game Direction – Miglior direzione di gioco

Best Narrative – Miglior narrativa

Best Art Direction – Miglior direzione artistica

Best Score and Music – Miglior colonna sonora e musiche

Best Audio Design – Miglior comparto audio

Best Performance – Manni L. Perez

Best Action/Adventure – Miglior gioco d’azione e avventura

Un risultato particolarmente significativo perché premia praticamente ogni aspetto della produzione, dalla narrazione alla realizzazione tecnica, passando per il comparto artistico e le interpretazioni.

C’è però un elemento che rende queste candidature ancora più particolari: GTA 6 arriverà ufficialmente il 19 novembre 2026, appena due giorni dopo l’annuncio delle nomination.

Il regolamento dei The Game Awards permette infatti di candidare i videogiochi disponibili entro il 20 novembre. Rockstar rientra quindi nei requisiti previsti, anche se il pubblico non ha ancora potuto mettere le mani sul gioco al momento dell’annuncio.

Una situazione insolita, che potrebbe alimentare il dibattito sui criteri di valutazione dei titoli pubblicati a ridosso della scadenza.

Game of the Year 2026: tutti i candidati al miglior videogioco dell’anno

La categoria più attesa rimane naturalmente quella del Game of the Year 2026, il premio che incorona il miglior videogioco dell’anno.

Quest’anno sono sei i titoli che si contenderanno il riconoscimento:

007 First Light – IO Interactive

Control Resonant – Remedy Entertainment

Grand Theft Auto VI – Rockstar Games

Phantom Blade Zero – S-GAME

Resident Evil Requiem – Capcom

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo

La presenza di GTA 6 rappresenta una delle notizie principali, ma sarebbe prematuro considerare la vittoria già assegnata.

Resident Evil Requiem porta in gara uno dei franchise horror più importanti della storia videoludica, mentre Control Resonant conferma l’ambizione creativa di Remedy Entertainment.

A completare la competizione troviamo Phantom Blade Zero, l’avventura dedicata a James Bond 007 First Light e il ritorno di uno dei titoli più celebri della storia Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La sfida per il GOTY sarà quindi uno dei momenti centrali della cerimonia di dicembre.

The Game Awards 2026: la lista dei nominati nelle principali categorie

Oltre al premio Game of the Year, l’edizione 2026 propone numerose categorie dedicate alla qualità artistica, narrativa e tecnica dei videogiochi.

Best Game Direction – Miglior direzione

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Best Narrative – Miglior narrativa

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

Best Art Direction – Miglior direzione artistica

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Mouse: P.I. For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Best Score and Music – Miglior colonna sonora

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto VI

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Best Audio Design – Miglior comparto audio

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

Best Performance – Miglior interpretazione

Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem

Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine

Manni L. Perez – Grand Theft Auto VI

Patrick Gibson – 007 First Light

Rahul Kohli – Saros

Migliori videogiochi indipendenti e altre nomination

I The Game Awards non premiano soltanto le produzioni più costose. Una parte importante della manifestazione riguarda infatti gli sviluppatori indipendenti, i videogiochi emergenti e le esperienze innovative.

Best Independent Game – Miglior videogioco indipendente

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina the Hollower

Best Debut Indie Game – Miglior debutto indipendente

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Silver Pines

Games for Impact – Videogiochi a impatto sociale

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange: Reunion

Lily’s World XD

Mixtape

Innovation in Accessibility – Innovazione nell’accessibilità

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Marvel’s Wolverine

Rhythm Heaven Groove

Le nomination per genere: azione, RPG, multiplayer e sport

Best Action Game – Miglior gioco d’azione

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros

Best Action/Adventure – Miglior azione e avventura

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Best Role Playing Game – Miglior RPG

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky 2nd Chapter

Best Fighting Game – Miglior picchiaduro

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invincible VS

Marvel Tōkon: Fighting Souls

My Hero Academia: All’s Justice

Best Family Game – Miglior gioco per famiglie

Big Walk

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

Best Sim/Strategy – Miglior simulazione o strategico

Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokémon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars Zero Company

Best Sports/Racing – Miglior gioco sportivo o di corse

EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars: Galactic Racer

Best Multiplayer – Miglior multiplayer

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals

Videogiochi mobile, realtà virtuale e titoli in continuo aggiornamento

Best Mobile Game – Miglior gioco mobile

Arknights: Endfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

Best VR/AR – Miglior videogioco in realtà virtuale o aumentata

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

Best Ongoing Game – Miglior gioco continuativo

ARC Raiders

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Best Community Support – Miglior supporto alla community

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Warframe

Best Adaptation 2026: le serie TV e i film candidati

Tra le categorie più interessanti per gli appassionati di cinema e serie TV troviamo Best Adaptation, che premia le migliori produzioni audiovisive tratte dal mondo dei videogiochi.

I candidati sono:

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fallout – Stagione 2

Mortal Kombat II

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

La categoria evidenzia il rapporto sempre più stretto tra industria videoludica e intrattenimento audiovisivo, con produzioni che spaziano dall’animazione alle serie televisive live action.

Most Anticipated Game: i videogiochi più attesi

Oltre a celebrare le migliori produzioni del 2026, i The Game Awards guardano anche al futuro attraverso il premio Most Anticipated Game.

I candidati sono:

Fable

Final Fantasy VII Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher IV

Content creator, esports e creazioni degli utenti

Content Creator of the Year

CDawg

Cellbit

IShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Best Esports Game

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Best Esports Athlete

Chovy – Gen.G

donk – Team Spirit

Erde – LOUD

Yatoro – Team Spirit

ZywOo – Team Vitality

Best Esports Team

Gen.G – League of Legends

LOUD – Valorant

Team Falcons – Counter-Strike 2

Team Falcons – Rocket League

Team Spirit – Dota 2

Team Vitality – Counter-Strike 2

Best User Creation

A Dream of Silence: Revamped – Baldur’s Gate 3

Create Aeronautics – Minecraft

NoPixel V – Grand Theft Auto Online

Star Wars Droid Tycoon – Fortnite

TTK Testing – Roblox

La categoria Players’ Voice, dedicata al voto del pubblico, seguirà invece un calendario separato. Le relative candidature sono attese per il 30 novembre.

Quando si svolgono i The Game Awards 2026 e come votare

La cerimonia dei The Game Awards 2026 si terrà giovedì 10 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles. Per il pubblico italiano, l’appuntamento sarà nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, con inizio della trasmissione previsto alle ore 01:30 italiane.

La manifestazione sarà disponibile gratuitamente in streaming sulle principali piattaforme, tra cui YouTube e Twitch.

Come nelle precedenti edizioni, il pubblico può contribuire alla scelta dei vincitori attraverso il sito ufficiale dei The Game Awards.

Per la maggior parte delle categorie, il risultato finale dipenderà da un sistema di voto misto:

90% del peso assegnato alla giuria internazionale

10% del peso assegnato al voto del pubblico

Le votazioni resteranno aperte fino al 9 dicembre 2026.

GTA 6 favorito al GOTY, ma la sfida è ancora aperta

Le otto nomination conquistate da Grand Theft Auto VI confermano quanto il nuovo capitolo Rockstar sia centrale nell’industria videoludica del 2026.

Eppure, la presenza tra i candidati di produzioni ambiziose come Resident Evil Requiem, Control Resonant e Phantom Blade Zero lascia spazio a una competizione che non può considerarsi conclusa in partenza.

Inoltre, la candidatura di GTA 6 prima della sua uscita commerciale rappresenta un caso particolarmente interessante per l’edizione di quest’anno. Il gioco arriverà nei negozi soltanto il 19 novembre, mentre la giuria e il pubblico decreteranno i vincitori nelle settimane successive.

Chi conquisterà il Game of the Year 2026? La risposta arriverà il 10 dicembre, durante una cerimonia che promette di essere tra gli appuntamenti più seguiti dell’anno dagli appassionati di videogiochi.

fonte: The Game Awards

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