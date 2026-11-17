Annunciate le nomination dei The Game Awards 2026: Grand Theft Auto VI è il videogioco più nominato dell’anno con otto candidature. Tra gli sfidanti al Game of the Year ci sono Resident Evil Requiem, 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ecco tutti i giochi in gara e le categorie dell’edizione 2026.
I The Game Awards 2026 entrano ufficialmente nel vivo. Martedì 17 novembre, Geoff Keighley ha annunciato i videogiochi candidati ai premi più importanti dell’industria videoludica. A conquistare immediatamente l’attenzione è GTA 6, che guida le nomination con ben otto candidature, compresa quella per il prestigioso Game of the Year (GOTY).
Il nuovo capitolo della saga Rockstar Games si presenta quindi come uno dei grandi protagonisti della cerimonia del 10 dicembre 2026. Tuttavia, la competizione si preannuncia interessante, con produzioni come Resident Evil Requiem, Control Resonant e Phantom Blade Zero pronte a contendersi i riconoscimenti principali.
Inoltre, non mancano importanti candidature per Nintendo, che risulta il publisher più nominato dell’edizione con 12 nomination complessive.
GTA 6 conquista 8 nomination ai The Game Awards 2026
Il dato più clamoroso delle nomination ai The Game Awards 2026 riguarda senza dubbio Grand Theft Auto VI. Il nuovo titolo Rockstar ha ottenuto otto candidature, imponendosi come il videogioco più nominato dell’edizione.
Le otto nomination di GTA 6 sono:
- Game of the Year – Miglior videogioco dell’anno
- Best Game Direction – Miglior direzione di gioco
- Best Narrative – Miglior narrativa
- Best Art Direction – Miglior direzione artistica
- Best Score and Music – Miglior colonna sonora e musiche
- Best Audio Design – Miglior comparto audio
- Best Performance – Manni L. Perez
- Best Action/Adventure – Miglior gioco d’azione e avventura
Un risultato particolarmente significativo perché premia praticamente ogni aspetto della produzione, dalla narrazione alla realizzazione tecnica, passando per il comparto artistico e le interpretazioni.
C’è però un elemento che rende queste candidature ancora più particolari: GTA 6 arriverà ufficialmente il 19 novembre 2026, appena due giorni dopo l’annuncio delle nomination.
Il regolamento dei The Game Awards permette infatti di candidare i videogiochi disponibili entro il 20 novembre. Rockstar rientra quindi nei requisiti previsti, anche se il pubblico non ha ancora potuto mettere le mani sul gioco al momento dell’annuncio.
Una situazione insolita, che potrebbe alimentare il dibattito sui criteri di valutazione dei titoli pubblicati a ridosso della scadenza.
Game of the Year 2026: tutti i candidati al miglior videogioco dell’anno
La categoria più attesa rimane naturalmente quella del Game of the Year 2026, il premio che incorona il miglior videogioco dell’anno.
Quest’anno sono sei i titoli che si contenderanno il riconoscimento:
- 007 First Light – IO Interactive
- Control Resonant – Remedy Entertainment
- Grand Theft Auto VI – Rockstar Games
- Phantom Blade Zero – S-GAME
- Resident Evil Requiem – Capcom
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo
La presenza di GTA 6 rappresenta una delle notizie principali, ma sarebbe prematuro considerare la vittoria già assegnata.
Resident Evil Requiem porta in gara uno dei franchise horror più importanti della storia videoludica, mentre Control Resonant conferma l’ambizione creativa di Remedy Entertainment.
A completare la competizione troviamo Phantom Blade Zero, l’avventura dedicata a James Bond 007 First Light e il ritorno di uno dei titoli più celebri della storia Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
La sfida per il GOTY sarà quindi uno dei momenti centrali della cerimonia di dicembre.
The Game Awards 2026: la lista dei nominati nelle principali categorie
Oltre al premio Game of the Year, l’edizione 2026 propone numerose categorie dedicate alla qualità artistica, narrativa e tecnica dei videogiochi.
Best Game Direction – Miglior direzione
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
Best Narrative – Miglior narrativa
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
Best Art Direction – Miglior direzione artistica
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Mouse: P.I. For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Best Score and Music – Miglior colonna sonora
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Best Audio Design – Miglior comparto audio
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil Requiem
- Star Wars: Galactic Racer
Best Performance – Miglior interpretazione
- Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem
- Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine
- Manni L. Perez – Grand Theft Auto VI
- Patrick Gibson – 007 First Light
- Rahul Kohli – Saros
Migliori videogiochi indipendenti e altre nomination
I The Game Awards non premiano soltanto le produzioni più costose. Una parte importante della manifestazione riguarda infatti gli sviluppatori indipendenti, i videogiochi emergenti e le esperienze innovative.
Best Independent Game – Miglior videogioco indipendente
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina the Hollower
Best Debut Indie Game – Miglior debutto indipendente
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
Games for Impact – Videogiochi a impatto sociale
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange: Reunion
- Lily’s World XD
- Mixtape
Innovation in Accessibility – Innovazione nell’accessibilità
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Marvel’s Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
Le nomination per genere: azione, RPG, multiplayer e sport
Best Action Game – Miglior gioco d’azione
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
Best Action/Adventure – Miglior azione e avventura
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Best Role Playing Game – Miglior RPG
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Best Fighting Game – Miglior picchiaduro
- 2XKO
- Avatar Legends: The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tōkon: Fighting Souls
- My Hero Academia: All’s Justice
Best Family Game – Miglior gioco per famiglie
- Big Walk
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokémon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
Best Sim/Strategy – Miglior simulazione o strategico
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokémon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars Zero Company
Best Sports/Racing – Miglior gioco sportivo o di corse
- EA Sports FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars: Galactic Racer
Best Multiplayer – Miglior multiplayer
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
Videogiochi mobile, realtà virtuale e titoli in continuo aggiornamento
Best Mobile Game – Miglior gioco mobile
- Arknights: Endfield
- Monster Hunter Outlanders
- Neverness to Everness
- Pokémon Champions
- Where Winds Meet
Best VR/AR – Miglior videogioco in realtà virtuale o aumentata
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
- Thief VR: Legacy of Shadow
Best Ongoing Game – Miglior gioco continuativo
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Best Community Support – Miglior supporto alla community
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Warframe
Best Adaptation 2026: le serie TV e i film candidati
Tra le categorie più interessanti per gli appassionati di cinema e serie TV troviamo Best Adaptation, che premia le migliori produzioni audiovisive tratte dal mondo dei videogiochi.
I candidati sono:
- Cyberpunk: Edgerunners 2
- Fallout – Stagione 2
- Mortal Kombat II
- Resident Evil
- The Super Mario Galaxy Movie
La categoria evidenzia il rapporto sempre più stretto tra industria videoludica e intrattenimento audiovisivo, con produzioni che spaziano dall’animazione alle serie televisive live action.
Most Anticipated Game: i videogiochi più attesi
Oltre a celebrare le migliori produzioni del 2026, i The Game Awards guardano anche al futuro attraverso il premio Most Anticipated Game.
I candidati sono:
- Fable
- Final Fantasy VII Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher IV
Content creator, esports e creazioni degli utenti
Content Creator of the Year
- CDawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- LilSimsie
- OhnePixel
Best Esports Game
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Best Esports Athlete
- Chovy – Gen.G
- donk – Team Spirit
- Erde – LOUD
- Yatoro – Team Spirit
- ZywOo – Team Vitality
Best Esports Team
- Gen.G – League of Legends
- LOUD – Valorant
- Team Falcons – Counter-Strike 2
- Team Falcons – Rocket League
- Team Spirit – Dota 2
- Team Vitality – Counter-Strike 2
Best User Creation
- A Dream of Silence: Revamped – Baldur’s Gate 3
- Create Aeronautics – Minecraft
- NoPixel V – Grand Theft Auto Online
- Star Wars Droid Tycoon – Fortnite
- TTK Testing – Roblox
La categoria Players’ Voice, dedicata al voto del pubblico, seguirà invece un calendario separato. Le relative candidature sono attese per il 30 novembre.
Quando si svolgono i The Game Awards 2026 e come votare
La cerimonia dei The Game Awards 2026 si terrà giovedì 10 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles. Per il pubblico italiano, l’appuntamento sarà nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, con inizio della trasmissione previsto alle ore 01:30 italiane.
La manifestazione sarà disponibile gratuitamente in streaming sulle principali piattaforme, tra cui YouTube e Twitch.
Come nelle precedenti edizioni, il pubblico può contribuire alla scelta dei vincitori attraverso il sito ufficiale dei The Game Awards.
Per la maggior parte delle categorie, il risultato finale dipenderà da un sistema di voto misto:
- 90% del peso assegnato alla giuria internazionale
- 10% del peso assegnato al voto del pubblico
Le votazioni resteranno aperte fino al 9 dicembre 2026.
GTA 6 favorito al GOTY, ma la sfida è ancora aperta
Le otto nomination conquistate da Grand Theft Auto VI confermano quanto il nuovo capitolo Rockstar sia centrale nell’industria videoludica del 2026.
Eppure, la presenza tra i candidati di produzioni ambiziose come Resident Evil Requiem, Control Resonant e Phantom Blade Zero lascia spazio a una competizione che non può considerarsi conclusa in partenza.
Inoltre, la candidatura di GTA 6 prima della sua uscita commerciale rappresenta un caso particolarmente interessante per l’edizione di quest’anno. Il gioco arriverà nei negozi soltanto il 19 novembre, mentre la giuria e il pubblico decreteranno i vincitori nelle settimane successive.
Chi conquisterà il Game of the Year 2026? La risposta arriverà il 10 dicembre, durante una cerimonia che promette di essere tra gli appuntamenti più seguiti dell’anno dagli appassionati di videogiochi.
fonte: The Game Awards