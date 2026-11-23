Sette brani tra death metal melodico, sperimentazione e spiritualità. Il quarto album della formazione genovese completa il percorso dedicato ai quattro elementi e introduce una nuova dimensione sonora grazie anche alla voce femminile di Sara.

Musica e spiritualità, potenza sonora e ricerca interiore. Sono questi gli elementi che caratterizzano il percorso dei Dowhanash, formazione metal genovese che con il nuovo album “Draconis 33”, pubblicato il 9 Ottobre 2026, aggiunge un capitolo importante alla propria storia artistica.

Un progetto fuori dagli schemi, nato nel 2019 per volontà del batterista Rigel Ettore Berlingeri, già componente di Detestor, Antropofagus e Spite Extreme Wing, storiche realtà della scena metal ligure. L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di costruire qualcosa che andasse oltre i confini di un genere musicale, trasformando le canzoni in strumenti di espressione e riflessione.

Da questa visione prende forma quello che la band definisce “Draco Metal”, uno stile personale che attraversa heavy metal, death metal, sonorità estreme e aperture melodiche, accompagnato da testi ispirati alla cosiddetta Conoscenza Draconiana.

Al centro dell’universo dei Dowhanash si trova infatti la figura simbolica del Drago Nero, legata a un percorso esoterico di Consapevolezza e Conoscenza. Anche il nome del gruppo richiama questo immaginario: “Dowhanash” deriva dall’unione di quattro termini che, secondo la concezione della band, rappresentano l’energia nera, alata e strisciante (Drago Nero).

“Draconis 33” rappresenta il quarto lavoro discografico del gruppo e il completamento di un percorso costruito attorno ai quattro elementi naturali. Un viaggio iniziato nel 2020 con “From the Ashes”, associato al Fuoco, proseguito con “To the Stardust” nel 2021, dedicato all’Aria, e con “Promethium 61” nel 2023, legato alla Terra. Il nuovo album chiude idealmente il ciclo attraverso l’elemento Acqua.

Ma a rendere particolarmente significativo questo capitolo è soprattutto l’evoluzione della formazione, che ha portato nuove possibilità espressive e una maggiore varietà negli arrangiamenti.

L’ingresso della cantante Sara rappresenta uno dei cambiamenti più importanti nella storia recente dei Dowhanash. La sua voce introduce una componente melodica che si alterna alle interpretazioni vocali più aggressive, creando un contrasto tra atmosfere evocative e passaggi tipicamente death metal.

Il risultato è una proposta che conserva l’energia e la complessità dei lavori precedenti, ma cerca al tempo stesso una comunicazione musicale più immediata, senza rinunciare alla sperimentazione.

Sette le tracce che compongono “Draconis 33”:

Killing Reality Humans in the Mud Entangled in the Void Ghost of a Future Memory Washing Hands with Blood Eternal but not Immortal Samsara Stairs

Un lavoro di circa mezz’ora nel quale trovano spazio chitarre potenti, cambi di atmosfera, intrecci vocali e soluzioni musicali che testimoniano la volontà del gruppo di non rimanere imprigionato in formule prestabilite.

La formazione attuale vede Sara alla voce, Arioch alla voce e alla chitarra solista, Joe al basso e alla voce, Kōan alla chitarra, al basso e alle tastiere, e Rigel alla batteria e alla chitarra ritmica.

Dietro il progetto si nasconde anche una storia musicale che affonda le radici negli anni precedenti alla nascita della band. Parte delle prime composizioni, infatti, deriva da idee sviluppate da Rigel durante la sua precedente esperienza artistica e successivamente rielaborate per dare vita a una nuova identità musicale.

Una continuità con il passato che non impedisce ai Dowhanash di guardare avanti. La band ha infatti già raccontato la propria intenzione di sviluppare un quinto capitolo discografico, dedicato al Vuoto, concepito come sintesi conclusiva del percorso attraverso gli elementi.

Con “Draconis 33”, i Dowhanash confermano così una visione artistica in cui la musica non rappresenta soltanto intrattenimento, ma diventa anche un linguaggio attraverso il quale esplorare simboli, interrogativi e dimensioni interiori.

Un percorso che invita l’ascoltatore ad andare oltre la superficie delle sonorità più estreme, per scoprire un universo nel quale ogni composizione è parte di un disegno più ampio.