Tananai annuncia il Live Tour 2027: il 21 maggio debutta per la prima volta all’Arena di Verona, poi a ottobre tornerà nei palasport con sette date da Ancona a Milano.
Indice
L’annuncio è arrivato l’11 novembre 2026: il cantautore milanese riporta in giro per l’Italia il suo live con un concerto speciale in Arena e un tour autunnale nei palazzetti.
Le date del tour 2027 di Tananai
Il calendario conta otto appuntamenti in tutto. Si comincia con la serata di Verona, poi si passa ai palasport, con Ancona come data zero e Milano a chiudere.
- Venerdì 21 maggio 2027: Verona, Arena di Verona
- Venerdì 8 ottobre 2027: Ancona, Palaprometeo (data zero)
- Domenica 10 ottobre 2027: Bologna, Unipol Arena
- Martedì 12 ottobre 2027: Torino, Inalpi Arena
- Giovedì 14 ottobre 2027: Firenze, Nelson Mandela Forum
- Martedì 19 ottobre 2027: Roma, Palazzo dello Sport
- Domenica 24 ottobre 2027: Napoli, Palapartenope
- Giovedì 28 ottobre 2027: Milano, Unipol Dome
Biglietti e prevendita
I biglietti per tutte le date sono in vendita dalle 14 di giovedì 12 novembre 2026 su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per sapere quali serate hanno ancora posti, il riferimento resta la pagina evento di ogni data sul circuito di vendita, perché la disponibilità cambia di giorno in giorno.
Il debutto in Arena e il ritorno nei palazzetti
Quella del 21 maggio è la prima volta di Tananai all’Arena di Verona e apre il percorso verso l’autunno, quando il tour passerà da sette palasport in sette città, dal Nord al Sud. Pochi giorni prima dell’annuncio è uscito il singolo Buonanotte anche stanotte.
Le sette tappe autunnali toccano sette regioni diverse: Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Lombardia. Due serate cadono di domenica, il 10 e il 24 ottobre, comode per chi viaggia da fuori città.
Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, come spiega il comunicato dell’organizzazione sul Live Tour 2027.
Da Sanremo ai palasport
Tananai è arrivato due volte al Festival di Sanremo: nel 2022 con Sesso occasionale, chiusa al 25º posto, e nel 2023 con Tango, che gli è valsa il 5º. Il suo percorso al Festival è raccolto nell’archivio Sanremo di AHM dedicato a Tananai.
Domande frequenti sul tour 2027 di Tananai
Il Live Tour 2027 parte il 21 maggio 2027 con il concerto all’Arena di Verona. La parte nei palasport inizia l’8 ottobre 2027 da Ancona.
I biglietti sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita abituali dalle 14 del 12 novembre 2026.
Verona il 21 maggio, poi Ancona l’8 ottobre, Bologna il 10, Torino il 12, Firenze il 14, Roma il 19, Napoli il 24 e Milano il 28 ottobre 2027.
Lo organizzano Magellano Concerti e Friends & Partners.
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