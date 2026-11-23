Tananai annuncia il Live Tour 2027: il 21 maggio debutta per la prima volta all’Arena di Verona, poi a ottobre tornerà nei palasport con sette date da Ancona a Milano.

L’annuncio è arrivato l’11 novembre 2026: il cantautore milanese riporta in giro per l’Italia il suo live con un concerto speciale in Arena e un tour autunnale nei palazzetti.

Il calendario conta otto appuntamenti in tutto. Si comincia con la serata di Verona, poi si passa ai palasport, con Ancona come data zero e Milano a chiudere.

Venerdì 21 maggio 2027: Verona, Arena di Verona

Venerdì 8 ottobre 2027: Ancona, Palaprometeo (data zero)

Domenica 10 ottobre 2027: Bologna, Unipol Arena

Martedì 12 ottobre 2027: Torino, Inalpi Arena

Giovedì 14 ottobre 2027: Firenze, Nelson Mandela Forum

Martedì 19 ottobre 2027: Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 24 ottobre 2027: Napoli, Palapartenope

Giovedì 28 ottobre 2027: Milano, Unipol Dome

Biglietti e prevendita

I biglietti per tutte le date sono in vendita dalle 14 di giovedì 12 novembre 2026 su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per sapere quali serate hanno ancora posti, il riferimento resta la pagina evento di ogni data sul circuito di vendita, perché la disponibilità cambia di giorno in giorno.

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Il debutto in Arena e il ritorno nei palazzetti

Quella del 21 maggio è la prima volta di Tananai all’Arena di Verona e apre il percorso verso l’autunno, quando il tour passerà da sette palasport in sette città, dal Nord al Sud. Pochi giorni prima dell’annuncio è uscito il singolo Buonanotte anche stanotte.

Le sette tappe autunnali toccano sette regioni diverse: Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Lombardia. Due serate cadono di domenica, il 10 e il 24 ottobre, comode per chi viaggia da fuori città.

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, come spiega il comunicato dell’organizzazione sul Live Tour 2027.

Da Sanremo ai palasport

Tananai è arrivato due volte al Festival di Sanremo: nel 2022 con Sesso occasionale, chiusa al 25º posto, e nel 2023 con Tango, che gli è valsa il 5º. Il suo percorso al Festival è raccolto nell’archivio Sanremo di AHM dedicato a Tananai.

Domande frequenti sul tour 2027 di Tananai

Quando parte il tour 2027 di Tananai? Il Live Tour 2027 parte il 21 maggio 2027 con il concerto all’Arena di Verona. La parte nei palasport inizia l’8 ottobre 2027 da Ancona. Dove si comprano i biglietti per i concerti di Tananai? I biglietti sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita abituali dalle 14 del 12 novembre 2026. Quali sono le date del tour 2027 di Tananai? Verona il 21 maggio, poi Ancona l’8 ottobre, Bologna il 10, Torino il 12, Firenze il 14, Roma il 19, Napoli il 24 e Milano il 28 ottobre 2027. Chi organizza il tour di Tananai? Lo organizzano Magellano Concerti e Friends & Partners.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.