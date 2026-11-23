Diodato porta nei teatri italiani il tour «Ma non eravamo qui per amarci?»: 19 date dal 6 novembre al 14 dicembre 2027, con data zero a Grosseto e chiusura a Parma. La prevendita è aperta dalle 14 di mercoledì 18 novembre.

Il calendario conta 19 tappe tra novembre e dicembre 2027, distribuite da nord a sud con qualche salto in mezzo: si parte dalla Toscana, si passa per le grandi città e si chiude in Emilia. Ecco l’elenco completo, in costante aggiornamento.

6 novembre: Grosseto, Teatro Moderno (data zero)

8 novembre: Milano, Teatro Arcimboldi

11 novembre: Torino, Teatro Colosseo

13 novembre: Livorno, Teatro Goldoni

15 novembre: Spoleto, Teatro Menotti

16 novembre: Civitanova Marche, Teatro Rossini

19 novembre: Trento, Auditorium Santa Chiara

21 novembre: Firenze, Teatro Verdi

22 novembre: Bologna, Europauditorium

23 novembre: Padova, Gran Teatro Geox

29 novembre: Roma, Auditorium Conciliazione

2 dicembre: Napoli, Teatro Augusteo

3 dicembre: Bitritto (Bari), Palatour

5 dicembre: Palermo, Teatro Golden

6 dicembre: Catania, Teatro Metropolitan

8 dicembre: Reggio Calabria, Teatro Cilea

10 dicembre: Taranto, Teatro Orfeo

12 dicembre: Pescara, Teatro Massimo

14 dicembre: Parma, Teatro Regio

Dove parte e dove finisce il tour

La data zero è fissata per sabato 6 novembre 2027 al Teatro Moderno di Grosseto. Due giorni dopo, lunedì 8 novembre, Diodato sale sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano. Il tour si chiude martedì 14 dicembre al Teatro Regio di Parma, dopo le tappe del Sud tra Reggio Calabria, Taranto e Pescara.

Il 6 dicembre il percorso tocca Catania, al Teatro Metropolitan, lo stesso palco su cui Diodato ha suonato nell’ottobre 2024. Roma è in programma il 29 novembre all’Auditorium Conciliazione, mentre Napoli ospita la data del 2 dicembre al Teatro Augusteo.

Prevendita e biglietti: quando e dove acquistarli

La prevendita è partita alle 14 di mercoledì 18 novembre 2026 su TicketOne e nei circuiti abituali, il giorno dopo l’annuncio. Le date elencate sono quelle già confermate: il calendario può crescere con nuove tappe nelle prossime settimane, quindi conviene tenere d’occhio le pagine degli eventi, soprattutto per le città più richieste come Milano, Roma e Napoli.

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti.

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Il nuovo album e il titolo «Ma non eravamo qui per amarci?»

Il tour porta lo stesso titolo del nuovo disco di Diodato, Ma non eravamo qui per amarci?, in uscita per Carosello Records. L’annuncio è arrivato il 17 novembre 2026 con un video pubblicato sui canali social dell’artista, che ha presentato insieme album e tour teatrale.

Per chi vuole ripercorrere la storia di Diodato con il Festival, l’archivio Sanremo di AHM dedicato all’artista raccoglie le sue partecipazioni. Il tour 2027 segna il ritorno nei teatri italiani con un titolo-domanda che è già un invito alla curiosità.

Domande frequenti sul tour teatri 2027 di Diodato

Quando inizia il tour teatri 2027 di Diodato? Il tour parte sabato 6 novembre 2027 con la data zero al Teatro Moderno di Grosseto e si chiude il 14 dicembre al Teatro Regio di Parma. Quante date ha il tour di Diodato nel 2027? Le date annunciate sono 19, tra il 6 novembre e il 14 dicembre 2027. Il calendario è in aggiornamento e potrebbe ricevere nuove tappe. Dove si acquistano i biglietti per il tour di Diodato? La prevendita è aperta dalle 14 di mercoledì 18 novembre 2026 su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Come si chiama il nuovo album di Diodato? Il nuovo album si intitola Ma non eravamo qui per amarci?, come il tour, ed esce per Carosello Records.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.