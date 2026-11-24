Freddie Mercury è morto a Londra il 24 novembre 1991: a 35 anni dalla scomparsa, gli ultimi anni del cantante dei Queen restano legati a due album, Innuendo e Made in Heaven.

La voce dei Queen si è spenta a Londra il 24 novembre 1991, a 45 anni, per una broncopolmonite causata dalle complicazioni dell’AIDS. Era nato a Stone Town, a Zanzibar, il 5 settembre 1946, come ricorda il nostro pezzo sul compleanno di Mercury. Il 24 novembre 2026 passano 35 anni, e per capire cosa ha lasciato conviene partire dalla musica che ha inciso quando sapeva di avere poco tempo.

La malattia era nota alla cerchia stretta da anni: la diagnosi risale alla fine di aprile del 1987. Mercury la tenne lontana dalla stampa fino al comunicato del 23 novembre 1991, il giorno prima di morire. Nel mezzo ci sono quattro anni di lavoro serrato, e due album che raccontano come la band abbia gestito quel periodo.

Dal palco di Knebworth agli ultimi anni di studio

L’ultimo concerto dei Queen con Mercury è del 9 agosto 1986, a Knebworth, davanti a circa 120.000 persone. Dopo quella data la band non è più salita sul palco insieme. Mercury ha continuato a registrare: nel 1988 è uscito Barcelona, il disco inciso con la soprano Montserrat Caballé, e i Queen hanno pubblicato The Miracle.

L’ultima apparizione pubblica di Mercury risale al febbraio del 1990, ai BRIT Awards, al Dominion Theatre di Londra. Da lì in avanti la sua presenza si è spostata quasi del tutto in studio, lontano dai giornalisti.

Innuendo, l’album registrato con il tempo contato

Innuendo è uscito il 4 febbraio 1991, nove mesi prima della morte di Mercury. Le sessioni sono andate da marzo 1989 a novembre 1990, tra i Metropolis Studios di Londra e i Mountain Studios di Montreux, in Svizzera. La band si è spostata a Montreux anche per dare a Mercury più riservatezza, lontano dai fotografi londinesi. La scheda dell’album riporta il debutto al primo posto in classifica nel Regno Unito.

Il singolo che dà il titolo al disco ha debuttato al numero uno britannico il 14 gennaio 1991. Nella scaletta ci sono Headlong, I’m Going Slightly Mad, Delilah e The Show Must Go On, il brano che chiude il disco ed è diventato un singolo il 14 ottobre 1991.

These Are the Days of Our Lives ha avuto una storia a parte. Il videoclip, in bianco e nero, è l’ultima apparizione di Mercury davanti a una cinepresa. Il pezzo è uscito in doppio lato A con Bohemian Rhapsody ed è stato il numero uno natalizio britannico del 1991. Se vuoi riascoltarlo con le parole davanti, abbiamo anche il testo di These Are the Days of Our Lives.

Made in Heaven, il disco finito dopo la sua morte

Nei mesi finali Mercury ha registrato tutte le voci che le forze gli permettevano di incidere, con la richiesta agli altri di completare i brani. Mother Love è l’ultima interpretazione vocale della sua carriera: le parti cantate sono del 13-16 maggio 1991 e l’ultima strofa l’ha cantata Brian May, perché Mercury non è più tornato in studio.

Dopo la morte, Brian May, Roger Taylor e John Deacon hanno ripreso il materiale con il produttore David Richards. Tra il 1993 e il 1995, sempre a Montreux, hanno ricostruito i brani partendo da meno di un album di registrazioni. You Don’t Fool Me nasce da frammenti vocali del maggio 1991, mentre Too Much Love Will Kill You è l’unico pezzo rimasto com’era: il mix del 1989 uscito per The Miracle.

Made in Heaven è arrivato il 6 novembre 1995, preceduto dal singolo Heaven for Everyone del 23 ottobre. Ha debuttato al primo posto nel Regno Unito, dove ha venduto 1,2 milioni di copie ed è stato certificato quattro volte disco di platino, come indica la pagina dedicata. È l’ultimo album in studio dei Queen e il primo uscito dopo l’addio al suo cantante.

Il concerto di Wembley e il Mercury Phoenix Trust

Il 20 aprile 1992 Wembley ha ospitato il Freddie Mercury Tribute Concert, con circa 72.000 spettatori e una diretta tv seguita in oltre 70 paesi. Sul palco hanno suonato, tra gli altri, David Bowie, Elton John, George Michael, Annie Lennox, Robert Plant e Metallica. L’esibizione più ricordata è Somebody to Love con George Michael, come racconta la pagina del concerto.

Dall’incasso della serata è nato il Mercury Phoenix Trust, fondato nell’aprile del 1992 per sostenere la lotta contro l’HIV e l’AIDS nel mondo. Oggi tra i fiduciari ci sono ancora Brian May e Roger Taylor, insieme a Jim Beach e Mary Austin.

Da dove iniziare ad ascoltare Freddie Mercury oggi

Per chi vuole usare l’anniversario come scusa per riascoltare, l’ordine più utile è cronologico alla rovescia. Prima Innuendo, per sentire una voce intatta dentro arrangiamenti ambiziosi. Poi Made in Heaven, dove ogni canzone è un lavoro di cucitura tra ciò che Mercury ha lasciato e ciò che gli altri hanno costruito intorno. Solo dopo conviene tornare ai dischi degli anni Settanta, che raccontano da dove arrivava quella voce.

Il 24 novembre cade di martedì: una data tonda per rimettere in cuffia la scaletta di Innuendo dall’inizio alla fine, nell’ordine in cui la band l’aveva pensata.

Domande frequenti su Freddie Mercury a 35 anni dalla morte

Quando è morto Freddie Mercury? È morto il 24 novembre 1991 a Londra, a 45 anni. Il giorno prima aveva annunciato pubblicamente di avere l’AIDS. La causa è stata una broncopolmonite, complicazione della malattia. Qual è l’ultimo album dei Queen con Freddie Mercury? L’ultimo uscito con lui in vita è Innuendo, del 4 febbraio 1991. Made in Heaven, del 6 novembre 1995, contiene le sue ultime registrazioni vocali, completate dagli altri tre membri dopo la sua morte. Quale è stata l’ultima canzone registrata da Freddie Mercury? Mother Love, incisa ai Mountain Studios di Montreux tra il 13 e il 16 maggio 1991. È l’ultima interpretazione vocale di Mercury: l’ultima strofa è stata cantata da Brian May. Cos’è il Mercury Phoenix Trust? È un ente di beneficenza fondato nell’aprile 1992 con i proventi del concerto tributo di Wembley. Sostiene progetti contro l’HIV e l’AIDS in tutto il mondo. Quanti anni sono passati dalla morte di Freddie Mercury nel 2026? Il 24 novembre 2026 sono 35 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1991.

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