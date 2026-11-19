Venerdì 20 novembre 2026 escono Dreamers dei Take That, Il fiore del futuro di Cosmo, Un tripudio di pelle e di baci di Margherita Vicario e Natale con Ditony di Ditonellapiaga e Tony Pitony.
Indice
- Take That, Dreamers: il decimo album tra disco, house e pop classico
- I concerti dei Take That in Italia: tre date a luglio 2027
- Cosmo, Il fiore del futuro: la notte dopo La fonte
- Margherita Vicario, Un tripudio di pelle e di baci: tredici brani dopo Showtime
- Ditonellapiaga e Tony Pitony: Natale con Ditony in digitale da venerdì
- La prossima uscita da segnare: Mace il 27 novembre
- Domande frequenti sulle uscite musicali del 20 novembre 2026
Quattro album in un solo venerdì, con identità molto diverse: il decimo disco in studio dei Take That, la seconda metà del progetto di Cosmo, il ritorno di Margherita Vicario dopo tre anni e un disco di Natale in anticipo firmato dal duo nato sul palco di Sanremo. Ecco cosa sono, cosa cambia rispetto ai lavori precedenti e dove finiscono le date dal vivo.
Take That, Dreamers: il decimo album tra disco, house e pop classico
Dreamers esce per EMI a tre anni dal disco precedente e punta su un pop luminoso, ispirato a disco, house e pop classico. Prima dell’uscita sono arrivati la title track, You’re a Superstar, Sweet July e Feel My Love, quest’ultima con Michael Patrick Kelly. A chiudere il disco c’è Masterpiece, brano costruito sul pianoforte e scritto insieme a Tom Odell.
I concerti dei Take That in Italia: tre date a luglio 2027
Il Dreamers Tour parte il 3 giugno 2027 dalla Svizzera e tocca 31 città in 16 paesi. In Italia la band suona tre volte: il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, nell’ambito dell’Este Music Festival, il 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 luglio a Lucca, dentro il Lucca Summer Festival che festeggia il trentennale. La vendita generale dei biglietti è partita il 4 settembre sul circuito TicketOne.
Cosmo, Il fiore del futuro: la notte dopo La fonte
Cosmo pubblica Il fiore del futuro sette mesi dopo La fonte, di cui è il complemento pensato fin dall’inizio: La fonte era il giorno, più intimo e introverso, questo è la notte, più sensuale ed estroverso. Esce per Columbia Records, Sony Music Italy e 42Records e conta 14 brani, da Desperado dell’amore a Prendersi cura, con Ultrapop, Quale fiore e le due parti di Il futuro nel mezzo. Il legame tra i due dischi è anche sonoro: il suono che chiude Sboccia il fiore, ultima traccia de La fonte, apre Desperado dell’amore.
Il disco esce anche in versione fisica, in vinile trasparente e rosso e in CD, tutti disponibili in edizione standard e autografata. Per il lato dal vivo, qui c’è il racconto del tour nei club di Cosmo.
Margherita Vicario, Un tripudio di pelle e di baci: tredici brani dopo Showtime
Niente singolo: Vicario torna con un album intero di tredici tracce, prodotto da Giovanni Pallotti, a tre anni da Showtime. Si apre con La persona che più mi odia, si chiude con L’autostima e nel mezzo trova posto Sempre meno sempre meglio; Ho chiesto aiuto, uscito a settembre, ha già anticipato il nuovo capitolo.
Ditonellapiaga e Tony Pitony: Natale con Ditony in digitale da venerdì
Il disco di Natale del duo arriva in digitale il 20 novembre e in formato fisico dal 4 dicembre. Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno vinto la serata cover di Sanremo 2026 con The Lady Is a Tramp.
Il disco esce in CD e in vinile deluxe, verde traslucido o rosso marmorizzato, con i pre-ordini già aperti. Il rosso ha anche un’edizione limitata in vendita solo su Oggettony a 49,90 euro, con una sagoma fustellata ad albero di Natale e le Ditony Xmas Balls. La tracklist non è stata annunciata. Per capire il personaggio dietro la maschera c’è la scheda su Tony Pitony.
La prossima uscita da segnare: Mace il 27 novembre
Il venerdì dopo tocca a Mace con Sangha, il nuovo album in uscita il 27 novembre 2026.
Domande frequenti sulle uscite musicali del 20 novembre 2026
Venerdì 20 novembre 2026, per EMI. È il decimo album in studio della band.
Il 18 luglio a Este, al Castello Carrarese, il 19 luglio a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e il 20 luglio a Lucca, al Lucca Summer Festival. La vendita generale dei biglietti è partita il 4 settembre sul circuito TicketOne.
Dal 4 dicembre, in CD e in vinile deluxe. In digitale l’album è disponibile dal 20 novembre.
Quattordici, da Desperado dell’amore a Prendersi cura. L’album esce il 20 novembre 2026, sette mesi dopo La fonte.