Venerdì 20 novembre 2026 escono Dreamers dei Take That, Il fiore del futuro di Cosmo, Un tripudio di pelle e di baci di Margherita Vicario e Natale con Ditony di Ditonellapiaga e Tony Pitony.

Quattro album in un solo venerdì, con identità molto diverse: il decimo disco in studio dei Take That, la seconda metà del progetto di Cosmo, il ritorno di Margherita Vicario dopo tre anni e un disco di Natale in anticipo firmato dal duo nato sul palco di Sanremo. Ecco cosa sono, cosa cambia rispetto ai lavori precedenti e dove finiscono le date dal vivo.

Take That, Dreamers: il decimo album tra disco, house e pop classico

Dreamers esce per EMI a tre anni dal disco precedente e punta su un pop luminoso, ispirato a disco, house e pop classico. Prima dell’uscita sono arrivati la title track, You’re a Superstar, Sweet July e Feel My Love, quest’ultima con Michael Patrick Kelly. A chiudere il disco c’è Masterpiece, brano costruito sul pianoforte e scritto insieme a Tom Odell.

Il Dreamers Tour parte il 3 giugno 2027 dalla Svizzera e tocca 31 città in 16 paesi. In Italia la band suona tre volte: il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, nell’ambito dell’Este Music Festival, il 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 luglio a Lucca, dentro il Lucca Summer Festival che festeggia il trentennale. La vendita generale dei biglietti è partita il 4 settembre sul circuito TicketOne.

Cosmo, Il fiore del futuro: la notte dopo La fonte

Cosmo pubblica Il fiore del futuro sette mesi dopo La fonte, di cui è il complemento pensato fin dall’inizio: La fonte era il giorno, più intimo e introverso, questo è la notte, più sensuale ed estroverso. Esce per Columbia Records, Sony Music Italy e 42Records e conta 14 brani, da Desperado dell’amore a Prendersi cura, con Ultrapop, Quale fiore e le due parti di Il futuro nel mezzo. Il legame tra i due dischi è anche sonoro: il suono che chiude Sboccia il fiore, ultima traccia de La fonte, apre Desperado dell’amore.

Il disco esce anche in versione fisica, in vinile trasparente e rosso e in CD, tutti disponibili in edizione standard e autografata. Per il lato dal vivo, qui c’è il racconto del tour nei club di Cosmo.

Margherita Vicario, Un tripudio di pelle e di baci: tredici brani dopo Showtime

Niente singolo: Vicario torna con un album intero di tredici tracce, prodotto da Giovanni Pallotti, a tre anni da Showtime. Si apre con La persona che più mi odia, si chiude con L’autostima e nel mezzo trova posto Sempre meno sempre meglio; Ho chiesto aiuto, uscito a settembre, ha già anticipato il nuovo capitolo.

Ditonellapiaga e Tony Pitony: Natale con Ditony in digitale da venerdì

Il disco di Natale del duo arriva in digitale il 20 novembre e in formato fisico dal 4 dicembre. Ditonellapiaga e Tony Pitony hanno vinto la serata cover di Sanremo 2026 con The Lady Is a Tramp.

Il disco esce in CD e in vinile deluxe, verde traslucido o rosso marmorizzato, con i pre-ordini già aperti. Il rosso ha anche un’edizione limitata in vendita solo su Oggettony a 49,90 euro, con una sagoma fustellata ad albero di Natale e le Ditony Xmas Balls. La tracklist non è stata annunciata. Per capire il personaggio dietro la maschera c’è la scheda su Tony Pitony.

La prossima uscita da segnare: Mace il 27 novembre

Il venerdì dopo tocca a Mace con Sangha, il nuovo album in uscita il 27 novembre 2026.

Domande frequenti sulle uscite musicali del 20 novembre 2026

Quando esce Dreamers dei Take That? Venerdì 20 novembre 2026, per EMI. È il decimo album in studio della band. Quando sono i concerti dei Take That in Italia nel 2027? Il 18 luglio a Este, al Castello Carrarese, il 19 luglio a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, e il 20 luglio a Lucca, al Lucca Summer Festival. La vendita generale dei biglietti è partita il 4 settembre sul circuito TicketOne. Quando esce in formato fisico Natale con Ditony di Ditonellapiaga e Tony Pitony? Dal 4 dicembre, in CD e in vinile deluxe. In digitale l’album è disponibile dal 20 novembre. Quanti brani ha Il fiore del futuro di Cosmo? Quattordici, da Desperado dell’amore a Prendersi cura. L’album esce il 20 novembre 2026, sette mesi dopo La fonte.

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