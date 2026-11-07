Mace annuncia Sangha, il nuovo album: esce il 27 novembre 2026

Mace annuncia Sangha, il nuovo album che esce venerdì 27 novembre 2026 per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, dopo una residenza di tre settimane in Toscana con oltre 60 artisti.

Il producer Mace ha annunciato il suo nuovo album: si intitola Sangha e arriva il 27 novembre 2026. Il titolo è una parola sanscrita che significa comunità, da scrivere con la g dopo la n. Il disco segue Māyā, di cui è presentato come il naturale completamento.

Cosa significa Sangha e perché segue Māyā

Nella tradizione buddhista il termine indica la comunità, l’unione e la condivisione. Mace lo ha scelto per descrivere una rete di relazioni basata su fiducia e reciprocità, senza gerarchie e senza un centro. La sua immagine è semplice: un cerchio con nessuno al centro.

Se Māyā parlava dell’illusione, Sangha ne è la risposta. Nelle parole dell’artista, è un invito più concreto alla risonanza e all’unione tra le persone, contro la grande illusione di essere entità separate.

La residenza in Toscana con oltre 60 artisti

Il metodo di lavoro è la parte più insolita del progetto. Mace ha trascorso tre settimane in Toscana con più di 60 persone: musicisti, poeti, cantanti, rapper, artisti visivi e amici. Lo ha descritto come un piccolo caos autoregolamentato.

È una radicalizzazione di quanto fatto con Māyā, con un lavoro collettivo in cui la produzione resta nelle mani di Mace. I nomi dei partecipanti non sono stati comunicati, e non è chiaro quali di loro compariranno nelle tracce. Per chi segue la scena rap e producer italiana, è uno dei progetti più attesi della fine del 2026.

Uscita, formati ed eventi

Sangha esce venerdì 27 novembre 2026. L’edizione fisica prevista è un vinile limitato e autografato, che dà accesso a una listening session in anteprima il 25 novembre a Milano.

Il 6 dicembre Mace sarà dal vivo con Clap! Clap! all’Allo Sbagliato di Milano: al momento è l’unica data annunciata, non un tour. I biglietti sono in vendita su Live Nation.

Cosa manca ancora

Tracklist e singoli non sono stati diffusi, e nulla è noto su featuring o collaborazioni vere e proprie. Sono i dettagli che i fan aspettano nelle prossime settimane, prima dell’uscita del 27 novembre. Per ora restano confermati titolo, etichetta, data e il metodo di lavoro collettivo che ha dato forma alle canzoni.

Sul piano musicale, l’idea di fondo è un disco costruito come una comunità e non come il lavoro di un solo autore. Atom Heart Magazine seguirà l’uscita del disco e aggiornerà questa pagina con tracklist e ospiti, appena disponibili.

Domande frequenti su Sangha di Mace

Quando esce Sangha di Mace? Il nuovo album di Mace esce venerdì 27 novembre 2026, per Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Che cosa significa Sangha? È una parola sanscrita che significa comunità. Nel disco indica una rete di relazioni senza gerarchie e senza un centro. Come è stato realizzato l’album? Mace ha lavorato per tre settimane in Toscana con oltre 60 persone tra musicisti, poeti, cantanti, rapper e artisti visivi. Il titolo è Sangha o Shanga? Il titolo corretto è Sangha, con la g dopo la n.

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