Sfera Ebbasta anticipa l’uscita di Purosangue a venerdì 20 novembre: il disco, pubblicato da Universal Music Italia, arriva tre settimane prima dell’11 dicembre previsto all’inizio.

Il rapper di Cinisello Balsamo ha cambiato il calendario del suo nuovo lavoro: Purosangue, annunciato a settembre con data fissata all’11 dicembre, esce venerdì 20 novembre. Il primo estratto del progetto è Lontano, e l’album arriva tre anni dopo X2VR.

Cosa cambia con l’uscita anticipata di Purosangue

Il disco arriva con tre settimane di anticipo ed esce per Universal Music Italia. Per ricostruire da dove parte Sfera, vale la pena rileggere come era stato presentato X2VR nel 2023, con tracklist e artwork.

La nuova data è stata svelata con una trovata da campagna di lancio: un maxi-poster ha coperto un edificio Aler nell’area Crocetta di Cinisello Balsamo, destinato a una riqualificazione. L’operazione ha diviso il quartiere. Alcuni residenti hanno protestato per le strade chiuse e per il grande schieramento di forze dell’ordine, mentre Gaetano Petronio di AVS ha detto che “il disco viene prima delle persone”.

Il Live Tour 2027, prodotto da Vivo Concerti, parte il 27 gennaio e tocca nove serate tra Veneto, Piemonte, Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna. Sul palco Sfera porterà i brani nuovi e i successi della carriera. Il calendario completo:

27 gennaio 2027: Jesolo, Palazzo del Turismo

30 gennaio 2027: Torino, Inalpi Arena

2 febbraio 2027: Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

3 febbraio 2027: Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

5 febbraio 2027: Milano, Unipol Dome (sold out)

6 febbraio 2027: Milano, Unipol Dome (sold out)

7 febbraio 2027: Milano, Unipol Dome

13 febbraio 2027: Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

5 marzo 2027: Roma, Palazzo dello Sport

Biglietti: quali serate sono esaurite

Quattro date sono già esaurite: 2 e 3 febbraio a Roma, 5 e 6 febbraio a Milano. Le altre cinque, Jesolo, Torino, la terza serata milanese del 7 febbraio, Bologna e il nuovo appuntamento romano del 5 marzo, non risultano esaurite sul sito del promotore Vivo Concerti, dove vengono aggiornate le disponibilità.

L’anticipo porta l’album in primo piano mentre i palasport di Roma e Milano stanno finendo i biglietti. Il calendario è serrato: Purosangue a novembre, il tour che parte da Jesolo il 27 gennaio e prosegue fino al 5 marzo. Nel mezzo, accanto alle due serate romane di febbraio già esaurite, c’è anche una terza data a Roma.

L’anticipo sposta l’attenzione sull’album proprio mentre i palasport di Roma e Milano finiscono i biglietti. Il percorso è chiaro: Purosangue a novembre, poi tre settimane dopo il momento in cui l’album sarebbe uscito, il tour partirà da Jesolo e proseguirà fino a marzo. Nel mezzo, Sfera ha aggiunto una terza data romana oltre alle due già esaurite.

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Domande frequenti su Purosangue di Sfera Ebbasta

Quando esce Purosangue di Sfera Ebbasta? L’album esce venerdì 20 novembre 2026 per Universal Music Italia. La data originale era l’11 dicembre, quindi l’uscita è stata anticipata di tre settimane. Quali sono le date del Live Tour 2027 di Sfera Ebbasta? Nove date: 27 gennaio a Jesolo, 30 gennaio a Torino, 2, 3 febbraio e 5 marzo a Roma, 5, 6 e 7 febbraio a Milano, 13 febbraio a Casalecchio di Reno (Bologna). Il tour di Sfera Ebbasta ha ancora biglietti disponibili? Sono esaurite le serate del 2 e 3 febbraio a Roma e del 5 e 6 febbraio a Milano. Le altre date non risultano esaurite sul sito del promotore Vivo Concerti. Chi organizza il tour di Sfera Ebbasta nei palasport? Il Live Tour 2027 è prodotto da Vivo Concerti.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.