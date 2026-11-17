Firenze Rocks 2027 torna alla Visarno Arena di Firenze da venerdì 25 a domenica 27 giugno, con Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Evanescence, Placebo e Faith No More nel cartellone annunciato.

Il festival, prodotto da Live Nation Italia, occupa tre serate consecutive. La prevendita riservata ai titolari Mastercard parte domani, mercoledì 18 novembre, alle 10:00. La vendita generale segue venerdì 20 novembre, sempre alle 10:00.

La line-up di Firenze Rocks 2027 giorno per giorno

Venerdì 25 giugno apre la serata più pesante del weekend: gli headliner sono i Foo Fighters, che a Firenze portano il Take Cover Tour 2027, e dividono il palco con i Queens of the Stone Age.

Sabato 26 giugno è la giornata degli Evanescence, headliner della serata centrale del festival.

Domenica 27 giugno chiude il festival con Placebo e Faith No More, che dividono la stessa serata alla Visarno Arena.

Chi non può fermarsi tre giorni deve scegliere: il venerdì concentra Foo Fighters e Queens of the Stone Age, il sabato è tutto degli Evanescence, la domenica appartiene a Placebo e Faith No More.

Prevendita Mastercard: mercoledì 18 novembre 2026, ore 10:00, su priceless.com/music

Vendita generale: venerdì 20 novembre 2026, ore 10:00

Formule disponibili: biglietti giornalieri, abbonamento a tre giorni e pacchetti, compresi i VIP Pack

La vendita generale passa dal sito ufficiale del festival, dall’app di Firenze Rocks e dai circuiti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. I prezzi si vedranno all’apertura delle vendite.

ACQUISTA I BIGLIETTI

Cosa aspettarsi dai Foo Fighters con il Take Cover Tour

Il Take Cover Tour pesca da oltre trent’anni di repertorio, tra brani celebri e scelte meno ovvie. La scaletta cambia da una sera all’altra: nelle date del 2026 sono comparse cover come Baker Street a Brisbane e Jesus Wants Me for a Sunbeam al BottleRock, mentre a Oslo il set ne era privo.

Per Firenze non c’è ancora una scaletta, e nessuna cover è garantita. L’unica certezza è la formula: un set lungo, costruito sul repertorio della band più che su un singolo disco.

Come organizzarsi prima del 18 novembre

Chi ha una Mastercard può provare la prevendita di domani mattina. Tutti gli altri hanno due giorni di attesa: la vendita generale parte venerdì 20 novembre alle 10:00, e per una line-up con due headliner di richiamo internazionale come Foo Fighters e Placebo conviene collegarsi al minuto.

Il cartellone annunciato conta cinque band in tre serate, con il festival fissato alla Visarno Arena. Il calendario resta quello del weekend di fine giugno 2027: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.

Domande frequenti su Firenze Rocks 2027

Quando si tiene Firenze Rocks 2027? Il festival va in scena venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno 2027. Dove si tiene Firenze Rocks 2027? Alla Visarno Arena di Firenze. Chi suona a Firenze Rocks 2027? Venerdì 25 giugno Foo Fighters e Queens of the Stone Age, sabato 26 Evanescence, domenica 27 Placebo e Faith No More. Quando partono i biglietti di Firenze Rocks 2027? La prevendita Mastercard parte mercoledì 18 novembre alle 10:00, la vendita generale venerdì 20 novembre alle 10:00. Dove si comprano i biglietti di Firenze Rocks 2027? Sul sito ufficiale e sull’app del festival, su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. La prevendita passa da priceless.com/music.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: se effettui un acquisto o un ordine attraverso questi collegamenti, il nostro sito potrebbe ricevere una commissione. Le tariffe potrebbero variare dopo la pubblicazione dell’articolo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.