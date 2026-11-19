L’11 dicembre 2026 esce METAFICTION, il nuovo EP della performer e sound artist Alessia Luongo, un lavoro di cinque composizioni che esplora la trasformazione del suono, l’instabilità delle forme musicali e il rapporto tra materia sonora, corpo e immaginazione.

Chitarra elettrica, voce e sintetizzatore analogico costituiscono il punto di partenza di un universo sonoro attraversato da fratture, interferenze e trasformazioni digitali.

Attraverso distorsioni, frammentazioni, stratificazioni e ricampionamenti, le sorgenti originarie perdono progressivamente la propria riconoscibilità, assumendo nuove identità timbriche ed espressive.

La scrittura alterna strutture melodiche instabili, distorsioni e improvvise aperture armoniche. La chitarra si trasforma in superficie rumoristica, impulso ritmico o materia timbrica, mentre la voce abbandona la funzione narrativa e verbale per diventare gesto fisico, presenza teatrale ed evento sonoro.

METAFICTION nasce da una ricerca che mette in discussione l’identità stessa del suono: quanto può trasformarsi prima di diventare qualcos’altro?

I cinque brani sviluppano percorsi differenti, tra sperimentazione elettronica, improvvisazione, composizione elettroacustica e dimensione performativa. L’errore, l’imprevisto e l’instabilità diventano elementi essenziali del processo creativo.

Il progetto attraversa territori sonori contrastanti, nei quali tensione e delicatezza, rumore e silenzio, ironia e dimensione surreale convivono senza cercare una forma definitiva.

Come racconta Alessia Luongo:

«Mi interessa che la musica possa rivelare il proprio artificio, senza per questo perdere la capacità di coinvolgere emotivamente chi ascolta.»

L’EP è stato anticipato dal singolo 60 Watts of Insomnia, pubblicato il 13 novembre 2026, che esplora il rapporto tra energia, attività incessante e impossibilità di trovare una condizione di quiete.

Tracklist

False Entrance

60 Watts of Insomnia

The Other Mouth

Coffin Plaza

Metafiction

Musiche e composizioni: Alessia Luongo

Pre-save ufficiale:

https://distrokid.com/hyperfollow/alessialuongo/metafiction