Nella puntata di Un Posto al Sole di martedì 24 novembre 2026, in onda su Rai 3 alle 20:50, Silvia e Michele scoprono quanto è difficile trovare una casa e Damiano ottiene il via libera per continuare a indagare sull’omicidio Mori.

Tre linee narrative si intrecciano nell’episodio di martedì: la ricerca di un appartamento per Silvia e Michele, l’indagine di Damiano che si avvicina pericolosamente a Marina e la fatica di Serena dentro le tensioni di casa Cirillo.

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 novembre: Silvia e Michele a caccia di casa

Silvia e Michele hanno deciso di cambiare casa e sono pronti a fare sacrifici economici pur di riuscirci. Il problema arriva quando iniziano a guardare gli annunci: tra prezzi e disponibilità, trovare un appartamento alla loro portata si rivela un’impresa quasi impossibile.

È una storia che chi segue la soap conosce bene, perché a Palazzo Palladini le questioni di casa non sono mai solo logistiche. Per la coppia la ricerca diventa una prova di pazienza, e anche un modo di misurare quanto sono disposti a cambiare la loro vita.

Damiano riapre le indagini sull’omicidio Mori

Sul fronte giallo la svolta arriva dal commissariato. Damiano ottiene da Lucia Cimmino il permesso di proseguire le indagini sull’omicidio di Stefano Mori, un caso che sembrava destinato a fermarsi.

Il commissario non perde tempo e convoca una persona che potrebbe mettere in seria difficoltà Marina. Chi sia e cosa sappia, la puntata di martedì lo lascia per ora in sospeso. Per capire come la storia di Mori si è intrecciata con quella di Marina, il riepilogo è nelle anticipazioni della settimana dal 23 al 27 novembre.

Serena e le donne Cirillo: una mediazione che non funziona

Più leggera nei toni, ma non meno faticosa, la linea di Serena. Da giorni prova a fare da paciere tra le donne della famiglia Cirillo, senza grandi risultati. Martedì arriva al limite: è esausta e il suo ruolo di mediatrice si rivela un fallimento.

Dove vedere Un Posto al Sole martedì 24 novembre

La puntata va in onda martedì 24 novembre alle 20:50 su Rai 3, come ogni sera dal lunedì al venerdì. Chi la perde può recuperarla in streaming: tutte le informazioni su personaggi e piattaforme sono nella nostra guida al cast di Un Posto al Sole e allo streaming delle puntate.

Domande frequenti su Un Posto al Sole del 24 novembre 2026

Quando va in onda Un Posto al Sole il 24 novembre 2026? Martedì 24 novembre alle 20:50 su Rai 3. Perché Damiano riapre le indagini in Un Posto al Sole? Lucia Cimmino gli concede il via libera per continuare a indagare sull’omicidio Mori. Damiano convoca subito in commissariato una persona che potrebbe mettere in pericolo Marina. Cosa succede a Silvia e Michele nella puntata del 24 novembre? Cercano una nuova casa e sono disposti a sacrifici economici, ma scoprono che trovare un appartamento alla loro portata è quasi impossibile.

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