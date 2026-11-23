L’ultima puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk va in onda stasera, lunedì 23 novembre 2026, alle 21:30 su Rai 1.

La miniserie diretta da Carlo Carlei chiude il suo percorso in tre serate: le prime due, lunedì 16 e martedì 17 novembre, hanno portato a Rai 1 una media vicina ai 4 milioni di spettatori. Stasera la fiction si gioca la serata contro la semifinale del Grande Fratello Vip su Canale 5.

A che ora va in onda e contro chi

Appuntamento alle 21:30 su Rai 1. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip parte alle 21:20 con la semifinale, slittata a lunedì: la finale è fissata per il 30 novembre e tre concorrenti, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, hanno già il posto assicurato.

Le altre reti si dividono il resto del pubblico: Lo stato delle cose con Massimo Giletti su Rai 3, Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 e Salotto Paolantoni On Air su Rai 2.

Gli ascolti delle prime due serate

La partenza del 16 novembre ha sfiorato i 4 milioni di spettatori, con uno share del 23,8%, come racconta l’analisi dei dati Auditel del 16 novembre. Il giorno dopo la serie ha tenuto: il 17 novembre 177 giorni ha totalizzato 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share, tutti i numeri nei dati Auditel del 17 novembre.

La storia vera di Farouk Kassam

La serie racconta il sequestro di Farouk Kassam, rapito la notte del 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda, quando aveva sette anni. I banditi irruppero davanti ai genitori e alla sorella. Il titolo richiama i 177 giorni di prigionia del bambino, una vicenda che coinvolse comunità, stampa, politica e opinione pubblica.

Il racconto parte dal libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, firmato dal padre Fateh Kassam con Marco Corrias. Per una scheda sulla produzione e sui personaggi c’è anche la voce di Wikipedia sulla miniserie.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nel terzo episodio Marion si trasferisce a Nizza con Nour, mentre Fateh decide di fidarsi della polizia, che concentra i sospetti su Matteo Boe. Una lettera di Farouk conferma che il bambino è vivo, ma finisce nelle mani del giornalista Marco Uras.

Nel quarto Uras pubblica la lettera e la polizia chiude il giornale. Marion sceglie la strada del dialogo con i rapitori e lancia un appello pasquale a Orgosolo, mentre l’ex bandito Graziano Mesina si offre come mediatore.

Il cast della miniserie

Marco Bocci è Fateh Kassam, il padre di Farouk

è Fateh Kassam, il padre di Farouk Antonia Desplat è Marion Bleriot, la madre

Domenico Diele è l’investigatore Franco Orazi

Rosa Diletta Rossi è Valeria Loi

Mauro Addis è il colonnello Fabrizio Argiolas

Giacomo Fadda è Matteo Boe

Enrico Inserra è il giornalista Marco Uras

Filippo Papa interpreta Farouk e Anna Chiara Fattore la sorella Nour

La sceneggiatura è di Antonio Manca, Vincenzo Marra e Lea Tafuri.

Dove vedere l’ultima puntata

La messa in onda è in prima serata su Rai 1. Le prime due puntate sono state anticipate su RaiPlay il 14 novembre, prima del debutto televisivo.

Domande frequenti su 177 giorni

A che ora va in onda l’ultima puntata di 177 giorni? Alle 21:30 di lunedì 23 novembre 2026 su Rai 1. Chi interpreta Fateh Kassam in 177 giorni? Il padre di Farouk è interpretato da Marco Bocci. Antonia Desplat è la madre, Marion Bleriot. 177 giorni è tratta da una storia vera? Sì. Racconta il rapimento di Farouk Kassam, sequestrato il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda a sette anni, ed è ispirata al libro di Fateh Kassam con Marco Corrias. Con quali ascolti hanno esordito le prime due serate? Il 16 novembre la serie ha superato di poco i 3,8 milioni con il 23,8%; il 17 novembre ha fatto 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share. Cosa va in onda su Canale 5 contro 177 giorni? La semifinale del Grande Fratello Vip, dalle 21:20. La finale è in programma il 30 novembre.

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