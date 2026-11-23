L’ultima puntata di 177 giorni. Il rapimento di Farouk va in onda stasera, lunedì 23 novembre 2026, alle 21:30 su Rai 1.
Indice
La miniserie diretta da Carlo Carlei chiude il suo percorso in tre serate: le prime due, lunedì 16 e martedì 17 novembre, hanno portato a Rai 1 una media vicina ai 4 milioni di spettatori. Stasera la fiction si gioca la serata contro la semifinale del Grande Fratello Vip su Canale 5.
A che ora va in onda e contro chi
Appuntamento alle 21:30 su Rai 1. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip parte alle 21:20 con la semifinale, slittata a lunedì: la finale è fissata per il 30 novembre e tre concorrenti, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, hanno già il posto assicurato.
Le altre reti si dividono il resto del pubblico: Lo stato delle cose con Massimo Giletti su Rai 3, Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 e Salotto Paolantoni On Air su Rai 2.
Gli ascolti delle prime due serate
La partenza del 16 novembre ha sfiorato i 4 milioni di spettatori, con uno share del 23,8%, come racconta l’analisi dei dati Auditel del 16 novembre. Il giorno dopo la serie ha tenuto: il 17 novembre 177 giorni ha totalizzato 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share, tutti i numeri nei dati Auditel del 17 novembre.
La storia vera di Farouk Kassam
La serie racconta il sequestro di Farouk Kassam, rapito la notte del 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda, quando aveva sette anni. I banditi irruppero davanti ai genitori e alla sorella. Il titolo richiama i 177 giorni di prigionia del bambino, una vicenda che coinvolse comunità, stampa, politica e opinione pubblica.
Il racconto parte dal libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, firmato dal padre Fateh Kassam con Marco Corrias. Per una scheda sulla produzione e sui personaggi c’è anche la voce di Wikipedia sulla miniserie.
Cosa è successo nelle puntate precedenti
Nel terzo episodio Marion si trasferisce a Nizza con Nour, mentre Fateh decide di fidarsi della polizia, che concentra i sospetti su Matteo Boe. Una lettera di Farouk conferma che il bambino è vivo, ma finisce nelle mani del giornalista Marco Uras.
Nel quarto Uras pubblica la lettera e la polizia chiude il giornale. Marion sceglie la strada del dialogo con i rapitori e lancia un appello pasquale a Orgosolo, mentre l’ex bandito Graziano Mesina si offre come mediatore.
Il cast della miniserie
- Marco Bocci è Fateh Kassam, il padre di Farouk
- Antonia Desplat è Marion Bleriot, la madre
- Domenico Diele è l’investigatore Franco Orazi
- Rosa Diletta Rossi è Valeria Loi
- Mauro Addis è il colonnello Fabrizio Argiolas
- Giacomo Fadda è Matteo Boe
- Enrico Inserra è il giornalista Marco Uras
- Filippo Papa interpreta Farouk e Anna Chiara Fattore la sorella Nour
La sceneggiatura è di Antonio Manca, Vincenzo Marra e Lea Tafuri.
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- Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 novembre: Marina e il segreto di Mori, Silvia e Michele senza casa
- Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23-27 novembre: Margherita a Parigi e Diana rischia l’espulsione
Dove vedere l’ultima puntata
La messa in onda è in prima serata su Rai 1. Le prime due puntate sono state anticipate su RaiPlay il 14 novembre, prima del debutto televisivo.
Domande frequenti su 177 giorni
Alle 21:30 di lunedì 23 novembre 2026 su Rai 1.
Il padre di Farouk è interpretato da Marco Bocci. Antonia Desplat è la madre, Marion Bleriot.
Sì. Racconta il rapimento di Farouk Kassam, sequestrato il 15 gennaio 1992 in Costa Smeralda a sette anni, ed è ispirata al libro di Fateh Kassam con Marco Corrias.
Il 16 novembre la serie ha superato di poco i 3,8 milioni con il 23,8%; il 17 novembre ha fatto 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share.
La semifinale del Grande Fratello Vip, dalle 21:20. La finale è in programma il 30 novembre.