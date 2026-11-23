Il concerto di Don Toliver al Co-op Live di Manchester è stato evacuato domenica 22 novembre: oltre 12mila persone sono uscite dall’arena dopo il rilascio di una sostanza non identificata tra il pubblico.

La serata era quasi finita quando tra gli spettatori sono comparsi i primi malori. Bruciore agli occhi, difficoltà a respirare, persone che cercavano l’uscita. Poco dopo le 22 la Greater Manchester Police ha dichiarato il major incident, la classificazione che nel Regno Unito fa scattare la risposta coordinata di polizia, ambulanze e soccorsi.

Alle 22:25 anche il North West Ambulance Service ha dichiarato l’incidente grave e ha mandato sul posto diverse squadre, compresa la Hazardous Area Response Team, il reparto specializzato negli interventi in ambienti contaminati.

Cosa è successo al concerto di Don Toliver a Manchester

Il rapper texano stava suonando a Manchester una delle date europee del Nitrous Tour, nella seconda parte del giro mondiale. L’arena era piena: circa 12mila persone. Verso la fine dello spettacolo una sostanza è stata rilasciata in mezzo alla folla e la polizia ha deciso di svuotare l’impianto.

La vice capo della polizia Steph Parker ha spiegato che gli spettatori sono stati accompagnati fuori in sicurezza. Gli agenti stanno ancora lavorando per capire che cosa sia stato diffuso e come sia entrato nell’arena. Al momento non risultano arresti.

Feriti e soccorsi: 50 persone assistite, una in ospedale

I sanitari hanno valutato le condizioni di oltre 50 persone. Molte lamentavano disturbi agli occhi e alle vie respiratorie. Una persona è stata trasportata al Manchester Royal Infirmary per accertamenti, mentre le altre sono state curate sul posto.

Dentro la struttura i soccorritori hanno eseguito una decontaminazione precauzionale. Non sono stati segnalati feriti gravi. La raccomandazione per chi ha avvertito sintomi nelle ore successive è rivolgersi al pronto soccorso più vicino.

La sostanza sconosciuta e le indagini della polizia

La domanda principale resta senza risposta: che cosa ha provocato i malori. La polizia di Manchester parla di sostanza sconosciuta e non ha diffuso altri dettagli sulla sua natura né sull’origine. Finché l’indagine non dà un risultato, ogni ipotesi resta un’ipotesi.

Il Co-op Live collabora con la polizia, ha ribadito che la sicurezza del pubblico viene prima di tutto ed è rimasto chiuso. Una ricostruzione dettagliata della serata, con gli orari degli interventi, è nel resoconto in inglese dell’evacuazione del Co-op Live.

Per Don Toliver la data di Manchester apriva il passaggio inglese del tour: in calendario c’erano la O2 Arena di Londra lunedì 23 novembre e la OVO Arena Wembley il giorno dopo.

Non sono arrivati annunci di cancellazione per le date londinesi. Chi ha un biglietto farà bene a controllare i canali ufficiali dell’artista e delle arene prima di mettersi in viaggio.

Don Toliver, all’anagrafe Caleb Zackery Toliver, viene da Houston ed è uno dei nomi più ascoltati della scena rap americana degli ultimi anni.

Domande frequenti sul concerto di Don Toliver a Manchester

Cosa è successo al concerto di Don Toliver a Manchester? Domenica 22 novembre, verso la fine dello show al Co-op Live, una sostanza non identificata è stata rilasciata tra il pubblico. La polizia ha dichiarato l’incidente grave e ha evacuato oltre 12mila persone. Quante persone sono finite in ospedale? Una. I soccorritori hanno assistito più di 50 spettatori con disturbi a occhi e respirazione, ma solo una persona è stata portata al Manchester Royal Infirmary per accertamenti. Quale sostanza è stata usata al Co-op Live? Non si sa ancora. La polizia di Manchester parla di sostanza sconosciuta e sta indagando sulla sua natura e su come sia entrata nell’arena. Ci sono stati arresti? No, al momento la polizia non ha annunciato arresti. Le indagini sono in corso.

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