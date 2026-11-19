Venerdì 20 novembre 2026 alle 20:50 su Rai 3 Un Posto al Sole porta in scena il ricordo di Greta: dal carcere, la donna rimette a fuoco un dettaglio del giorno in cui ha trovato il corpo di Stefano Mori, un particolare che può mettere nei guai Marina.

Greta in carcere e il dettaglio su Stefano Mori

È un filo che la serie tiene aperto da giorni e che nell’ultima puntata della settimana torna al centro: la vicenda di Mori è l’asse attorno a cui ruotano le tensioni tra Greta e Marina, ed è lì che il ricordo di Greta può cambiare gli equilibri.

È un filo narrativo che la serie tiene aperto da giorni e che nell’ultima puntata della settimana torna al centro. Per chi segue Un Posto al Sole solo a tratti, conviene sapere che la vicenda di Mori è l’asse attorno a cui ruotano le tensioni tra Greta e Marina, ed è proprio lì che il ricordo di Greta può cambiare gli equilibri.

Manuela e Serena devono parlare con Monica e Micaela

L’altro filo della puntata riguarda la famiglia di Maurizio. Dopo la rivelazione alle Cirillo sulla notte del concepimento e il peggioramento che lo ha fatto tornare in ospedale, Manuela e Serena devono spiegare a Monica e Micaela come si è chiusa la sua vicenda. L’esito è tragico, e il compito di dirlo ricade proprio su di loro.

Per Micaela il momento arriva in una fase già difficile: nella puntata di mercoledì 18 novembre la ragazza era scivolata sempre più in quello che la trama definisce il suo lato oscuro. Monica, invece, era stata separata da Manuela proprio dalla scelta di Maurizio di raccontare quella verità.

Orario e dove vedere Un Posto al Sole il 20 novembre

Un Posto al Sole va in onda venerdì 20 novembre 2026 alle 20:50 su Rai 3, come ogni sera della settimana. Il giorno dopo i numeri della prima serata si trovano nella pagina degli ascolti Rai 3.

Cosa è successo nella settimana dal 16 al 20 novembre

La settimana è partita dall’offerta di Alberto per la casa di Silvia e Michele, che ha messo sotto pressione Renato. Mercoledì Renato ha accettato e si è confrontato con i sensi di colpa; giovedì Silvia e Michele, davanti alla fermezza di Alberto, hanno cominciato a cercare un’altra casa. Nel frattempo Guido si è preparato a separarsi dal cane tra le lacrime di Mariella e Lollo. Il quadro completo è nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre.

Domande frequenti su Un Posto al Sole del 20 novembre 2026

A che ora va in onda Un Posto al Sole il 20 novembre 2026? La puntata di venerdì 20 novembre 2026 va in onda alle 20:50 su Rai 3. Cosa succede a Greta nella puntata del 20 novembre? Dal carcere Greta ricorda un dettaglio del giorno in cui ha trovato il corpo di Stefano Mori. Il particolare può mettere nei guai Marina. Chi è Stefano Mori in Un Posto al Sole? È l’uomo la cui morte è al centro della vicenda che tiene Greta in carcere: è stata lei a trovarne il corpo. Cosa devono dire Manuela e Serena a Monica e Micaela? Devono raccontare a Monica e Micaela l’esito tragico della vicenda di Maurizio, dopo la verità rivelata alle Cirillo e il ricovero d’urgenza.

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