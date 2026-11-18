Giovedì 19 novembre su Rete 4, ne La Promessa, Curro chiede ad Alonso di ridargli il suo rango, mentre Angela lo accusa di non aver fermato le nozze e Jacobo confida ad Adriano che il bacio ha avvicinato lui e Martina.

Cosa succede a La Promessa giovedì 19 novembre

Nella puntata di giovedì Curro si rivolge direttamente ad Alonso: vuole che gli venga restituito il suo status. È una richiesta pesante, perché arriva mentre le nozze di Angela sono ormai all’orizzonte e il giovane si trova stretto tra la propria posizione a palazzo e quello che sente per lei.

Proprio Angela, nello stesso episodio, gli rinfaccia di non aver fatto nulla per impedire il matrimonio. Il confronto tra i due pesa su una settimana già carica: lunedì lo psichiatra aveva cercato di spingerla ad attribuire la colpa a Curro, e martedì Lorenzo aveva incalzato lei e Leocadia per fissare una data.

Sul fronte più sentimentale Jacobo racconta ad Adriano che il bacio ha finito per avvicinarlo a Martina. La giovane, che all’inizio della settimana aveva chiarito a Jacobo che quel gesto non significava nulla, non gli aveva però detto chi l’avesse baciata.

Cosa aspettarsi fino a fine settimana

Venerdì 20 novembre la richiesta di Curro si fa più netta: chiede ad Alonso di fermare le nozze e dice di non voler più fare il servitore. Mercoledì, intanto, la tensione cresce tra Carlo e Maria, Prudencio viene accolto con riluttanza da Simona e Candela e Martina invita Jacobo a guardare le stelle.

Dove vedere La Promessa: orario e replica

La soap spagnola va in onda su Rete 4 alle 19:40 ogni giorno, con replica alle 7:00 del mattino dopo. Chi vuole recuperare l’andamento della serie può guardare gli ascolti di tutte le puntate de La Promessa.

Domande frequenti su La Promessa del 19 novembre 2026

Quando va in onda La Promessa su Rete 4 il 19 novembre 2026? Giovedì 19 novembre 2026 alle 19:40 su Rete 4, con replica alle 7:00 di venerdì 20 novembre. Cosa vuole Curro in La Promessa? Nell’episodio del 19 novembre Curro chiede ad Alonso di restituirgli il suo rango. Venerdì 20 chiede anche di fermare le nozze e dice di non voler più essere un servitore. A che ora è la replica di La Promessa? La replica va in onda alle 7:00 del mattino successivo alla puntata della sera.

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