Artificial di Luca Guadagnino ha il suo trailer ufficiale: Neon lo ha diffuso il 18 novembre e il film su OpenAI arriva nelle sale americane a Natale.

Il film di Luca Guadagnino su OpenAI ha un nuovo trailer ufficiale e una data americana: Artificial arriva nelle sale degli Stati Uniti a Natale. Per l’Italia, intanto, non c’è ancora nessuna data.

Cosa mostra il nuovo trailer di Artificial

Neon ha pubblicato il trailer completo il 18 novembre, a due mesi e mezzo dal primo teaser diffuso a settembre. Rispetto ai pochi secondi di allora, qui il racconto prende forma: il film ricostruisce la crisi del 2023 in OpenAI, quando Sam Altman fu licenziato dal consiglio di amministrazione e riassunto nel giro di pochi giorni, e la inserisce nella corsa all’intelligenza artificiale che ha portato a ChatGPT. Il trailer è già online sui canali ufficiali del film.

Guadagnino sceglie il registro del dramma comico: la sceneggiatura è di Simon Rich e il trailer punta sul caos delle stanze dei bottoni più che sulla tecnologia in sé. Il film non tratta Altman con deferenza.

Il cast: da Garfield a Barinholtz

Andrew Garfield interpreta Sam Altman. Accanto a lui c’è Yura Borisov nei panni di Ilya Sutskever, il cofondatore che guidò la rimozione di Altman, mentre Monica Barbaro è Mira Murati, all’epoca direttrice tecnica dell’azienda. Cooper Hoffman interpreta Greg Brockman, allora presidente del consiglio.

Elon Musk ha il volto di Ike Barinholtz. Nel cast figura anche Jason Schwartzman.

Quando esce Artificial: Stati Uniti, festival e Italia

Neon, che distribuisce il film, lo porta nelle sale selezionate degli Stati Uniti il 25 dicembre, giorno di Natale, con un’espansione prevista a gennaio. La presentazione mondiale c’è già stata: Artificial ha debuttato al New York Film Festival il 5 ottobre ed è passato al BFI London Film Festival l’11 ottobre.

Per il pubblico italiano non è stata annunciata né una data né un distributore. Finché non arriva l’annuncio, la data italiana resta da scoprire.

Un film sul potere dell’intelligenza artificiale

Hollywood porta l’intelligenza artificiale in sala con un cast di nomi noti e con personaggi reali ancora in attività: Altman, Musk, Murati. È un racconto di potere prima ancora che di tecnologia, e Guadagnino ha il compito di trasformare una vicenda di consiglio di amministrazione in cinema da grande schermo.

Domande frequenti su Artificial di Guadagnino

Quando esce Artificial di Guadagnino? Negli Stati Uniti il film esce in sale selezionate il 25 dicembre 2026, con un allargamento a gennaio. Per l’Italia non c’è ancora una data. Chi interpreta Sam Altman nel film Artificial? Sam Altman è interpretato da Andrew Garfield. Ike Barinholtz è Elon Musk, Monica Barbaro è Mira Murati e Yura Borisov è Ilya Sutskever. Di cosa parla Artificial? Racconta la crisi del 2023 in OpenAI, quando Altman fu licenziato e riassunto in pochi giorni, dentro la corsa all’intelligenza artificiale che ha portato a ChatGPT. Artificial è stato presentato a un festival? Sì: l’anteprima mondiale è stata al New York Film Festival il 5 ottobre, poi il film è passato al BFI London Film Festival l’11 ottobre.

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