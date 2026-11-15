Tempesta d’amore, anticipazioni 16-20 novembre: Sophia aizza Larissa, Fanny lascia Kilian

Nelle anticipazioni di Tempesta d’amore dal 16 al 20 novembre Sophia Wagner spinge Larissa contro Fanny, che alla fine lascia Kilian, mentre Werner indica Massimo come suo successore al Fürstenhof.

La settimana della soap di Rete 4 si divide tra le trame sentimentali e il futuro dell’hotel. Ecco le anticipazioni giorno per giorno.

Lunedì 16 novembre: Lale ha paura, Leo bacia Elias

Lale si spaventa dopo l’incidente in piscina di Fritz, che le ricorda la morte di Theo. Decide di non aiutarlo più con il numero di magia. Elias resta sorpreso quando Leo lo bacia. Katja viene dimessa dall’ospedale e Werner vuole vederla subito per darle notizie importanti.

Martedì 17 novembre: Werner sceglie Massimo come successore

Werner comunica a Massimo che è stato scelto come suo successore: dovrà formarsi in tutti i reparti del Fürstenhof. Mentre lo presenta al personale, la cerimonia viene interrotta dall’arrivo di Sophia Wagner. Leo, intanto, va alle scuderie e si scusa con Elias per ciò che gli aveva detto.

Mercoledì 18 novembre: il piano per far ingelosire Larissa

Fanny e Yannik raccolgono nuovi indizi e cercano di convincere Kilian a verificare i sentimenti di Larissa. Kilian e Fanny preparano un piano per farla ingelosire. Dall’altra parte Sophia spinge Larissa a trovare il punto debole della rivale.

Giovedì 19 novembre: la falsa aggressione

Con l’aiuto di Sophia, Larissa trasforma un incontro notturno con Fanny in una falsa aggressione. Kilian è sconvolto dalle accuse, mentre Fanny, che non ricorda nulla, comincia ad avere paura di sé stessa. Lale torna ad assistere Fritz nei numeri di magia, trovando un modo per proteggerlo.

Venerdì 20 novembre: Fanny lascia Kilian

Convinta di avere un lato oscuro che potrebbe ferire le persone che ama, Fanny lascia Kilian, che cerca di farle cambiare idea. Yannik sospetta che Larissa li abbia manipolati. Christoph prova a riavvicinarsi a Sophia offrendo il suo aiuto per Larissa, ma l’unico posto disponibile è quello di cameriera ai piani.

Chi vuole ricostruire l’antefatto può leggere le trame della settimana dal 9 al 13 novembre su AHM.

Tempesta d’amore su Rete 4: orario

Tempesta d’amore va in onda dal lunedì al venerdì alle 9:45 su Rete 4. La soap è ambientata nell’hotel Fürstenhof, a Bichlheim.

Domande frequenti su Tempesta d’amore dal 16 al 20 novembre

Cosa succede in Tempesta d’amore dal 16 al 20 novembre? Werner sceglie Massimo come successore, Sophia torna al Fürstenhof e spinge Larissa contro Fanny, mentre Lale vive il trauma legato a Fritz. Il venerdì Fanny lascia Kilian. Perché Fanny lascia Kilian in Tempesta d’amore? Dopo la falsa aggressione orchestrata da Larissa con l’aiuto di Sophia, Fanny non ricorda cosa è successo ed è convinta di avere un lato oscuro che potrebbe ferire chi ama. Per questo lascia Kilian, che prova a farle cambiare idea. Cosa fa Sophia contro Larissa in Tempesta d’amore? Sophia spinge Larissa a trovare il punto debole della rivale e la aiuta a trasformare l’incontro notturno con Fanny in una falsa aggressione. A che ora va in onda Tempesta d’amore? Dal lunedì al venerdì alle 9:45 su Rete 4.

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