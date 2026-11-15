Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Adelaide riporta Margherita, Riccardo prova a curarsi

Nella settimana dal 16 al 20 novembre de Il Paradiso delle Signore 11 Riccardo decide di affrontare la sua dipendenza, mentre Adelaide lascia Roma per riportare Margherita a Milano e al nipote prepara una sorpresa.

Lunedì 16 e martedì 17: Riccardo decide di affrontare la dipendenza

Si parte con un’idea di Roberto: una iniziativa promozionale per il Paradiso. Landi propone un calendario con tutto lo staff, ma Elisa chiede di non comparire. Intanto Irene avvisa Johnny e Barbara che non li accompagnerà alla riunione del movimento studentesco, anche se alla fine cambia idea. Umberto scopre un’informazione importante su Nicoletta, e Riccardo vi vede l’occasione per affrontare la propria dipendenza. Era il filo che avevamo lasciato aperto con le trame del 10-14 novembre.

Martedì i Corsi invitano Simona alla mostra di Iacopo e le altre Veneri si mostrano interessate. Irene va alla riunione degli studenti e, dopo una conversazione con Diana, si incuriosisce all’università. Cesare riceve una proposta di collaborazione con il Paradiso. Riccardo mostra però nuovi segni di cedimento e Adelaide, a Roma, deve prendere una decisione difficile per aiutarlo.

Mercoledì 18 e giovedì 19: Adelaide torna a Milano con una sorpresa

Mercoledì le Veneri si contendono il ruolo di accompagnare Simona all’inaugurazione. Diana trova in un vecchio diario del padre l’idea per onorarne la memoria, ma per realizzarla deve modificare l’abito creato da Iacopo. Irene e Cesare vengono abbinati per la foto del calendario e Elisa nota il loro imbarazzo. Odile resta accanto a Riccardo in assenza di Adelaide, che torna a Milano con una sorpresa per il nipote.

Giovedì Simona sceglie quale Venere portare con sé e Valter la spinge a cercare uno specialista per la caviglia. Irene valuta seriamente l’iscrizione all’università, mentre Elisa trova una soluzione per l’imbarazzo con Cesare. Valter non approva la scelta della madre. Riccardo ritrova la piccola Margherita, ma ora deve riconquistarne la fiducia.

Venerdì 20: Margherita e l’inaugurazione della mostra

Un piccolo incidente che coinvolge Margherita mette alla prova Riccardo. Elisa e Cesare ripensano alle foto scattate insieme e vivono un momento romantico. Mirella rischia di saltare l’inaugurazione per un impegno di Simona, che però trova subito una soluzione. Al Circolo arriva Diana con l’abito trasformato e legge pagine del diario del padre, rubando la scena alla madre. Iacopo resta turbato dal regalo ricevuto da Roberto.

Orario e dove vedere Il Paradiso delle Signore

La soap va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio su Rai 1. Le puntate si recuperano in streaming su RaiPlay. Per cast, personaggi e piattaforme trovi tutto nella nostra guida a Il Paradiso delle Signore.

Nella settimana il filo conduttore è il ritorno: Adelaide che rientra a Milano, Margherita che torna dal padre, Riccardo che prova a rimettersi in piedi. Attorno, la storia del calendario, le ambizioni di Irene e la mostra di Iacopo tengono viva la vita del Paradiso.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore

Dove si vede Il Paradiso delle Signore? Va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio su Rai 1 e le puntate sono disponibili in streaming su RaiPlay. Chi è Margherita nel Paradiso delle Signore? È la figlia di Riccardo: nella settimana dal 16 al 20 novembre Riccardo la riabbraccia e deve guadagnarsi di nuovo la sua fiducia. Perché Riccardo prova a curarsi? Lunedì 16 novembre Riccardo decide di affrontare la propria dipendenza; nei giorni successivi mostra segni di cedimento e Adelaide è chiamata a una decisione difficile. Cosa succede venerdì 20 novembre? Un piccolo incidente di Margherita mette alla prova Riccardo, mentre Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato e legge pagine del diario del padre.

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