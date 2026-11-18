Giovedì 19 novembre 2026 a Un Posto al Sole, su Rai 3 alle 20:50 circa, Maurizio rivela alla famiglia Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite le sorelle, ma le sue condizioni peggiorano.

La puntata di giovedì mette al centro una resa dei conti familiare. Dopo un confronto drammatico, Maurizio decide di parlare e di raccontare ai Cirillo come sono andate le cose la notte in cui sono state concepite le sorelle.

Maurizio e la verità sui Cirillo

La confessione ha un prezzo. Subito dopo la rivelazione le condizioni di Maurizio precipitano e l’uomo deve tornare in ospedale d’urgenza. Il quadro è quello di una giornata costruita su un solo punto di svolta, con il racconto che arriva proprio mentre il personaggio è più fragile.

Il passaggio era già nell’aria dal giorno prima: mercoledì 18 novembre Maurizio, consapevole di aver causato una frattura tra Monica e Manuela, si trova davanti a una scelta difficile. Tutta la settimana è nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre di AHM.

Silvia e Michele cercano casa

Sul fronte del condominio, Alberto non si smuove dalla sua posizione. Per Silvia e Michele significa una cosa sola: trovare in fretta un nuovo appartamento. La partita dell’acquisto, aperta lunedì con l’offerta di Alberto che mette sotto pressione Renato, arriva al punto in cui non resta spazio per le trattative.

Guido dice addio al cane

La linea più leggera ma non meno sentita della puntata riguarda Guido. Con i documenti per l’adozione che Troncone si era rifiutato di firmare, Guido si prepara a salutare il cane. Le lacrime di Mariella e di Lollo e la disapprovazione dell’intero condominio rendono l’addio una scena corale.

Cosa succede dopo, venerdì 20 novembre

La settimana chiude con un nuovo colpo di scena. Dal carcere Greta ricorda un dettaglio del giorno in cui trovò il corpo di Stefano Mori, un particolare che potrebbe coinvolgere Marina. Manuela e Serena, invece, devono dare una notizia dolorosa a Monica e Micaela sull’esito della vicenda di Maurizio.

Dove vedere Un Posto al Sole

La soap va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì intorno alle 20:50, in prima serata. La puntata di giovedì cade a metà di una settimana fitta di svolte. Per chi vuole ripassare la storia della serie, c’è la scheda su cast, personaggi e streaming.

Domande frequenti su Un Posto al Sole

Quando va in onda Un Posto al Sole il 19 novembre 2026? Giovedì 19 novembre 2026 intorno alle 20:50, come ogni sera dal lunedì al venerdì. Su che canale va in onda Un Posto al Sole? Su Rai 3, dal lunedì al venerdì in prima serata. Cosa succede a Maurizio il 19 novembre? Rivela ai Cirillo la verità sulla notte del concepimento delle sorelle, poi le sue condizioni peggiorano e torna in ospedale. Quali sono le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 20 novembre 2026? Ci sono l’offerta di Alberto per l’appartamento di Renato, i guai di Silvia e Michele, l’addio di Guido al cane e, venerdì, il ricordo di Greta dal carcere.

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