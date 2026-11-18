Giovedì 19 novembre 2026 a Un Posto al Sole, su Rai 3 alle 20:50 circa, Maurizio rivela alla famiglia Cirillo la verità sulla notte in cui sono state concepite le sorelle, ma le sue condizioni peggiorano.
Indice
La puntata di giovedì mette al centro una resa dei conti familiare. Dopo un confronto drammatico, Maurizio decide di parlare e di raccontare ai Cirillo come sono andate le cose la notte in cui sono state concepite le sorelle.
Maurizio e la verità sui Cirillo
La confessione ha un prezzo. Subito dopo la rivelazione le condizioni di Maurizio precipitano e l’uomo deve tornare in ospedale d’urgenza. Il quadro è quello di una giornata costruita su un solo punto di svolta, con il racconto che arriva proprio mentre il personaggio è più fragile.
Il passaggio era già nell’aria dal giorno prima: mercoledì 18 novembre Maurizio, consapevole di aver causato una frattura tra Monica e Manuela, si trova davanti a una scelta difficile. Tutta la settimana è nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre di AHM.
Silvia e Michele cercano casa
Sul fronte del condominio, Alberto non si smuove dalla sua posizione. Per Silvia e Michele significa una cosa sola: trovare in fretta un nuovo appartamento. La partita dell’acquisto, aperta lunedì con l’offerta di Alberto che mette sotto pressione Renato, arriva al punto in cui non resta spazio per le trattative.
Guido dice addio al cane
La linea più leggera ma non meno sentita della puntata riguarda Guido. Con i documenti per l’adozione che Troncone si era rifiutato di firmare, Guido si prepara a salutare il cane. Le lacrime di Mariella e di Lollo e la disapprovazione dell’intero condominio rendono l’addio una scena corale.
Cosa succede dopo, venerdì 20 novembre
La settimana chiude con un nuovo colpo di scena. Dal carcere Greta ricorda un dettaglio del giorno in cui trovò il corpo di Stefano Mori, un particolare che potrebbe coinvolgere Marina. Manuela e Serena, invece, devono dare una notizia dolorosa a Monica e Micaela sull’esito della vicenda di Maurizio.
Dove vedere Un Posto al Sole
La soap va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì intorno alle 20:50, in prima serata. La puntata di giovedì cade a metà di una settimana fitta di svolte. Per chi vuole ripassare la storia della serie, c’è la scheda su cast, personaggi e streaming.
Domande frequenti su Un Posto al Sole
Giovedì 19 novembre 2026 intorno alle 20:50, come ogni sera dal lunedì al venerdì.
Su Rai 3, dal lunedì al venerdì in prima serata.
Rivela ai Cirillo la verità sulla notte del concepimento delle sorelle, poi le sue condizioni peggiorano e torna in ospedale.
Ci sono l’offerta di Alberto per l’appartamento di Renato, i guai di Silvia e Michele, l’addio di Guido al cane e, venerdì, il ricordo di Greta dal carcere.