Giovedì 19 novembre 2026 a Il Paradiso delle Signore, su Rai 1 nel primo pomeriggio, Riccardo deve riconquistare la fiducia della piccola Margherita, mentre Simona sceglie la Venere per la mostra e Irene pensa all’università.

La puntata di giovedì ruota intorno a un ritrovamento già avvenuto e a tutto quello che ne consegue. Riccardo ha riabbracciato la piccola Margherita e adesso deve impegnarsi per farsi perdonare e riconquistare la sua fiducia.

Riccardo e Margherita: la fiducia da ricostruire

Riccardo arriva alla puntata dopo giorni in cui ha provato a curarsi dai suoi problemi personali, e il rapporto con la bambina è la prova più importante. Non basta averla ritrovata: la fiducia di una figlia piccola si guadagna con i gesti, uno alla volta, e la puntata di giovedì mette il personaggio davanti proprio a questo. Le settimane precedenti sono nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre di AHM.

Simona sceglie la Venere per la mostra di Iacopo

Simona deve decidere quale Venere la accompagnerà all’inaugurazione della mostra di Iacopo. Intanto Valter la incoraggia a chiedere aiuto per il problema alla caviglia, un fastidio che continua a pesare sui suoi progetti.

Irene valuta l’università

Irene prende sul serio l’idea di iscriversi all’università. È un possibile cambio di strada per un personaggio che finora ha costruito la sua vita dentro il Paradiso e che nella puntata si ferma a ragionare sul proprio futuro.

Elisa, Cesare e la foto del calendario

Elisa trova il modo di evitare l’imbarazzo a Cesare e Irene, che avrebbero dovuto posare insieme per la foto del calendario del Paradiso. Valter, però, non è d’accordo con la scelta della madre.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio intorno alle 16. Per ritrovare i personaggi e capire dove recuperare le puntate, c’è la scheda su cast, personaggi e streaming.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore giovedì 19 novembre? Su Rai 1 nel primo pomeriggio, intorno alle 16, come da programmazione dal lunedì al venerdì. Cosa succede a Riccardo e Margherita? Riccardo ha ritrovato la bambina e deve impegnarsi per riconquistare la sua fiducia. Quali sono le trame de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 novembre 2026? La settimana racconta il ritorno di Margherita e il tentativo di Riccardo di curarsi, con le storie di Simona, Irene ed Elisa a fare da contorno. Cosa decide Simona nella puntata del 19 novembre? Sceglie quale Venere la accompagnerà all’inaugurazione della mostra di Iacopo.

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