Beautiful, anticipazioni 16-21 novembre: Will smaschera i deepfake di Electra, Remy la tiene prigioniera

Beautiful dal 16 al 21 novembre: Will riconosce i deepfake di Electra, Remy la tiene prigioniera in casa e Luna viene aggredita in carcere.

La settimana di Beautiful su Canale 5 poggia su un meccanismo molto contemporaneo: un falso digitale. Le foto che hanno portato al licenziamento di Electra non sono autentiche, e Will se ne accorge. Da quel momento la storia si fa più cupa, con Remy al centro e Luna sempre più in difficoltà. Le puntate vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13:50 su Canale 5 e si recuperano su Mediaset Infinity.

Electra, Remy e le foto deepfake

Will capisce che le immagini costate il posto a Electra sono deepfake. Electra affronta Remy e scopre la verità: è stato lui a crearle e a farle girare sul web. Remy confessa, ma non le permette di lasciare il suo appartamento, e il rapporto tra i due diventa una forma di controllo.

Il filone prende un tema molto attuale, quello dei contenuti falsi generati con l’intelligenza artificiale, e lo trasforma in un meccanismo di trama. Il danno non resta alla reputazione di Electra: Remy usa la sua colpa per tenerla isolata, e la soap sposta il peso dal falso in sé a chi lo ha prodotto e a ciò che è disposto a fare per non perdere il controllo.

Carter, Fanny e la linea di profumi della Forrester

Sul fronte aziendale Carter punta su una linea di profumi per far crescere la Forrester e coinvolge Fanny Greyson per la creazione delle fragranze. Fanny presenta tre proposte e impressiona Carter, Hope e Katie. L’idea arriva mentre l’azienda attraversa una fase di crisi, un contesto che le trame del 9-14 novembre avevano già preparato con Brooke alla guida e il piano per Ridge.

Luna in carcere chiede aiuto a Bill

In prigione Luna vive giorni difficili: viene aggredita dalle altre detenute e chiede aiuto a Bill Spencer perché la salvi da quella situazione. Resta da vedere quanto lui sia disposto a esporsi, visto che finora il suo legame con lei ha creato più problemi che soluzioni.

Quando e dove vedere Beautiful dal 16 al 21 novembre

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:50 su Canale 5, per un totale di sei puntate nella settimana. L’orario può slittare di qualche minuto in base al palinsesto del giorno. Chi perde una puntata la ritrova in streaming su Mediaset Infinity.

Domande frequenti su Beautiful dal 16 al 21 novembre

Cosa succede a Beautiful dal 16 al 21 novembre? Will capisce che le foto di Electra sono deepfake, Electra scopre che a crearle è stato Remy e lui le impedisce di lasciare l’appartamento. Carter coinvolge Fanny Greyson in un progetto di profumi per la Forrester, mentre Luna viene aggredita in carcere e chiede aiuto a Bill. Chi è Electra in Beautiful? Electra è il personaggio al centro del filone più forte della settimana: perde il lavoro per delle foto false e scopre che dietro c’è l’amico Remy. Dove e a che ora vedere Beautiful su Canale 5? Su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:50. Le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity. Cosa sono i deepfake nella trama di Beautiful? Sono immagini false di Electra, create con strumenti digitali, che sembrano autentiche e hanno danneggiato la sua reputazione fino al licenziamento.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.