Morto Toni Capuozzo, il giornalista dei Balcani

Toni Capuozzo è morto il 12 novembre 2026 a 77 anni: il giornalista e inviato di guerra di Mediaset aveva annunciato di avere un tumore il 23 ottobre.

Toni Capuozzo è morto a 77 anni. Il giornalista, per decenni inviato di guerra di Mediaset, se n’è andato il 12 novembre 2026, poche settimane dopo aver annunciato di avere un tumore. Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, aveva raccontato dal campo le guerre dei Balcani, la Somalia, l’Afghanistan e il Medio Oriente.

L’annuncio della malattia, il 23 ottobre

Il 23 ottobre Capuozzo aveva scelto i social per dirlo senza giri di parole, con una foto accanto ai medici che lo seguivano. Scriveva di tenere alla propria riservatezza e di trovare insopportabile il “pettegolezzo sanitario”, per questo preferiva essere chiaro: “sì, ho un tumore”. Non ha mai indicato il tipo di malattia né le cure. Avrebbe affrontato tutto “come sono capace”, con l’aiuto dei medici e di molti affetti, piccoli e grandi.

Nello stesso messaggio parlava di questioni lasciate aperte, tra cui l’organizzazione del funerale di una donna morta da sola nel suo appartamento di Udine. Ricordava anche una recente conversazione nel podcast di Luca Zaia, dove aveva riflettuto sulla fine della vita e sulla paura di perdere la dignità. Il cordoglio di oggi, dai colleghi alle persone comuni, è arrivato soprattutto sui social. Enrico Mentana ha scritto: “Ciao Toni, amico per sempre”.

Dagli esordi a Lotta Continua al Tg5

Cresciuto in Friuli, Capuozzo si trasferì a Trento per laurearsi in Sociologia. Da giovane militò nel Partito comunista italiano e poi in Lotta Continua, sul cui quotidiano esordì nel 1979 seguendo le crisi politiche dell’America Latina. Passò poi a Reporter, Panorama e Epoca; durante la guerra delle Falkland, nel 1982, intervistò Jorge Luis Borges.

Dai primi anni Novanta lavorò per Mediaset, tra Tg5, Studio Aperto e Tg4, e fu vicedirettore del Tg5 fino al 2013. Dal 2000 al 2017 ideò e condusse Terra!, il settimanale di approfondimento passato da Canale 5 a Rete 4. Più di recente aveva firmato speciali come Il sogno di una cosa, sul centenario del Pci, e il ciclo Giganti – I protagonisti, andato in onda su Rete 4 nell’estate 2026 con ritratti di Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John F. Kennedy e Leonardo da Vinci.

L’inviato dei Balcani e il bambino di Sarajevo

È come cronista di guerra che il pubblico lo ricorda soprattutto. Dal 1992 fu in ex Jugoslavia, e proprio durante l’assedio di Sarajevo portò in Italia Kemal, un neonato rimasto orfano e ferito. Il bambino visse con la famiglia Capuozzo fino alla fine del conflitto. Quell’esperienza è rimasta al centro del suo racconto sui Balcani, tornato nel 2022 con lo speciale Sarajevo 1992-2022 – Ritorno all’inferno, per i trent’anni dall’inizio dell’assedio.

Nel 2004, durante la guerra in Iraq, lui e la troupe del Tg5 furono sequestrati per breve tempo da milizie mahdiste vicino a Najaf. Tra i riconoscimenti ricevuti ci sono il Premio Ilaria Alpi nel 1999, il Premio Flaiano nel 2000, il Telegatto e l’Ambrogino d’oro nel 2006. Il profilo su Wikipedia ricostruisce nel dettaglio carriera e premi.

Libri e teatro civile

Capuozzo ha scritto molti libri sulla guerra e sui confini, da Il giorno dopo la guerra (Feltrinelli, 1996) a Balcania e Guerra senza fine, fino a Una piccola guerra. Il 6 maggio del Friuli, uscito nel 2026. Nel 2009 portò in scena con Mauro Corona Tre uomini di parola, spettacolo il cui ricavato servì a costruire una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan.

Domande frequenti su Toni Capuozzo

Chi era Toni Capuozzo? Giornalista e scrittore friulano, nato a Palmanova nel 1948. Inviato di guerra per Mediaset, vicedirettore del Tg5 e conduttore di Terra!, ha raccontato i conflitti nei Balcani, in Somalia, in Afghanistan e in Medio Oriente. Quando Toni Capuozzo ha annunciato il tumore? Il 23 ottobre 2026, con un messaggio sui social. Non ha mai precisato il tipo di tumore e ha scelto di parlarne apertamente per evitare voci sulla sua salute. Quali programmi TV ha condotto Toni Capuozzo? Il più noto è Terra!, in onda dal 2000 al 2017 su Canale 5 e poi su Rete 4. Nell’estate 2026 ha condotto su Rete 4 il ciclo Giganti – I protagonisti. Quanti anni aveva Toni Capuozzo? Aveva 77 anni: era nato il 7 dicembre 1948 a Palmanova, in provincia di Udine.

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