Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 novembre 2026: Lia, Carmine e la torta gelato

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 13 novembre 2026, su Rai 1, Lia ottiene il permesso di frequentare il padre Carmine, la torta gelato di Mimmo finisce ai soci del Circolo e Marcello chiama Adelaide per aiutare Riccardo.

La trama di venerdì 13 novembre: Lia, Mimmo e Marcello

La puntata di venerdì apre diversi fronti, ma il filo principale è quello di Lia. Dopo la cena imbarazzante con il padre, che si era complicata per colpa di Ciro, la ragazza riesce a ottenere dalla madre il permesso di frequentare Carmine. Matteo, che l’aveva aiutata a ritrovarlo, le consiglia comunque prudenza: l’uomo resta una presenza ancora tutta da capire, e anche Portelli ha avuto dei dubbi su di lui.

In Caffetteria si muove la storia della torta. Mimmo scopre che il dolce gelato preparato insieme a Michelino, pensato per il compleanno di Mirella, è stato servito ai soci del Circolo. A rimediare ci pensa Rebecca, che organizza l’arrivo di una seconda torta. Intanto Diana aiuta Carla a cucire gli abiti che le due indosseranno per la mostra, mentre Iacopo legge qualcosa che lo turba, senza che la sinossi dica di più.

Sul fronte più delicato, quello di Riccardo, Umberto accetta di provare a rintracciare Nicoletta. Marcello, che ha capito di non poter gestire il problema da solo, chiama Adelaide per chiederle una mano.

Cosa è successo il 12 novembre

Per arrivare preparati al 13, conviene ripartire dalla puntata di giovedì. Le Veneri vengono a sapere che Mirella vorrebbe passare il compleanno al lago con Michelino e decidono di attirarla in Caffetteria il giorno dopo. Lia sceglie di dire alla madre che Carmine è a Milano. Riccardo ammette di aver ripreso a prendere le pillole, e Marcello capisce che l’amico da solo non ce la fa: se vuoi il racconto completo, c’è l’articolo sulla puntata del 12 novembre.

Dove si colloca nella settimana

La settimana dal 9 al 13 novembre ruota attorno a tre storie: il ritorno di Carmine nella vita di Lia, l’arrivo di Riccardo come direttore commerciale e il suo peggioramento, e la sorpresa per il compleanno di Mirella. Riccardo, entrato al Paradiso nei giorni scorsi, viene evitato da Nicoletta e reagisce bevendo di più e assumendo più psicofarmaci. Per il quadro completo dei giorni scorsi trovi le trame dal 10 al 14 novembre.

A completare l’attualità c’è il reportage organizzato da Iacopo per promuovere il nuovo corso della Galleria Milano Moda, che sta producendo effetti inattesi sui rapporti tra la Gmm e il Paradiso. Nella puntata di venerdì Diana e Carla preparano intanto gli abiti per la mostra.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

La soap va in onda ogni giorno su Rai 1 nel pomeriggio e resta disponibile in streaming su RaiPlay. Per sapere chi sono i personaggi e come recuperare le puntate, leggi la guida a cast e streaming.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 13 novembre

Cosa succede nella puntata del Paradiso delle Signore del 13 novembre 2026? Lia ottiene il permesso di frequentare Carmine, Mimmo scopre che la torta gelato è finita ai soci del Circolo e Rebecca ne fa arrivare un’altra. Umberto accetta di cercare Nicoletta e Marcello chiama Adelaide per aiutare Riccardo. Chi sono Lia e Carmine nel Paradiso delle Signore? Carmine è il padre di Lia, ritrovato grazie a Matteo nei giorni scorsi. Lia vuole ricostruire il rapporto con lui, ma Matteo le consiglia di andare con cautela. Su che canale va in onda Il Paradiso delle Signore? La soap è in onda ogni giorno su Rai 1 nel pomeriggio, con le puntate disponibili anche su RaiPlay. Perché la torta gelato di Mimmo finisce al Circolo? Mimmo l’aveva preparata con Michelino per Mirella, ma il dolce viene servito per errore ai soci del Circolo. Rebecca organizza l’arrivo di un’altra torta in Caffetteria.

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