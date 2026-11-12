Un Posto al Sole, anticipazioni 13 novembre 2026: Greta irreperibile, Roberto sceglie

Nella puntata di Un Posto al Sole di venerdì 13 novembre 2026, su Rai 3 alle 20:50, Greta si allontana con Cristina e diventa quasi irreperibile, Roberto prende una decisione importante per restare vicino alla figlia e Guido e Mariella fanno pace grazie al cane Diablo.

La trama di venerdì 13 novembre: Greta, Roberto e Palazzo Palladini

Il nodo della puntata è la fuga di Greta. Dopo il fermo di giovedì, la mossa impulsiva di andarsene con Cristina la rende quasi irreperibile e avrà conseguenze serie. Roberto, che da giorni cerca di arrivare a Greta prima della polizia, prende una decisione importante: restare vicino alla figlia, qualunque cosa comporti.

A Palazzo Palladini si muove un’altra storia, quella della casa di Renato. Silvia e Michele provano a convincere il proprietario ad accordarsi su un prezzo che vada bene a tutti, ma nella trattativa potrebbe entrare un terzo acquirente. Alle spalle c’è la perizia dell’appartamento, che il giorno prima aveva messo in difficoltà il loro progetto di comprarlo.

Chiude il quadro la crisi domestica di Guido e Mariella. Litigano per il cane Diablo, ma è proprio l’animale a favorire la riconciliazione, dopo giorni di guerra fredda e l’incidente con Bricca nel cortile.

Cosa è successo il 12 novembre

Giovedì il fermo di Greta ha scosso l’opinione pubblica ed è diventato un caso mediatico. Roberto e l’avvocato hanno cercato di contenere i danni e di sostenere Cristina, sotto choc. Damiano ha detto al pubblico ministero Cimmino di dubitare della colpevolezza di Greta. Per il racconto della puntata c’è l’articolo sulle anticipazioni del 12 novembre.

Come ci si arriva: la settimana dal 9 al 13 novembre

Lunedì Marina teme che gli investigatori, spinti da Roberto, scoprano il suo accordo segreto con Mori. Ferri prova ad aiutare Greta e Cristina, ma Greta prende una decisione impulsiva che peggiora le cose. Martedì Greta se ne va all’improvviso, e la sua partenza rassicura in parte Marina mentre Roberto si preoccupa di più. Intanto una mossa di Walter Scala dà all’indagine una svolta improvvisa.

Mercoledì la scelta di prendersi qualche giorno con la figlia si rivela un errore: Cimmino si convince della sua colpevolezza e Roberto spera di trovarla prima della polizia. Sullo sfondo, il ritorno di Gianluca alleggerisce il clima a Palazzo Palladini e l’incontro tra l’agente immobiliare e Alberto risveglia in lui la nostalgia per il palazzo che fu della sua famiglia. Se vuoi ripercorrere l’inizio della settimana, c’è l’articolo sulle anticipazioni dal 9 al 13 novembre.

Dove vedere Un Posto al Sole

La soap va in onda su Rai 3 alle 20:50 dal lunedì al venerdì e si recupera su RaiPlay. Per capire chi è chi a Napoli c’è la guida a cast e streaming.

Domande frequenti su Un Posto al Sole del 13 novembre

Cosa succede a Greta in Un Posto al Sole il 13 novembre 2026? Greta si allontana con Cristina e diventa quasi irreperibile, con conseguenze serie. Roberto decide di restare vicino alla figlia. Perché Greta si allontana con Cristina in Un Posto al Sole? È una mossa impulsiva, nata mentre l’indagine su di lei si stringe: il pubblico ministero Cimmino è convinto della sua colpevolezza e Roberto cerca di trovarla prima della polizia. Su quale canale va in onda Un Posto al Sole il 13 novembre 2026? Su Rai 3 alle 20:50, con la puntata disponibile in seguito su RaiPlay. Come finisce la lite tra Guido e Mariella? Litigano per il cane Diablo, ma è lui a riavvicinarli e a farli riconciliare.

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