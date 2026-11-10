Un Posto al Sole, anticipazioni 11 novembre 2026: Greta rischia grosso, Roberto corre contro il tempo

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 11 novembre 2026, su Rai 3 alle 20:50, la fuga di Greta con la figlia diventa un boomerang: la PM Cimmino la considera colpevole e Roberto Ferri prova a raggiungerla prima della polizia.

La settimana di Un Posto al Sole gira tutta intorno a Greta Fournier. Quella che per lei doveva essere una pausa di qualche giorno, lontano da Napoli e dalla pressione dei media, nella puntata di mercoledì si trasforma nel passo più sbagliato possibile. Chi indaga legge la partenza come una fuga, e una fuga pesa più di qualsiasi alibi.

Come si arriva alla puntata dell’11 novembre

Lunedì 9 novembre Greta, schiacciata dall’attenzione dei giornali e da una brutta notizia sul lavoro, prende una decisione improvvisa che Roberto non riesce a fermare. Ferri sta provando ad aiutare lei e Cristina, ma la scelta di Greta gli complica il lavoro. Il quadro completo della settimana è nelle nostre anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 13 novembre.

Martedì 10 novembre Marina Giordano tira un mezzo sospiro di sollievo per la partenza della rivale, mentre Roberto si preoccupa sempre di più. Damiano segue la pista che gli ha indicato Ferri, poi un colpo di Walter Scala cambia di colpo la direzione delle indagini sulla morte di Mori, e il cerchio si stringe proprio attorno a Greta.

Greta Fournier in fuga con la figlia: la PM Cimmino la crede colpevole

Mercoledì 11 novembre il conto arriva. La PM Lucia Cimmino non ha più dubbi: per lei Greta è colpevole, e va riportata in città prima che sparisca. La squadra di Damiano si mette sulle sue tracce, e agli occhi della polizia l’allontanamento con Cristina diventa la prova che mancava.

Pesa anche il silenzio di Marina. La dark lady di Palazzo Palladini conosce una verità che potrebbe scagionare Greta, ma tace e continua a puntarle il dito contro. Dietro c’è il timore che gli inquirenti, spinti da Roberto, scoprano il suo patto segreto con Mori.

Roberto Ferri contro il tempo per trovare Greta prima della polizia

Roberto capisce che l’unica carta rimasta è arrivare da Greta prima di Damiano. Una corsa contro il tempo che rimette Ferri nel ruolo che gli riesce meglio: l’uomo che si muove da solo, fuori dalle regole, per proteggere una persona a cui tiene. La puntata lascia aperta la domanda più semplice: farà in tempo?

Il filone funziona come un piccolo thriller costruito sul dubbio. Lo spettatore sa più della PM Cimmino, e proprio questo scarto tiene la tensione: la colpa di Greta esiste solo nelle apparenze, ma le apparenze bastano a un’indagine.

Guido e Mariella e l’ospite ingombrante a Palazzo

Per tirare il fiato c’è la linea comica di Guido e Mariella. I due vigili si ritrovano a casa un ospite decisamente ingombrante: Diablo, un rottweiler grosso e pieno di energia, in un appartamento che già sta stretto a loro due. Dovranno resistere almeno per qualche giorno.

Sullo sfondo resta la questione dell’appartamento di Renato, messo in vendita con dentro Silvia e Michele, e la nostalgia di Alberto Palladini per il palazzo che un tempo apparteneva alla sua famiglia.

Dove vedere Un Posto al Sole l’11 novembre 2026

La puntata va in onda mercoledì 11 novembre alle 20:50 su Rai 3, come ogni sera dal lunedì al venerdì. Chi la perde può recuperarla in streaming e on demand su RaiPlay, dove restano disponibili anche le puntate precedenti.

Domande frequenti su Un Posto al Sole dell’11 novembre 2026

Cosa succede a Un Posto al Sole l’11 novembre 2026? Greta parte con la figlia Cristina, ma la scelta si rivela un errore: la PM Cimmino la ritiene colpevole e Roberto prova a trovarla prima della polizia. A Palazzo Guido e Mariella accolgono un ospite ingombrante. Perché la PM Cimmino crede che Greta sia colpevole? Dopo la svolta nelle indagini portata da Walter Scala, la partenza improvvisa di Greta viene letta come una fuga. Marina, che potrebbe chiarire, continua a tacere e ad accusarla. A che ora e su quale canale va in onda Un Posto al Sole l’11 novembre? Mercoledì 11 novembre 2026 alle 20:50 su Rai 3. Dove rivedere Un Posto al Sole in streaming? Su RaiPlay, che pubblica ogni puntata dopo la messa in onda su Rai 3.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.