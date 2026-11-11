Un Posto al Sole, anticipazioni 12 novembre 2026: Greta fermata, Cristina sotto choc

Un Posto al Sole va in onda giovedì 12 novembre 2026 alle 20.50 su Rai 3 con il fermo di Greta Fournier che dilaga sui media e Cristina sconvolta dalla notizia.

La notizia del fermo di Greta Fournier non resta chiusa nelle stanze degli inquirenti: nella puntata di giovedì finisce sui media e scuote l’opinione pubblica. Il Palazzo si ritrova a fare i conti con un caso che ormai è di tutti, mentre le indagini sulla morte di Mori entrano in una fase delicata.

Il fermo di Greta Fournier arriva sui media

Il passo falso era arrivato nell’episodio precedente, quando Greta rischiava grosso e Roberto correva contro il tempo: la gita con la figlia si era rivelata un errore, la PM Cimmino si era convinta della sua colpevolezza e Roberto cercava di trovarla prima della polizia. Il 12 novembre il fermo diventa pubblico, con tutto il rumore che ne consegue.

Roberto, l’avvocato e il sostegno a Cristina

Davanti all’ondata mediatica, Roberto e l’avvocato provano a limitare i danni. La priorità è proteggere Cristina, che appare sconvolta da quanto accaduto e ha bisogno di qualcuno che le stia vicino mentre la vicenda si ingrandisce.

Roberto, che nelle ultime puntate aveva già corso contro il tempo per ritrovare Greta prima della polizia, si ritrova a gestire una nuova emergenza.

Damiano e i dubbi sulla colpevolezza di Greta

Non tutti hanno la certezza che Greta sia colpevole. Damiano va dalla PM Cimmino ed esprime apertamente i suoi dubbi, in un confronto che mette in luce due letture opposte del caso: Cimmino, dopo l’episodio di mercoledì, si era convinta della colpevolezza di Greta.

La perizia che mette in crisi Silvia e Michele

A Palazzo la vita continua anche nel pieno della bufera. La perizia sull’appartamento di Renato rischia di far crollare il sogno di Silvia e Michele, che da giorni sperano di comprarlo. La vendita aveva già creato qualche tensione a inizio settimana: ora il risultato dell’esame tecnico potrebbe cambiare i conti.

Sul fronte più leggero c’è Guido, che prosegue la sua guerra fredda con Mariella senza accorgersi che nel cortile sta per succedere un imprevisto con la cagnolina Bricca.

Dove vedere Un Posto al Sole e cosa succede venerdì

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Chi si perde una puntata la recupera in streaming su RaiPlay: nella guida a cast, personaggi e streaming della soap trovi tutti i dettagli.

Venerdì 13 novembre Silvia e Michele cercano un accordo con Renato sul prezzo, ma un terzo potrebbe inserirsi nella trattativa. Roberto prende una decisione importante per stare vicino alla figlia, mentre Guido e Mariella litigano per il cane Diablo, finché Guido non riporta la pace.

Domande frequenti su Un Posto al Sole del 12 novembre 2026

Perché Greta Fournier viene fermata in Un Posto al Sole? Greta è al centro delle indagini sulla morte di Mori e la PM Cimmino è convinta della sua colpevolezza. Nella puntata del 12 novembre la notizia del fermo diventa pubblica e viene rilanciata dai media. Quando va in onda la puntata di Un Posto al Sole del 12 novembre 2026? Giovedì 12 novembre 2026 alle 20.50 su Rai 3. La soap va in onda dal lunedì al venerdì. Cosa succede a Cristina in Un Posto al Sole questa settimana? Il 12 novembre Cristina è sconvolta dal fermo di Greta. Roberto e l’avvocato cercano di sostenerla e di limitare i danni mediatici. Dove si rivede Un Posto al Sole in streaming? Su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, con registrazione.

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