Tale e Quale Show 2026, ottava puntata: chi imita chi stasera su Rai 1

Tale e Quale Show 2026 torna stasera, mercoledì 11 novembre alle 21:30 su Rai 1, con l’ottava puntata: dodici imitazioni, Carlo Conti alla guida e Leonardo Pieraccioni come quarto giudice.

Dodici concorrenti, dodici trasformazioni e un ospite in giuria: l’ottava puntata di Tale e Quale Show 2026 va in scena stasera, e con una sola serata di distanza dalla finale ogni punto pesa. Ecco chi imita chi.

Le dodici imitazioni dell’ottava puntata

Il cast affronta stasera questi personaggi. Jasmine Carrisi diventa Madonna, Selma veste i panni di Whitney Houston e Roberta Morise quelli di Mia Martini. Maddalena Corvaglia sarà Marcella Bella, Paola Perego Iva Zanicchi, Max Paiella Michele Zarrillo.

Jasmine Carrisi: Madonna

Maddalena Corvaglia: Marcella Bella

Roberta Morise: Mia Martini

Paola Perego: Iva Zanicchi

Anna Pettinelli: Jessica Rabbit

Selma: Whitney Houston

Stefano Meloccaro: Pippo Franco

Max Paiella: Michele Zarrillo

Andrea Perroni: Gipsy Kings

Vladimir Randazzo: Domenico Modugno

Flavio Insinna: Fiona

Gabriele Cirilli: Cenerentola

La serata ha anche il suo lato più travolgente: Insinna e Cirilli passano al registro da cartone animato, con Fiona e Cenerentola, mentre Anna Pettinelli sceglie Jessica Rabbit. Perroni, infine, non imita una persona sola ma un gruppo intero, i Gipsy Kings, e dovrà dare l’impressione di un’intera formazione.

Giuria e conduzione: Pieraccioni al tavolo con Siani, Lamborghini e Malgioglio

Alla conduzione c’è ancora Carlo Conti, in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il tavolo dei giudici è quello fisso, con Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Come quarto giudice arriva Leonardo Pieraccioni: Conti lo aveva annunciato già nella puntata del 3 novembre, quando sul tavolo si erano seduti Serena Rossi e Nicola Savino.

Classifica provvisoria: Selma davanti, distacchi minimi

La classifica generale provvisoria vede Selma in testa, ma i distacchi dagli inseguitori sono piccoli e una sola serata può ribaltare tutto. Chi arriva dalla settima puntata ha il vento in poppa: a vincerla è stato Stefano Meloccaro, con Bruno Lauzi e 92 punti, davanti a Roberta Morise con 77 e a Max Paiella con 68. Selma, in quella serata, ha chiuso quinta con 53 punti.

Nei numeri della tv, la scorsa settimana il programma ha confermato il proprio peso nel mercoledì sera di Rai 1: per i dati completi c’è il riepilogo degli ascolti del 3 novembre, e tutta la stagione si segue nella pagina con gli ascolti di Tale e Quale Show.

Dove vedere Tale e Quale Show stasera

L’appuntamento è per mercoledì 11 novembre alle 21:30 su Rai 1. Il pubblico da casa può partecipare al gioco di fine puntata attraverso i profili social del programma su Instagram, Facebook e X, dove si vota la propria imitazione preferita.

La serata più attesa dai fan della musica italiana è quella di Roberta Morise: per chi vuole ripassare l’artista che interpreta, c’è la scheda di Mia Martini nell’archivio di Sanremo, la cui voce unica rende questa imitazione una delle più difficili del cast.

Domande frequenti su Tale e Quale Show 2026

A che ora va in onda Tale e Quale Show stasera? La penultima puntata inizia mercoledì 11 novembre 2026 alle 21:30 su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti. Chi sono i giudici dell’ottava puntata? Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, con Leonardo Pieraccioni come quarto giudice. Chi imita Madonna e Whitney Houston a Tale e Quale Show 2026? Madonna è interpretata da Jasmine Carrisi, Whitney Houston da Selma, che guida la classifica generale provvisoria. Chi ha vinto la settima puntata? Stefano Meloccaro, nei panni di Bruno Lauzi, con 92 punti. Quando c’è la finale di Tale e Quale Show 2026? Quella di stasera è la penultima puntata della sedicesima edizione, quindi la finale è l’ultimo appuntamento della stagione, sempre il mercoledì su Rai 1.

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