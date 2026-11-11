Stasera in TV 11 novembre 2026: Tale e Quale Show, Chi l’ha visto? e La guerra di domani

Mercoledì 11 novembre 2026 la prima serata ruota attorno a Tale e Quale Show su Rai 1 alle 21:30, con Chi l’ha visto? su Rai 3 dalle 21:15 e il film La guerra di domani su Italia 1.

La serata di mercoledì si divide in modo netto: lo show di Rai 1 con le imitazioni, la cronaca irrisolta di Rai 3, la fantascienza di Italia 1. Il quadro completo, rete per rete, per scegliere in pochi secondi.

Tale e Quale Show, ottava puntata su Rai 1 alle 21:30

Carlo Conti porta in onda l’ottava e penultima puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Dodici concorrenti tornano a trasformarsi in cantanti italiani e internazionali, tra cui Jasmine Carrisi nei panni di Madonna, Selma in quelli di Whitney Houston e Anna Pettinelli in quelli di Jessica Rabbit.

La classifica generale è corta. Selma guida la graduatoria provvisoria, ma gli inseguitori sono vicini, e Stefano Meloccaro arriva dalla vittoria della settima puntata. Con una sola serata dopo questa prima della finale, ogni imitazione pesa più del solito.

Chi l’ha visto? su Rai 3 dalle 21:15

Su Rai 3 torna Chi l’ha visto? con le persone scomparse e gli appelli dei familiari. La puntata si occupa tra l’altro dei casi di Mirella Gregori e Donatella Grosso, due scomparse che il programma segue da anni. Per capire come va il programma ogni settimana, c’è la pagina con tutti i dati Auditel di Chi l’ha visto?.

La guerra di domani su Italia 1, tra viaggi nel tempo e alieni

Alle 21:25 circa Italia 1 propone La guerra di domani, film di fantascienza del 2021 diretto da Chris McKay. Nel 2051 un gruppo di viaggiatori del tempo porta un messaggio urgente: l’umanità sta perdendo una guerra contro una specie aliena, e servono soldati dal presente. Nel cast ci sono Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons e Betty Gilpin.

Le altre reti: fiction, talk e cucina

Canale 5: Viola come il mare, nuovo episodio della terza stagione con Francesca Chillemi, in prima serata.

Rete 4: È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, talk sulla situazione economica e sociale dell’Italia, verso le 21:30.

TV8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, alle 21:40.

Rai 2: Patù, la passione delle idee, alle 21:20.

La7: Una giornata particolare, alle 21:15.

Nove: Che tempo che fa – Il tavolo, in prima serata.

Film e Sky: cosa c’è per chi vuole cambiare aria

Sul fronte film, Rai 4 mette in palinsesto Strange Darling, thriller con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner, intorno alle 21:20. Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Breathe – Fino all’ultimo respiro, mentre su Sky Uno alle 21:15 compare l’appuntamento The Road to X Factor. La giornata precedente è raccontata nella guida alla serata di ieri, utile per recuperare i titoli che hanno già lasciato il segno.

Come scegliere in base ai gusti

Chi ama musica e imitazioni ha un appuntamento obbligato su Rai 1. Chi preferisce l’inchiesta e le storie vere trova su Rai 3 il suo programma di riferimento. Per la fantascienza d’azione senza troppe pretese c’è Italia 1, mentre chi cerca la cucina o una fiction leggera ha TV8 e Canale 5. Il consiglio pratico: il momento caldo è tra le 21:15 e le 21:30, quando partono quasi tutti i programmi, quindi conviene decidere prima.

Domande frequenti sulla TV di stasera, 11 novembre 2026

A che ora va in onda Tale e Quale Show stasera? Su Rai 1 alle 21:30, con Carlo Conti. È l’ottava puntata della sedicesima edizione. Quante puntate mancano alla finale di Tale e Quale Show? Stasera è la penultima puntata: dopo c’è solo la finale, sempre su Rai 1 di mercoledì. Chi l’ha visto? stasera su Rai 3 a che ora inizia? Alle 21:15. La puntata si occupa, tra gli altri, dei casi di Mirella Gregori e Donatella Grosso. La guerra di domani è in onda stasera su Italia 1? Sì, il film di fantascienza con Chris Pratt parte intorno alle 21:25. Cosa si può guardare stasera in chiaro oltre ai programmi principali? Su TV8 c’è Alessandro Borghese – 4 Ristoranti alle 21:40, su Rai 4 il thriller Strange Darling e su Canale 5 la fiction Viola come il mare.

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