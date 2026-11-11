Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 novembre 2026: Marcello scopre perché Riccardo prende psicofarmaci

Il Paradiso delle Signore torna giovedì 12 novembre 2026 alle 16.00 su Rai 1: Marcello scopre perché Riccardo prende psicofarmaci e gli promette silenzio, a patto che inizi un percorso di disintossicazione.

Dopo giorni in cui il disagio di Riccardo si intravedeva appena, la puntata di giovedì mette Marcello di fronte alla verità. Intorno, il Paradiso e la GMM trovano un clima più disteso, mentre i personaggi più giovani si dedicano a una mostra e a una torta.

Marcello scopre perché Riccardo prende psicofarmaci

Il filo parte dalle puntate precedenti, raccontate nelle trame dal 10 al 14 novembre: Riccardo accetta a malincuore la decisione di Nicoletta e Marcello se ne accorge, intuendo che l’amico è caduto in una dipendenza da psicofarmaci.

Il 12 novembre Marcello scopre il motivo che ha spinto Riccardo a prenderli. Promette di mantenere il segreto, ma pone una condizione chiara, cioè che l’amico inizi un percorso di disintossicazione.

L’intervista di Rossini distende GMM e Paradiso

Sul fronte professionale, l’intervista del giornalista Jean Paul Rossini crea un clima più disteso tra la GMM e il Paradiso. Rossini aveva notato una sana rivalità tra Roberto e Iacopo, e proprio il reportage sul confronto tra i due grandi magazzini li porta a conoscersi meglio.

Carla, Umberto e la mostra Corsi al Circolo

Carla chiede a Umberto di intervenire per ottenere il permesso di allestire la mostra Corsi al Circolo, dopo il rifiuto di Rebecca. La mostra passa ora per il suo appello a Umberto.

La torta di Mimmo e Michelino per Mirella

Mimmo e Michelino preparano la torta per il compleanno di Mirella in un luogo speciale. Una nota più leggera dopo la tensione intorno a Riccardo, in una puntata che alterna drammi e piccoli gesti quotidiani.

Orario e dove vedere Il Paradiso delle Signore in streaming

La soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.00 circa. Le puntate si recuperano su RaiPlay, gratis con registrazione: nella guida a cast, personaggi e streaming trovi tutto il resto. Attenzione al calendario della settimana: venerdì 13 novembre l’episodio anticipa alle 15.20 per la celebrazione del Papa in Perù.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 12 novembre 2026

Perché Riccardo prende psicofarmaci nel Paradiso delle Signore? Riccardo è caduto in una dipendenza da psicofarmaci dopo la decisione di Nicoletta, che ha accettato a malincuore. Il 12 novembre Marcello ne scopre il motivo. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore il 12 novembre 2026? Giovedì 12 novembre alle 16.00 su Rai 1. Venerdì 13 l’episodio va in onda prima, alle 15.20. Cosa promette Marcello a Riccardo nel Paradiso delle Signore? Marcello promette di mantenere il segreto, a patto che Riccardo inizi un percorso di disintossicazione. Dove si rivede Il Paradiso delle Signore in streaming? Su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, con registrazione.

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