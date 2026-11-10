Stasera in TV 10 novembre: Giorgia, X Factor, Livatino e Dimartedì

Stasera in TV, martedì 10 novembre, la prima serata è tra Giorgia – Last Call su Canale 5, X Factor su TV8, il finale di Livatino su Rai 1 e DiMartedì su La7.

Martedì 10 novembre la prima serata mette in fila un concerto, un talent, una miniserie al capitolo finale e due talk. Per scegliere in fretta: la musica sta su Canale 5 con Giorgia – Last Call alle 21:20, il talent su TV8 con X Factor alle 21:40, la fiction su Rai 1 con il finale di Livatino alle 21:30.

Musica e talent: Giorgia su Canale 5, X Factor su TV8

Alle 21:20 Canale 5 trasmette Giorgia – Last Call, il concerto dal Forum di Milano con Emma, Annalisa e Irama come ospiti. Tutti i dettagli sul programma sono nel nostro pezzo su Giorgia Last Call e gli ospiti del concerto. Prima va in onda La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.

Su TV8, dalle 21:40, c’è l’episodio 9 di X Factor in chiaro. Chi segue la gara può recuperare i numeri delle serate nella pagina con gli ascolti di X Factor puntata per puntata, che raccoglie i dati Auditel dell’edizione.

Fiction e cinema: il finale di Livatino e i film della serata

Su Rai 1 alle 21:30 chiude Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido con Giuseppe De Domenico nel ruolo del giudice Rosario Livatino. La serata si chiude con l’episodio Il prezzo del coraggio, che abbiamo raccontato nelle anticipazioni dell’ultima puntata. Si può recuperare su RaiPlay.

Chi preferisce il cinema ha più strade. Su Italia 1 c’è I mercen4ri – Expendables, con Jason Statham e Sylvester Stallone. Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, arriva Nel tepore del ballo di Pupi Avati con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Su Rai 4 c’è il thriller francese Acid, mentre Rai 5 propone Ella & John di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland.

Approfondimento e cronaca: La7, Rai 3 e Rete 4

Alle 21:15 su La7 torna DiMartedì con Giovanni Floris, che parte dai fatti della settimana con interviste e ospiti in studio. In contemporanea Rai 3 manda in onda Filorosso, l’approfondimento di attualità di Antonino Monteleone, con interviste e reportage.

Su Rete 4, intorno alle 21:30, Milo Infante conduce Verità nascoste, dedicato a casi di cronaca e delitti rimasti irrisolti. Su Rai 2, alle 21:20, debutta il docureality Party Angels.

La prima serata di martedì 10 novembre, canale per canale

Rai 1, 21:30: Livatino – Il giudice e i suoi assassini, ultima puntata.

Rai 2, 21:20: Party Angels, debutto del docureality.

Rai 3, 21:15: Filorosso con Antonino Monteleone.

Rete 4, circa 21:30: Verità nascoste con Milo Infante.

Canale 5, 21:20: Giorgia – Last Call, concerto con Emma, Annalisa e Irama.

Italia 1: I mercen4ri – Expendables.

La7, 21:15: DiMartedì con Giovanni Floris.

TV8, 21:40: X Factor, episodio 9.

Gli orari possono slittare di qualche minuto in base a TG e spot. Le dirette di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 si vedono su RaiPlay, quelle di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 su Mediaset Infinity.

Domande frequenti sulla TV di stasera, martedì 10 novembre

Cosa c’è stasera in TV martedì 10 novembre? In prima serata ci sono il concerto Giorgia – Last Call su Canale 5, X Factor su TV8, il finale di Livatino su Rai 1, DiMartedì su La7, Filorosso su Rai 3 e Verità nascoste su Rete 4. A che ora inizia X Factor su TV8 stasera? X Factor inizia alle 21:40 su TV8 con l’episodio 9. Gli orari reali possono variare di qualche minuto. Su quale canale va Giorgia stasera in TV? Giorgia – Last Call va in onda su Canale 5 alle 21:20. Il concerto ha come ospiti Emma, Annalisa e Irama. A che ora va in onda Livatino su Rai 1? Livatino – Il giudice e i suoi assassini va in onda alle 21:30 su Rai 1 con l’ultima puntata. Si può recuperare su RaiPlay.

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