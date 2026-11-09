Ballando Con Le Stelle, D’Urso a Ornella Muti infortunata: le frasi in diretta e la replica di La Rocca

Barbara D’Urso ha invitato Ornella Muti a “uscire dal racconto” della donna fragile pochi istanti dopo l’infortunio alla spalla che ha fermato l’attrice a Ballando con le Stelle.

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 7 novembre su Rai 1, Ornella Muti si è fermata dopo 38 secondi di ballo con Pasquale La Rocca. Il dolore alla spalla, peggiorato da una caduta in sala prove il giorno prima, non le ha permesso di andare avanti. Subito dopo è arrivato lo scontro tra Barbara D’Urso e il maestro, e lo studio è rimasto gelato.

Cosa è successo a Ornella Muti in pista

L’attrice è scesa in pista pur con la spalla dolorante. La caduta con La Rocca durante le prove del venerdì aveva aggravato un infortunio già presente, e in diretta il dolore ha avuto la meglio quasi subito. Ornella Muti ha spiegato di avere preso antidolorifici che la tengono “un po’ imbambolata” e ha detto che le sarebbe piaciuto continuare.

Milly Carlucci l’ha definita una donna che non demorde, “un soldato”, che ha provato comunque ad andare avanti. La Muti, con gli occhi lucidi, ha parlato poco e ha lasciato aperta la porta a un ritorno nelle prossime settimane: se riesce, torna.

Le frasi di Barbara D’Urso a Ornella Muti

Gli altri giurati hanno invitato la Muti a non mollare. Barbara D’Urso ha preso la parola per un intervento di tutt’altro tono. Ha invitato l’attrice a “uscire da questo racconto” della donna fragile che nessuno accoglie, ha detto che con le parole sa essere tagliente e ha aggiunto che nel ballo vede in lei un’aria spaesata. Ha poi ricordato che nelle prime cinque puntate Ornella Muti aveva sempre preso 10, un trattamento che a suo giudizio non era corretto verso altre concorrenti che ballano meglio.

Il messaggio finale della D’Urso, nel corso dello scambio, è stato più conciliante: ha augurato all’attrice di guarire in fretta. Ma il momento scelto ha fatto discutere. In studio è calato il silenzio e la Muti, immobile, non ha replicato.

La replica di Pasquale La Rocca e il caso in studio

A rispondere è stato Pasquale La Rocca. Il maestro ha definito la conversazione superflua in un momento così delicato e ha detto che avrebbe preferito sentire quelle cose in un altro momento. Simona Ventura ha criticato la poca empatia della collega, invitando a un po’ di umanità.

Il confronto tra Barbara D’Urso e La Rocca prosegue una tensione che accompagna la coppia fin dalle prime puntate. Questa volta, però, a pesare è il contesto: un’attrice che esce dal parquet in lacrime, davanti a milioni di spettatori.

Ornella Muti resta in gara a Ballando con le Stelle?

Nessun ritiro ufficiale è stato annunciato. La coppia Muti-La Rocca ha chiuso la classifica con 30 punti, in fondo alla graduatoria, mentre la puntata è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 65 punti. Il quadro completo di voti, ballottaggio e wild card è nel racconto della sesta puntata di Ballando con le Stelle.

Per ora Ornella Muti non ha escluso di tornare quando la spalla glielo consentirà, e il suo futuro nel programma dipende dai tempi di recupero. Il regolamento del talent e le indicazioni dei medici decideranno se potrà tornare già sabato prossimo.

Domande frequenti su Ornella Muti e Barbara D’Urso a Ballando

Cosa ha detto Barbara D’Urso a Ornella Muti a Ballando con le Stelle? Ha invitato l’attrice a uscire dal racconto della donna fragile, ha detto che con le parole può ferire ed essere tagliente e ha ricordato i 10 presi nelle prime cinque puntate. Ha concluso augurandole di guarire. Perché Ornella Muti non ha ballato nella sesta puntata? Si è fermata dopo 38 secondi per un infortunio alla spalla, aggravato da una caduta con Pasquale La Rocca durante le prove del giorno prima. Ornella Muti si è ritirata da Ballando con le Stelle? Un ritiro ufficiale non è stato annunciato. L’attrice ha detto che, se riesce, torna, e ha chiesto tempo per recuperare. Cosa ha risposto Pasquale La Rocca a Barbara D’Urso? Ha trovato l’intervento superfluo in un momento così delicato e ha detto che avrebbe preferito che certe cose venissero dette prima.

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