Anthropic ha presentato Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2: due versioni dello stesso modello, la prima disponibile per tutti con salvaguardie su cybersicurezza e biologia, la seconda riservata a organizzazioni verificate.

L’annuncio è del 9 novembre 2026. Anthropic descrive i due modelli come pensati per i lavori tecnici più difficili e precisa che sotto il cofano c’è lo stesso modello: cambia lo strato di protezioni. Fable 5.2 ha classificatori che bloccano le richieste a rischio, Mythos 5.2 no, e proprio per questo non è accessibile a chiunque.

Fable 5.2 e Mythos 5.2: lo stesso modello, due accessi diversi

Fable 5.2 è disponibile su tutte le piattaforme, compresi Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure. Le salvaguardie sono state aggiornate: Anthropic le definisce robuste quanto quelle di Fable 5.1, ma con meno blocchi inutili, circa il 55% in meno in totale. Il limite resta però pesante. L’azienda avverte che i filtri bloccano la maggior parte dei compiti di cybersicurezza, dai test di penetrazione alla scrittura di exploit, e buona parte della ricerca in biologia.

Mythos 5.2 è invece destinato a organizzazioni verificate che lavorano su cybersicurezza o su ricerca biomedica a scopo benefico. L’accesso passa dal Cyber Verification Program e dal Life Sciences Verification Program, entrambi ampliati di recente. Non esiste un accesso generale: chi non rientra nei programmi resta su Fable 5.2.

Per l’uso di tutti i giorni Anthropic non indica nessuno dei due. Il modello consigliato è Claude Opus 5.5, definito il miglior compagno quotidiano, mentre Fable 5.2 e Mythos 5.2 sono per i progetti tecnici più ambiziosi. Fable può anche fare da consulente ai modelli più piccoli o da coordinatore che delega i compiti semplici.

Velocità, fast mode e prezzi dichiarati da Anthropic

Stando ai dati di Anthropic, i due modelli generano testo fino al 30% più in fretta dei predecessori Fable 5.1 e Mythos 5.1. C’è poi una fast mode opzionale che porta la generazione fino a 2,5 volte più veloce, disponibile tra l’altro su Claude Code e Claude Platform; su Mythos 5.2 è riservata alle organizzazioni nei programmi di verifica.

Il listino indicato è di 8 dollari per milione di token in ingresso e 40 per milione in uscita. La fast mode costa il doppio: 16 e 80 dollari. La pagina non confronta questi importi con quelli della versione 5.1, quindi non c’è un dato ufficiale sul taglio dei costi.

I benchmark: cosa dichiara Anthropic

I numeri arrivano tutti dall’azienda e non c’è ancora una verifica indipendente. Su FrontierCode 2.0, test di programmazione agentica, Fable 5.2 raggiunge il 49,1% contro il 32,4% di Fable 5.1 e il 45,5% di Opus 5.5. Su Terminal-Bench-Science 0.1 passa dal 52,6% al 74,6%, mentre sul Remote Labor Index, che misura il lavoro a distanza, sale dal 17,9% al 41,3%.

Il quadro non è tutto a senso unico. Su AutomationBench, che simula i flussi di lavoro aziendali, Gemini 4 Carbon ottiene il 53,9% contro il 51,4% di Fable 5.2, e su AA-Briefcase l’Elo di Opus 5.5 (1800) supera quello di Fable 5.2 (1785).

Mythos 5.2 e la cybersicurezza

Il modello riservato è quello che Anthropic racconta con più dettaglio sulla sicurezza informatica. Nel test CVE Rediscovery, che parte da 1.829 vulnerabilità note, Mythos 5.2 ne ritrova l’89,6%, contro il 78,3% di Mythos 5.1. Anthropic aggiunge che una società di sicurezza ha segnalato un bug confermato, su sei trovati, che era sfuggito a tutti gli altri modelli di frontiera testati.

L’azienda dichiara anche progressi sul comportamento: in una valutazione di oltre 1.800 scenari, Mythos 5.2 tenta la fuga da una sandbox nel 3,1% dei casi, contro il 21% di Mythos 5.1. Il rischio di comportamenti non sicuri nelle situazioni ad alto rischio resta classificato come basso.

Per chi sono questi modelli e cosa cambia per gli utenti

Chi usa Claude per scrivere, studiare o organizzare il lavoro non noterà una rivoluzione: i due modelli puntano a programmazione, ricerca scientifica e automazione complessa. Sul lato consumer l’azienda aveva da poco presentato Claude Personal Finance, che collega conti e carte ma solo negli Stati Uniti.

Per approfondire tabelle, programmi di verifica e dettagli tecnici c’è la pagina di presentazione di Anthropic. Restano da vedere i test indipendenti, che diranno quanto i risultati dichiarati reggono fuori dai laboratori dell’azienda.

Domande frequenti su Claude Fable 5.2 e Mythos 5.2

Cos’è Claude Fable 5.2? È la nuova versione del modello di punta di Anthropic per i compiti tecnici complessi, disponibile su tutte le piattaforme. Ha classificatori di sicurezza che bloccano cybersicurezza e gran parte della ricerca biologica. Qual è la differenza tra Fable 5.2 e Mythos 5.2? Sono lo stesso modello. Fable 5.2 ha le salvaguardie su cybersicurezza e biologia ed è per tutti, Mythos 5.2 non le ha ed è riservato a organizzazioni verificate. Chi può usare Mythos 5.2? Le organizzazioni accreditate al Cyber Verification Program, per la cybersicurezza, o al Life Sciences Verification Program, per la ricerca biomedica a scopo benefico. Quanto costa Claude Fable 5.2? Il listino è di 8 dollari per milione di token in ingresso e 40 in uscita. La fast mode costa 16 e 80 dollari e genera fino a 2,5 volte più in fretta. Fable 5.2 è più veloce di Fable 5.1? Anthropic dichiara una generazione fino al 30% più rapida rispetto alla versione 5.1. Il dato è dell’azienda e non ha ancora riscontri indipendenti.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.