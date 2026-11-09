Simona Izzo e la sindrome di Sjögren: «Ho pensato di morire»

Simona Izzo ha raccontato di convivere con la sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune cronica, e di aver pensato di morire nei momenti peggiori dei sintomi.

L’attrice, sceneggiatrice e regista ha parlato della diagnosi in prima persona e con parole nette: «ho pensato di morire». Un racconto che porta in primo piano una patologia poco conosciuta, spesso scambiata per un malanno passeggero e riconosciuta con ritardo.

Simona Izzo ha scelto di rendere pubblica la malattia anche per dare voce a chi si sente dire che i propri disturbi sono esagerati. Il punto di partenza è un quadro di sintomi che all’inizio sembrano scollegati tra loro e che per questo mettono in difficoltà pazienti e medici.

Che cos’è la sindrome di Sjögren

La sindrome di Sjögren (si pronuncia «sciògren») è una malattia autoimmune cronica: il sistema immunitario attacca per errore le ghiandole che mantengono umidi occhi e bocca, cioè quelle che producono lacrime e saliva. Il risultato più tipico è la secchezza degli occhi e della bocca.

Esiste in forma primaria, quando compare da sola, e in forma secondaria, quando si associa ad altre malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide o il lupus. Le cause non sono del tutto chiare: contano la predisposizione genetica e fattori ambientali, e gli squilibri ormonali possono avere un ruolo.

Colpisce soprattutto le donne e di solito si manifesta dopo i 40 anni. Tra i primi sintomi e la diagnosi possono passare diversi anni, perché i disturbi vengono spesso attribuiti ad allergie o ad altri problemi.

I sintomi della sindrome di Sjögren

Oltre alla secchezza di occhi e bocca, che può dare bruciore, sensazione di sabbia negli occhi, visione offuscata e difficoltà a deglutire, la malattia può provocare stanchezza cronica, dolori articolari e muscolari, secchezza della pelle e del naso, linfonodi ingrossati e manifestazioni cutanee. Nei casi più complessi possono essere coinvolti anche organi interni.

Proprio la varietà dei sintomi spiega perché il percorso verso la diagnosi sia lungo e perché la testimonianza di una persona nota possa spingere chi si riconosce in questi segnali a parlarne con il proprio medico.

Come si arriva alla diagnosi e quali sono le cure

La diagnosi coinvolge più specialisti. Il riferimento è il reumatologo, affiancato dall’oculista, che valuta la superficie dell’occhio con la lampada a fessura e con il test di Schirmer per misurare la produzione di lacrime. Si aggiungono esami del sangue per cercare gli anticorpi specifici e, se serve, la valutazione delle ghiandole salivari.

Al momento non esiste una cura definitiva: le terapie servono a controllare i sintomi. Si usano lacrime e saliva artificiali, farmaci che stimolano la secrezione, antinfiammatori e, nei casi più impegnativi, idrossiclorochina, corticosteroidi o immunosoppressori. Contano anche le abitudini quotidiane: bere con regolarità, curare l’igiene orale, usare un umidificatore e non fumare.

Perché la testimonianza di Simona Izzo fa discutere

Il racconto della Izzo mette insieme due piani: quello personale, fatto di paura e di sintomi pesanti, e quello informativo, perché porta una malattia rara nel discorso pubblico. Resta una testimonianza individuale: l’andamento della sindrome cambia da persona a persona e solo uno specialista può dire che cosa fare nel singolo caso.

Domande frequenti su Simona Izzo e la sindrome di Sjögren

Di che malattia soffre Simona Izzo? Simona Izzo ha raccontato di avere la sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune cronica che colpisce le ghiandole che producono lacrime e saliva. Quali sono i sintomi della sindrome di Sjögren? I più tipici sono la secchezza di occhi e bocca. Possono comparire anche stanchezza cronica, dolori articolari e muscolari, secchezza della pelle e del naso e manifestazioni cutanee. La sindrome di Sjögren si può guarire? No, al momento non esiste una cura definitiva. Le terapie, dalle lacrime artificiali ai farmaci immunosoppressori, servono a tenere sotto controllo i sintomi. Quale medico segue chi ha la sindrome di Sjögren? Il riferimento è il reumatologo, affiancato da oculista e altri specialisti in base ai disturbi, come il dentista per i problemi della bocca.

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