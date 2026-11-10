Giorgia Last Call su Canale 5: il concerto dal Forum in TV con Emma, Annalisa e Irama

Giorgia – Last Call va in onda stasera, martedì 10 novembre 2026, alle 21:20 su Canale 5: è la registrazione del concerto del 3 ottobre a Milano, con ospiti Emma, Annalisa e Irama.

Giorgia torna in prima serata su Canale 5 con il concerto che ha chiuso il suo tour G – Last Call: lo show va in onda stasera, martedì 10 novembre 2026, alle 21:20, in versione registrata.

Una registrazione del concerto di Milano, non una diretta

Chi si aspetta una diretta resta deluso: lo spettacolo è stato registrato il 3 ottobre 2026 a Milano, nell’ultima data di un tour di oltre 40 date e circa 290.000 biglietti venduti. La messa in onda arriva poco più di un mese dopo, a ridosso dell’uscita della nuova edizione dell’album G, ribattezzata G+1 e arrivata il 16 ottobre con quattro inediti, tra cui il singolo Parafulmini.

Per Giorgia è la chiusura di un percorso lungo due anni sui palchi italiani. La serata di Milano è stata pensata come il finale che mette insieme i brani del repertorio e quelli dell’ultimo disco.

Gli ospiti: Emma, Annalisa e Irama

Sul palco con Giorgia salgono tre colleghi. Emma canta con lei Vento di passione, nel segno dell’omaggio a Pino Daniele. Annalisa la raggiunge per Skyfall, il tema del film di James Bond, mentre Irama divide con lei Buio.

Sono tre duetti molto diversi tra loro, per registro e per genere, e disegnano bene la dimensione da grande evento che Canale 5 ha scelto per la serata.

La scaletta del concerto del 3 ottobre

Il concerto dal vivo si apre con un attacco a medley (L’unica, Senza confine, Amore da favola) e attraversa buona parte della storia di Giorgia. Ci sono i grandi classici come Di sole e d’azzurro, Come saprei, E poi, Strano il mio destino e Io fra tanti, ma anche pezzi dell’album più recente, tra cui Niente di male, Oronero, Paradossale e Parafulmini.

Spazio anche alle cover, che da sempre fanno parte del suo mondo: Purple Rain di Prince si innesta su Corpi celesti, mentre Don’t Stop ‘Til You Get Enough di Michael Jackson chiude il blocco con Il mio giorno migliore. A fine serata arrivano La cura per me, Credo e Golpe.

La versione in onda su Canale 5 può differire dalla scaletta completa del concerto: la messa in onda televisiva ha tempi propri.

Orario e dove vederlo

L’appuntamento è su Canale 5 alle 21:20, in prima serata..

Domande frequenti su Giorgia – Last Call su Canale 5

A che ora va in onda Giorgia – Last Call su Canale 5? Il concerto va in onda stasera, martedì 10 novembre 2026, alle 21:20 su Canale 5. Il concerto di Giorgia su Canale 5 è una diretta? No, è una registrazione del concerto del 3 ottobre 2026 a Milano, ultima data del tour G – Last Call. Chi sono gli ospiti del concerto Last Call di Giorgia? Gli ospiti sono Emma, Annalisa e Irama: Emma canta Vento di passione, Annalisa Skyfall e Irama Buio. Quali cover canta Giorgia nel concerto? Nella scaletta del concerto dal vivo ci sono Purple Rain di Prince e Don’t Stop ‘Til You Get Enough di Michael Jackson, inserite dentro due blocchi con i suoi brani.

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