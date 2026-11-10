Livatino, anticipazioni dell’ultima puntata di stasera su Rai 1: Il prezzo del coraggio

Livatino – Il giudice e i suoi assassini chiude stasera, martedì 10 novembre, su Rai 1 alle 21:30 con l’ultimo episodio, Il prezzo del coraggio: ecco la trama, il cast e dove rivedere la miniserie.

A che ora va in onda l’ultima puntata di Livatino su Rai 1

La miniserie diretta da Michele Placido chiude il suo percorso stasera, con la messa in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:30. Dopo i due episodi andati in onda lunedì, la serata conclusiva propone la parte finale del racconto: gli ultimi due anni di vita del magistrato, fino al 21 settembre 1990. L’esordio di lunedì ha fatto il pieno di pubblico, come si vede nei dati Auditel della prima serata, con il 22,5% di share e circa 3 milioni di spettatori.

Livatino 1×04, la trama de Il prezzo del coraggio

Rosario è ormai giudice e firma i decreti di confisca contro Antonio Gagliano e altri mafiosi, colpendo patrimoni e prestigio di Cosa Nostra. La reazione arriva sotto forma di minacce sempre più esplicite, che toccano anche la famiglia. Lui continua a rifiutare la scorta: ritiene di non dover trascinare altre persone nel rischio che ha scelto di correre.

Il peso di quella scelta si vede anche nel rapporto con Nina. Amare Rosario vuol dire dividere una vita esposta al pericolo, e la puntata insiste su questo equilibrio fragile tra affetto e paura. Intanto i mandanti decidono che il giudice ha superato il limite e affidano il compito ai giovani killer della Stidda, gli stessi che nella puntata precedente si muovevano nella guerra tra Cosa Nostra e il gruppo emergente nella provincia di Agrigento.

Chi conosce la storia sa come finisce: l’agguato sulla strada per Agrigento, dove Livatino viene ucciso. La puntata si intitola Il prezzo del coraggio proprio per questo, e racconta il giudice fino all’ultimo, senza trasformarlo in un monumento.

Cast e personaggi dell’ultimo episodio

A dare il volto a Livatino è Giuseppe De Domenico, già visto in Vermiglio. Nel cast ci sono anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Brenno Placido, Ninni Bruschetta e Francesco Benigno. Nella trama compaiono Nina, il maresciallo Guazzelli, Roberto Rizzo, Giuseppe Campisi e i giovani Tano, Mimmo e Paolo. Per il quadro completo di interpreti e storia c’è la scheda sul cast della miniserie, mentre le riprese sono durate dieci settimane tra Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara, Agrigento e Roma.

Dove vedere Livatino in tv e su RaiPlay

La diretta è su Rai 1, la serie è disponibile anche su RaiPlay. Chi ha perso la prima serata può ripartire dal programma della serata precedente, riassunto nella pagina di stasera in TV del 9 novembre, e recuperare gli episodi in streaming prima del finale.

Domande frequenti su Livatino, la miniserie di Rai 1

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