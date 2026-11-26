Il Ministero dell’Amore arriva su Prime Video il 18 dicembre e il trailer ufficiale, uscito il 25 novembre, mostra la commedia con Pif e Alessandra Mastronardi firmata dagli autori di Boris.

Il film debutta in esclusiva su Prime Video, in tutto il mondo, il 18 dicembre. È un Original italiano di Amazon MGM Studios, coprodotto con Ideacinema dei Saraceni, e prima dell’arrivo in streaming è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Il trailer ufficiale chiarisce il tono: una commedia romantica surreale, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, gli stessi autori di Boris. Chi ha amato quella serie ritrova la stessa scrittura, qui applicata ai sentimenti.

La trama: il governo interiore di Aldo

Pif interpreta Aldo, cronista parlamentare di successo nella politica romana. Nella sua testa esiste un Consiglio dei Ministri che governa le emozioni e prende decisioni con veri e propri “decreti emotivi”.

Il sistema regge finché la vita sentimentale di Aldo non va in crisi. Quando la relazione con Claudia, il personaggio di Alessandra Mastronardi, comincia a vacillare, il “Governo Aldo” va in collasso e lui deve fare i conti con conflitti ed emozioni sempre tenuti fuori dall’aula.

L’idea arriva dal teatro: il film adatta Stare meglio oggi, la pièce che Ciarrapico ha scritto nel 2013.

Il cast de Il Ministero dell’Amore

Accanto a Pif ci sono tre nomi pesanti della commedia italiana: Corrado Guzzanti, Angela Finocchiaro e Pietro Sermonti. Alessandra Mastronardi ha un ruolo di supporto, ma è la Claudia che manda in crisi il governo interiore del protagonista.

Il resto del cast comprende Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Federico Cesari, Leonardo Lidi, Cristina Pellegrino, Thomas Trabacchi, Ninni Bruschetta, Fabio Balsamo e Andrea Pennacchi, tra gli altri.

Dove vedere Il Ministero dell’Amore e quando

Il titolo è già stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, e arriva solo in streaming: la distribuzione è riservata a Prime Video. Dal 18 dicembre basta l’abbonamento alla piattaforma per vederlo.

Teaser e poster erano usciti a fine settembre con il comunicato di Prime Video. Il trailer ufficiale del 25 novembre mostra Aldo alle prese con i suoi ministri interiori.

Domande frequenti su Il Ministero dell’Amore

Quando esce Il Ministero dell’Amore su Prime Video? Il film è su Prime Video dal 18 dicembre 2026, in esclusiva. Chi recita in Il Ministero dell’Amore? Il protagonista è Pif, nel ruolo di Aldo. Nel cast ci sono Alessandra Mastronardi (Claudia), Corrado Guzzanti, Angela Finocchiaro e Pietro Sermonti. Chi ha scritto e diretto Il Ministero dell’Amore? Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, autori anche di Boris. Il film è tratto dalla pièce teatrale Stare meglio oggi di Ciarrapico. Il Ministero dell’Amore è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma? Sì, il film ha avuto l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public.

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