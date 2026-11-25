CD Projekt Red ha firmato con Sony un accordo di marketing per The Witcher 4 che include anche la presenza dei suoi giochi su PlayStation e in PlayStation Plus, come annunciato il 24 novembre 2026 nel rapporto finanziario trimestrale.

Il dettaglio arriva dal CFO Piotr Nielubowicz, che ha illustrato l’intesa agli investitori durante la presentazione dei conti trimestrali. L’accordo copre la presenza dei giochi di CD Projekt su PlayStation e negli abbonamenti PlayStation Plus, oltre alla collaborazione sulla campagna promozionale di The Witcher 4. Nielubowicz ha precisato che la firma è arrivata proprio il 24 novembre.

Sul piano industriale il CFO ha parlato di un’intesa che sosterrà l’attività e le prospettive finanziarie dell’azienda polacca quest’anno e in quelli futuri.

Cosa comprende l’accordo con Sony su PlayStation e PS Plus

L’intesa ha due parti. La prima riguarda il catalogo: i giochi di CD Projekt avranno una presenza concordata su PlayStation e dentro PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di Sony. La seconda riguarda il marketing: Sony affiancherà lo studio nella campagna di The Witcher 4.

Le due società non hanno elencato quali titoli entreranno nel servizio né in quale livello di abbonamento. Non c’è nemmeno un calendario: l’annuncio dice che la collaborazione esiste, non cosa si vedrà e quando.

I termini economici e l’esclusiva non sono stati chiariti

I termini economici e la durata dell’accordo non sono stati resi noti. Nielubowicz non ha detto nemmeno se l’intesa sia esclusiva, quindi non c’è alcuna conferma che The Witcher 4 resti lontano da altre piattaforme. Per ora si tratta di un accordo di marketing, non di un’esclusiva di distribuzione.

The Witcher 4 nel 2028: cosa si sa su uscita e piattaforme

CD Projekt dice che The Witcher 4 è in linea per l’uscita nel 2028. La pagina ufficiale del gioco indica il 2028 per Stati Uniti ed Europa su PS5, senza una data precisa. Il primo filmato di gameplay è stato mostrato su PlayStation 5 a giugno 2025.

Questo annuncio non aggiunge un elenco delle piattaforme di lancio: la presenza su PlayStation è l’unico punto messo nero su bianco.

Il confronto con GTA 6 e la strategia PlayStation

Sony ha già usato lo stesso schema con Rockstar: per GTA 6 la PS5 è stata promossa con lo slogan Plays Best on PS5. Chi vuole capire come gira il gioco sulle console di Sony può leggere il nostro approfondimento su GTA 6 su PS5 e PS5 Pro.

Il paragone vale come contesto, non come anticipazione: per The Witcher 4 non sono stati annunciati slogan, vantaggi tecnici né contenuti dedicati agli abbonati.

Cosa cambia per chi gioca su PlayStation

Oggi cambia poco di concreto. Chi ha una PS5 e un abbonamento PlayStation Plus può aspettarsi, nel tempo, giochi di CD Projekt nel servizio e una campagna di The Witcher 4 con Sony in prima fila. Chi gioca su Xbox o su PC non ha ricevuto alcuna notizia sulla propria versione.

Domande frequenti su The Witcher 4 e l’accordo con Sony

The Witcher 4 uscirà nel 2028? CD Projekt dice che lo sviluppo è in linea per il 2028. Una data precisa non è stata ancora annunciata. The Witcher 4 sarà disponibile su PS Plus? L’accordo copre la presenza dei giochi di CD Projekt negli abbonamenti PlayStation Plus. Non è stato detto se The Witcher 4 ne farà parte al lancio, né quali titoli arriveranno. Cosa significa l’accordo tra CD Projekt e Sony? Sony e CD Projekt collaborano sulla campagna di marketing di The Witcher 4 e sulla presenza dei giochi dello studio su PlayStation e PS Plus. Termini economici e durata non sono pubblici. The Witcher 4 sarà un’esclusiva PlayStation? Non c’è alcuna dichiarazione in questo senso. Il CFO non ha precisato se l’accordo sia esclusivo, e quello annunciato è un accordo di marketing.

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