Prima di giocare a GTA 6 su PS5 serve aggiornare la console: l’ultimo firmware è la 26.07-14.23.00, da installare prima dello sblocco di mezzanotte del 19 novembre.

La notizia pratica per chi gioca in Italia: prima del lancio conviene controllare la versione del software di sistema della console, perché GTA 6 è pensato per girare solo su PS5 aggiornate. L’ultima release disponibile è la 26.07-14.23.00, un pacchetto da circa 1,3 GB uscito il 17 novembre, quando mancavano poco più di 24 ore allo sblocco.

Quale firmware serve per GTA 6 su PS5

Il requisito minimo per GTA 6 è salito più volte nelle ultime settimane. In origine la soglia indicata era la 14.10.00, poi è stata alzata alla 14.22.00 dopo l’aggiornamento di sicurezza del 2 novembre. La 14.23.00 è la revisione successiva e la pagina ufficiale PlayStation dedicata al software di sistema di PS5 la indica come la più recente. Chi ha la console con aggiornamenti automatici attivi, di solito, ha già tutto a posto.

Sony descrive le novità in modo asciutto: solo correzioni di sicurezza. Nessuna funzione nuova, nessun cambio all’interfaccia. L’effetto pratico è però concreto, perché le console ferme a un firmware vecchio, comprese quelle modificate, non soddisfano il requisito del gioco.

Cosa succede se non aggiorni prima di mezzanotte

Il gioco si sblocca a mezzanotte del 19 novembre ora italiana per chi ha scelto l’edizione digitale su PS5 e ha già fatto il preload. Se la console è indietro con il firmware, l’avvio si ferma finché non scarichi l’aggiornamento. Il pacchetto da 1,3 GB richiede qualche minuto su una connessione normale, ma in un momento di traffico intenso su PlayStation Network il download può rallentare. Meglio farlo adesso che a ridosso dello sblocco.

Se non hai ancora precaricato il gioco, la guida su come fare il preload di GTA 6 spiega i passaggi. Per l’orario preciso e le differenze con Xbox, c’è il pezzo sull’orario di sblocco in Italia.

Come aggiornare la PS5 in pochi passaggi

Salva i progressi e chiudi qualsiasi gioco in esecuzione: durante l’installazione la sessione si può interrompere. Apri Impostazioni, poi la sezione Sistema, e scegli l’aggiornamento del software di sistema. Seleziona l’aggiornamento tramite internet e attendi il download di circa 1,3 GB. Lascia che la console si riavvii da sola e controlla che la versione indicata sia la 26.07-14.23.00.

Chi preferisce non pensarci può attivare gli aggiornamenti automatici e lasciare la console in modalità riposo: al risveglio il firmware sarà già installato.

Un aggiornamento in più nel calendario di Sony

La 14.23.00 arriva circa due settimane dopo la 14.22.00. Tre aggiornamenti ravvicinati intorno a un lancio così grande dicono quanto Sony e Rockstar tengano a ridurre pirateria e console manomesse. Per un giocatore comune cambia poco: si installa, si riavvia, si gioca. Per chi tiene la console su una versione vecchia, il requisito di GTA 6 chiude di fatto quella strada.

Domande frequenti su GTA 6 e il firmware PS5

Serve aggiornare la PS5 per giocare a GTA 6? Sì, conviene farlo. Il gioco richiede un firmware recente e la versione più aggiornata è la 26.07-14.23.00. Con gli aggiornamenti automatici attivi la console si mette in pari da sola. Quando esce GTA 6 su PS5? Il 19 novembre 2026. In Italia lo sblocco avviene a mezzanotte, cioè allo scoccare del 19 novembre. Come si aggiorna il firmware della PS5? Dalle Impostazioni, nella sezione Sistema, scegliendo l’aggiornamento del software di sistema tramite internet. Il pacchetto pesa circa 1,3 GB e la console si riavvia a fine installazione. Cosa cambia con l’ultimo aggiornamento? Sony indica solo correzioni di sicurezza, senza nuove funzioni. Il suo scopo pratico è tenere le console in regola prima del lancio del gioco.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.