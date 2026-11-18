Il Nintendo GameCube compie 25 anni: la console a forma di cubo sbarcò negli Stati Uniti il 18 novembre 2001 e ancora oggi pesa sul modo in cui Nintendo progetta console, controller e giochi.

Il Nintendo GameCube è uscito in Giappone il 14 settembre 2001, negli Stati Uniti il 18 novembre 2001 e in Europa il 3 maggio 2002. Il 18 novembre 2026 sono quindi 25 anni dal debutto americano, la data del lancio occidentale della console.

Il lancio in Nord America era previsto per il 5 novembre. Nintendo lo spostò di quasi due settimane per presentarsi sugli scaffali con oltre 700.000 unità, a un prezzo di 199 dollari. In Giappone il catalogo iniziale contava tre giochi: Luigi’s Mansion, Wave Race: Blue Storm e Super Monkey Ball.

Un cubo con la maniglia: design e hardware del GameCube

Nintendo scelse la forma a cubo per tenere le dimensioni compatte e aggiunse una maniglia sul retro per portare la console da un salotto all’altro. Al lancio c’erano l’Indaco, con il logo Nintendo, e il Jet Black. Poi arrivarono l’arancione Spice, venduto in Giappone, e il Platinum, a fine 2002. Le specifiche complete sono raccolte nella scheda dedicata di Wikipedia.

Sotto la scocca lavoravano una CPU IBM Gekko a 486 MHz e una GPU ATI Flipper a 162 MHz, per un totale di 43 MB di memoria. I giochi stavano su mini-DVD da 8 centimetri con circa 1,5 GB di spazio, contro i 4,7 GB di un DVD a singolo strato usato da PS2 e Xbox. Il GameCube non leggeva né DVD video né CD audio, una scelta che lo separava dalla concorrenza.

Il controller che ha fatto scuola

Lo stick analogico a base ottagonale, il tasto A grande e verde, il C-stick, il tasto Z sul lato destro e i grilletti L e R analogici con fine corsa digitale formano un layout rimasto inconfondibile. La vibrazione era integrata. Il WaveBird era un controller wireless a due batterie AA con 16 frequenze selezionabili, privo però di vibrazione.

L’eredità del pad è lunga: gli adattatori ufficiali e le riedizioni wireless hanno tenuto il controller GameCube in vita su Wii, Wii U, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, e per Super Smash Bros. Ultimate sono usciti un adattatore e un controller a tema. Il quadro completo dei modelli e degli accessori è nella voce inglese di Wikipedia.

I giochi che hanno definito il cubo viola

Il titolo simbolo è Super Smash Bros. Melee, uscito nel 2001: con 7,09 milioni di copie è il gioco più venduto della console. All’E3 2001 Nintendo aveva mostrato anche Luigi’s Mansion, Pikmin, Metroid Prime, Star Fox Adventures, Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader e Wave Race: Blue Storm.

Il 2002 portò The Legend of Zelda: The Wind Waker, Metroid Prime e Super Mario Sunshine. Nel 2003 arrivò Mario Kart: Double Dash!!, seguito da Pokémon Colosseum, mentre il 2004 vide Paper Mario: Il portale millenario. Il remake di Resident Evil e Resident Evil Zero furono annunciati come esclusive, e nel 2005 il cubo ospitò Resident Evil 4. Anche Animal Crossing fece il suo debutto internazionale su questa macchina.

Il GameCube dialogava poi con il Game Boy Advance. Un cavo trasformava il portatile in schermo aggiuntivo o in controller in Pac-Man Vs., Final Fantasy: Crystal Chronicles e The Legend of Zelda: Four Swords Adventures. Il Game Boy Player, collegato sotto la console, permetteva di giocare sul televisore i titoli di Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance.

I numeri: 21,74 milioni di console e un bilancio in attivo

In tutto il mondo il GameCube ha venduto 21,74 milioni di unità: circa 12,94 milioni nelle Americhe, 4,04 milioni in Giappone e 4,77 milioni nel resto del mondo. Non bastarono per contendere il primo posto alla PS2, che a giugno 2003 contava il 60% del mercato globale contro il 13% del GameCube, alla pari con Xbox.

Il taglio di prezzo a 99,99 dollari nel settembre 2003 cambiò il ritmo: negli Stati Uniti le vendite settimanali quadruplicarono e la quota di mercato nordamericana passò dal 19% al 37% nella stagione natalizia 2003. Nintendo chiuse la generazione in attivo con questa piattaforma, a differenza di Microsoft con la prima Xbox.

Dalla fine della produzione al Wii e a Switch 2

Nintendo ha chiuso la produzione dell’hardware nel febbraio 2007. L’ultimo gioco con licenza uscito in Nord America è stato Madden NFL 08, il 14 agosto 2007. Il passaggio di testimone era già avvenuto con il Wii, arrivato in Nord America il 19 novembre 2006: i primi modelli leggevano i dischi, le memory card e i controller del GameCube. Di quella stagione abbiamo parlato anche nel pezzo sui vent’anni di PS3 e Wii.

Oggi il GameCube non è un reperto da museo. Il suo controller è rimasto in produzione, la sua ricetta (console compatta, giochi con un’identità forte, esperimenti con lo schermo aggiuntivo) continua a tornare nelle scelte di Nintendo. A 25 anni di distanza, il cubo viola resta un punto di riferimento per chi guarda alla storia di Nintendo.

Domande frequenti su Nintendo GameCube

Quando è uscito il Nintendo GameCube? In Giappone il 14 settembre 2001, negli Stati Uniti il 18 novembre 2001 e in Europa il 3 maggio 2002. Quanti anni compie il GameCube nel 2026? Compie 25 anni: il 18 novembre 2026 è l’anniversario del lancio negli Stati Uniti, mentre il debutto giapponese risale al 14 settembre 2001. Quante copie ha venduto il GameCube? La console ha venduto 21,74 milioni di unità nel mondo. Il gioco più venduto è Super Smash Bros. Melee, con 7,09 milioni di copie. Il GameCube legge i DVD? No. Usa mini-DVD da 8 centimetri con circa 1,5 GB di spazio e non legge né DVD video né CD audio. Il Wii è retrocompatibile con il GameCube? I primi modelli di Wii leggono i giochi, le memory card e i controller del GameCube.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.