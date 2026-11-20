In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre, anche le comunità dei Monti della Laga saranno unite e protagoniste i un grande gesto collettivo per dire basta a tutte le forme di violenza e sopruso e riaffermare i valori del rispetto, dell’ascolto e della solidarietà.

Sarà la seconda edizione, dopo quella del 2025, che vedrà le comunità dei diversi borghi si incontrarsi in un luogo simbolo del proprio paese. Tutti i partecipanti sono invitati a indossare o esporre in qualsiasi modalità un nastro rosso (simbolo della lotta contro la violenza di genere) e un nastro bianco (simbolo per eccellenza della pace).

Gesti piccoli ma fortemente simbolici che non cadranno nel vuoto ma che, nel pieno spirito del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, verrà condiviso con la più grande comunità dei social.

I partecipanti infatti potranno scattare una foto della loro iniziativa e pubblicarla sul gruppo Facebook “Borghi e Sentieri della Laga”, utilizzando gli hashtag ufficiali della giornata: #UnitiControLaViolenza, #unitiperladignitàelapace e #riabbracciamoilfuturo.

Gesti solidali dunque che si legheranno a doppio filo con la manifestazione che proprio il 25 novembre si terrà a Teramo e intitolata “Flash Mob sui Monti della Laga” promossa dall’OdV “Borghi e sentieri della Laga ODV” e dal Comune di Teramo nell’ambito del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 2026, con la collaborazione della Rete dei Comuni Uniti del Festival e della Commissione per le Pari Opportunità (CPO) della Provincia di Teramo.

Un ruolo primario in questa seconda edizione del “Flash Mob sui Monti della Laga”, come del resto accaduto lo scorso anno, viene dalla presenza dei ragazzi e delle ragazze degli istituti scolastici della città di Teramo i quali parteciperanno attivamente alla giornata di mercoledì 25 grazie all’interessamento della Dirigente Scolastica Provinciale Clara Moschella che, attraverso la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo e la direzione del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, ha coinvolto le scuole e le dirigenti che si stanno fattivamente impegnando per sostenere gli studenti a far sentire la loro voce.

L’intento dunque è coinvolgere simultaneamente i cittadini e le istituzioni locali in un abbraccio simbolico diffuso sul territorio, per costruire una cultura fondata sulla dignità e sulla pace.

Il programma della giornata a Teramo:

Ore 11:15 – I presenti daranno vita a una catena umana silenziosa, abbracciando simbolicamente un monumento, un luogo rappresentativo o la piazza del proprio paese.

Ore 12:00 – La mobilitazione culminerà in Piazza Martiri a Teramo, con il raduno degli studenti e la chiusura ufficiale del Flash Mob a cura della Rete dei Comuni Uniti e della CPO della Provincia di Teramo. Durante l’incontro verrà data lettura collettiva del messaggio condiviso: “Siamo qui, insieme, come un’unica comunità, in rappresentanza dei Comuni uniti, per affermare che la violenza non ci divide. A unirci è la volontà di costruire un futuro fondato sul rispetto, sull’ascolto e sulla solidarietà. Ognuno di noi può e deve essere parte di questo cambiamento.”