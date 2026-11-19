La storia non è fatta soltanto di avvenimenti, date e protagonisti consegnati alla memoria collettiva. Esiste anche una storia sotterranea, costruitaattraverso segreti, interessi economici, ambizioni personali e verità rimaste nell’ombra. È in questo territorio, dove la realtà incontra la finzione e il passato continua a interrogare il presente, che si sviluppa Anima d’acciaio, il romanzo di Roberto J. Esposito, pubblicato da Armando Curcio Editore.Il libro sarà presentato martedì 8 dicembre 2026, alle ore 18.30, presso il Coco Café, in via Guerrazzi 28e a Bologna, nel corso di un incontro aperto al pubblico, moderato da Francesco Calderaro. Un appuntamento dedicato alla letteratura e al piacere della scoperta, durante il quale l’autore accompagnerà i lettori all’interno di una narrazione articolata, capace di attraversare epoche differenti e intrecciare vicende individuali, grandi avvenimenti storici e dinamiche di potere.

La sinossi: quando il passato nasconde le chiavi del presente

Dal Risorgimento alla Seconda guerra mondiale, fino alla contemporaneità, Anima d’acciaio costruisce un percorso narrativo nel quale eventi apparentemente lontani finiscono per rivelare connessioni inattese. Al centro della vicenda si trova Leonida De Angelis, investigatore privato, chiamato a confrontarsi con una complessa rete di misteri, delitti, sparizioni e intrighi che affondano le proprie radici nel passato. Le sue indagini lo conducono attraverso scenari nei quali gli interessi finanziari si intrecciano con le attività dei servizi di intelligence, mentre le ambizioni individuali e le strategie del potere contribuiscono a determinare il destino di uomini e nazioni. Ogni scoperta sembra aggiungere un tassello a un mosaico più grande, nel quale nulla può essere considerato definitivamente acquisito e la verità appare continuamente esposta al rischio della manipolazione. Roberto J. Esposito dà vita a un romanzo che unisce il ritmo del thriller alla ricostruzione storica, proponendo una riflessione sui meccanismi attraverso i quali il potere influenza gli eventi e orienta la percezione della realtà.

Il risultato è una narrazione che invita il lettore a interrogarsi non soltanto su ciò che è accaduto, ma soprattutto sulle ragioni che si nascondono dietro gli avvenimenti e sulle responsabilità di chi contribuisce a determinarli.

Tra letteratura, storia e psicologia del potere

Uno degli aspetti più interessanti di Anima d’acciaio è il rapporto tra la dimensione individuale e quella collettiva. La storia, infatti, non procede esclusivamente attraverso le grandi decisioni politiche o economiche, ma anche attraverso le fragilità, le paure, le convinzioni e le ambizioni delle persone. In questa prospettiva, il romanzo offre diversi spunti di riflessione sul rapporto tra verità e apparenza, sulla costruzione della memoria storica e sulla difficoltà di distinguere ciò che è autentico da ciò che viene deliberatamente rappresentato come tale. Il titolo stesso, Anima d’acciaio, suggerisce un contrasto significativo: da una parte la solidità, la resistenza e la determinazione; dall’altra l’anima, con la sua complessità emotiva e le sue inevitabili contraddizioni. Una tensione che attraversa simbolicamente il racconto e invita a riflettere su quanto la forza possa convivere con la vulnerabilità e su come le esperienze individuali siano inevitabilmente condizionate dal contesto storico e sociale. Attraverso il linguaggio della narrativa, Esposito propone così un percorso che supera i confini del semplice intrattenimento e sollecita una lettura più consapevole delle dinamiche umane e collettive.

Roberto J. Esposito: l’autore

Nato in Abruzzo nel 1959, alle pendici del Gran Sasso, Roberto J. Esposito ha vissuto in diverse città italiane ed estere prima di stabilirsi a Bologna. Laureato in Lingue e Letterature Straniere, coltiva interessi che spaziano dalla storia ai viaggi, dalle scienze psicologiche alle discipline orientali. Queste passioni contribuiscono ad alimentare un immaginario letterario nel quale la ricostruzione degli eventi si accompagna all’attenzione per i comportamenti umani e per le contraddizioni della società.Anima d’acciaio rappresenta il suo quarto romanzo, dopo la trilogia L’Ombra di Copernico, e conferma il suo interesse per le narrazioni complesse, capaci di intrecciare differenti piani temporali e prospettive interpretative.

La presentazione a Bologna

L’incontro dell’8 dicembre al Coco Café sarà l’occasione per approfondire la genesi del romanzo, il lavoro di documentazione e le scelte narrative che hanno accompagnato la sua realizzazione. A dialogare con Roberto J. Esposito sarà Francesco Calderaro, che guiderà la conversazione attraverso i principali temi dell’opera, dalla ricostruzione storica al ruolo dei personaggi, fino al rapporto tra letteratura, mistero e attualità. La presentazione offrirà inoltre al pubblico la possibilità di intervenire con domande e curiosità, favorendo un confronto diretto con lo scrittore. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo, per proseguire la conversazione in un’atmosfera informale e conviviale. Un’occasione per riscoprire il valore delle presentazioni letterarie come momenti di incontro, confronto e condivisione culturale, nei quali il libro diventa il punto di partenza per nuove domande e interpretazioni.

L’ingresso è libero.