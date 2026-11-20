Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Dove le barche deragliano”, l’album di esordio di Proteo.



Anticipato dai singoli “La mia Itaca” e “Tu non mi basti mai”, l’album è composto da 12 brani in cui l’hip hop si nutre di influenze soul, jazz, gospel ed elettroniche grazie alla volontà di Proteo di mettersi sempre alla prova, al coinvolgimento di 3 voci femminili (Nicole Petrelli, Giulia D’Andrea, Simona Boo) e al lavoro dei 6 produttori musicali (Kuoni, Foot de papera, Exa, Bruno Cama, Nazgul, Francesco Stefanelli), in alcuni brani coadiuvati da strumentisti.

“Dove le barche deragliano” è un concept album, un viaggio in 12 tappe sulla necessità di deragliare dai binari imposti dalla società per fare i conti con sé stesso, una mappa emotiva per chi è in cerca di un linguaggio sentimentale.

La metafora del titolo fa da filo conduttore ai brani, che seguono la rotta di un marinaio partito alla ricerca di risposte e che si trova ad affrontare una tempesta emotiva che lo costringe a trasformarsi per sopravvivere, attraversando silenzi e rabbia fino a intravedere l’orizzonte.

PROTEO RACCONTA “DOVE LE BARCE DERAGLIANO”

L’ispirazione arriva anche da un’esperienza di vita reale e personale che Proteo riassume così:

“Ho vissuto undici anni a Roma ma, dopo essermi ambientato e aver vissuto intensamente la città, a un certo punto lì non mi sentivo più a casa. Mi ero perso nell’aspettativa di un lavoro artistico identificandomici troppo. Così, ho sentito la necessità di ritrovarmi e il mio pensiero andava al mio cane ormai anziano, ai miei genitori, ai miei amici: c’era qualcosa di invisibile che mi trainava verso la mia città di origine, Molfetta.

Tornarci ha significato affrontare tutte le mie paure, sgretolare il peso delle aspettative, la paura del giudizio e la sensazione di sentirsi un fallito, perché quando ritorni in un luogo sembra che il tempo si sia fermato e vedi i tuoi amici che hanno costruito qualcosa. Mi sentivo quasi fuori posto, come se dovessi ricominciare tutto da capo. Un ennesimo punto di ripartenza. Aver affrontato questo ‘viaggio di ritorno’ mi ha portato ad avere il desiderio di stare nella realtà piuttosto che perdermi negli ideali, con la voglia di ricominciare ad amare le cose semplici“.

Ogni canzone di “Dove le barche deragliano è come un’isola che contiene prove, sfide ed emozioni da comprendere, interiorizzare e superare.

“Viviamo nell’era dei social – continua Proteo – e dei rapporti fugaci, fatti di ghosting e persone che si toccano senza costruire niente, illudendoci di avere infinite scelte relazionali. Tutto questo sta uccidendo la nostra identità unica. Con questo disco voglio rivendicare il valore dell’autenticità e la bellezza di costruire legami profondi“.

LA BIO DI PROTEO

PROTEO, nome d’arte di Nicolò Ayroldi (1994), è un rapper e attore originario di Molfetta (Bari). Il suo percorso musicale ha origine sia dall’interruzione, dovuta a un infortunio, della sua carriera da calciatore (aveva raggiunto la serie D, dunque il semiprofessionismo), sia da un trascorso da cabarettista, sia dalle gare di slam poetry a cui si dedica da anni per dare sfogo alla sua inclinazione per la scrittura e in particolare per la poesia.

Visto che sin da piccolo è appassionato di hip hop, l’evoluzione naturale del suo progetto musicale è sfociata in uno stile che si muove tra il rap e l’R&B contemporaneo, più in generale influenzato da tutta la musica black. Tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 pubblica una serie di brani che, man mano, danno forma al suo primo EP, “È tempo di narrare”, uscito a giugno del 2025. Dopo questo primo step continua a lavorare a nuovi brani e, nel 2026, dopo un soggiorno di undici anni a Roma, torna a vivere a Molfetta, dove fonda il collettivo Colmare e dà forma al suo album d’esordio, “Dove le barche deragliano”.