Dal 7 al 9 novembre, la storica cornice di Ca’ Vendramin Calergi a Venezia ha ospitato la sesta edizione del FIET – Festival of Italian Enogastronomy and Tourism, appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo della gastronomia, dell’ospitalità e del turismo. Tra i protagonisti della manifestazione anche Vanessa Viscardi, resident chef di Cavoli a Merenda a Milano, scelta per interpretare attraverso la propria cucina il patrimonio gastronomico italiano.

Tre gli appuntamenti che hanno visto coinvolta la chef durante il Festival: due cene di gala, per le quali ha curato la preparazione dei primi piatti, e la masterclass conclusiva “Un Racconto di Territori e di Gusti”. Occasioni differenti, accomunate dalla volontà di raccontare il territorio attraverso la selezione delle materie prime, la ricerca degli abbinamenti e il rispetto delle tradizioni culinarie.

Al centro delle proposte di Vanessa Viscardi, una cucina che valorizza gli ingredienti di stagione, privilegiando preparazioni attente alle caratteristiche organolettiche delle materie prime e all’equilibrio nutrizionale.

Un approccio sviluppato anche attraverso la collaborazione con la nutrizionista Ilenia Grieco, che affianca alla ricerca gastronomica una particolare attenzione al benessere e all’equilibrio dell’alimentazione. Una filosofia che trova espressione nella proposta di Cavoli a Merenda, dove gusto, creatività e consapevolezza alimentare si incontrano in piatti ricercati, capaci di reinterpretare la tradizione senza perderne l’autenticità.In occasione delle due cene di gala, la chef ha proposto due interpretazioni della cucina mediterranea, accomunate dalla ricerca di equilibrio tra ingredienti e sapori. Il primo piatto, il Risotto ai profumi del Mediterraneo, ha riunito pomodori secchi, crudo di corba del Gargano, salicornia e confettura di limoni, creando un incontro tra note sapide, freschezza e componenti aromatiche.

La seconda proposta ha visto protagonisti i Mezzi paccheri alla crema di datterini gialli, ’nduja di pesce spada, petali di salmone torbato e polvere di olive. Un piatto che accosta la dolcezza dei pomodorini alla componente più intensa e speziata della ’nduja di pesce spada, arricchita dalle note affumicate del salmone e dalla sapidità delle olive. Una combinazione che valorizza i prodotti della tradizione mediterranea attraverso una lettura contemporanea.

A chiudere la partecipazione di Vanessa Viscardi al Festival è stata la masterclass “Un Racconto di Territori e di Gusti”, realizzata insieme allo chef Enrico Bergonzi. Per l’occasione, la chef ha presentato una chips di fregula sottile e incurvata, accompagnata da mousse di trota affumicata, paté di carciofi e bottarga. Una preparazione costruita sul contrasto tra la croccantezza della fregula e la morbidezza delle componenti cremose, che mette in dialogo ingredienti appartenenti a differenti tradizioni gastronomiche italiane.

“La cucina è un linguaggio universale, capace di raccontare territori, tradizioni e persone”, afferma la chef Vanessa Viscardi. “Partecipare al FIET di Venezia è stata un’occasione preziosa per dare voce, attraverso i miei piatti, alla straordinaria ricchezza delle eccellenze italiane. Credo in una cucina che rispetti le proprie radici, ma che sappia anche creare nuovi incontri, nuove interpretazioni e nuove emozioni. Perché ogni ingrediente porta con sé una storia e il nostro compito, come chef, è saperla raccontare”.

La partecipazione al FIET di Venezia ha rappresentato per Cavoli a Merenda un’importante occasione per far conoscere la propria identità gastronomica, inserendosi in un contesto di confronto e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane. Un appuntamento che conferma la volontà della chef Vanessa Viscardi di contribuire, attraverso il proprio lavoro, alla promozione e alla diffusione della cultura culinaria del nostro Paese.