Taste for Kids 2026: a Teramo due incontri tra letteratura, alimentazione, sport e tradizioni abruzzesi

TERAMO – Il cibo come strumento di educazione, benessere, memoria e identità culturale. Sono questi i temi al centro dei due appuntamenti letterari promossi nell’ambito di Taste for Kids 2026, il progetto organizzato dall’associazione “I diti in pasta”, in programma dal 14 al 18 ottobre in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Due incontri, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire il rapporto tra alimentazione, sport, tradizioni e territorio, attraverso il confronto con autori, professionisti e protagonisti del panorama culturale e sportivo. L’iniziativa intende valorizzare il cibo non soltanto come nutrimento, ma anche come linguaggio universale, capace di trasmettere conoscenze, raccontare storie e costruire legami tra generazioni.

14 ottobre – Cibo che nutre, sport che educa

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 14 ottobre, alle ore 17.30, nel cortile interno della Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo, in collaborazione con la Biblioteca stessa. Al centro dell’incontro il libro “La partita si vince in cucina. Le basi per costruire un’alimentazione da campioni”, pubblicato da Trenta Editore e firmato da Domenicantonio Galatà, biologo nutrizionista, fondatore e presidente onorario dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina (AINC). Un’occasione per riflettere sull’importanza di una corretta alimentazione, soprattutto durante la crescita, e sul ruolo che lo sport può svolgere nella costruzione di stili di vita sani e consapevoli. Accanto all’autore interverrà Giorgio Minisini, campione mondiale di nuoto artistico, la cui esperienza sportiva offrirà uno spunto concreto per approfondire il rapporto tra nutrizione, preparazione atletica, disciplina e benessere psicofisico. Parteciperà inoltre Gianmarco Giovannelli, presidente di Confcommercio Abruzzo, per ampliare la riflessione sul valore dell’educazione alimentare e sulla cultura del cibo. A moderare l’incontro sarà la giornalista Veronica Marcattili. Il dialogo si propone di coinvolgere famiglie, giovani e cittadini in una riflessione su come le scelte quotidiane a tavola possano incidere sulla salute e sulla qualità della vita, promuovendo una cultura alimentare fondata sulla conoscenza e sulla responsabilità.

15 ottobre – Ti racconto l’Abruzzo: storie, tradizioni e sapori della nostra terra

Giovedì 15 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala dell’Archivio di Stato di Teramo, in via Cesare Battisti 55, sarà invece la volta dell’incontro “Ti racconto l’Abruzzo”, organizzato in collaborazione con l’Archivio di Stato di Teramo. Protagonista sarà Paride Vitale, autore del libro “Ancora d’amore e d’Abruzzo”, pubblicato da Cairo Editore, un viaggio sentimentale alla scoperta di una regione raccontata attraverso luoghi, persone, tradizioni e sapori. L’incontro offrirà l’occasione per esplorare il legame profondo tra memoria, appartenenza e cultura gastronomica, restituendo un’immagine dell’Abruzzo che va oltre i luoghi comuni e valorizza il patrimonio materiale e immateriale del territorio. Attraverso le pagine del libro, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di un Abruzzo autentico, fatto di piccoli borghi, paesaggi, ricette tramandate e storie che continuano a custodire l’identità delle comunità locali. A introdurre l’appuntamento sarà la dottoressa Oriana Rizzuto, direttrice dell’Archivio di Stato di Teramo, mentre a dialogare con l’autore sarà Giancarlo Pierannunzi, food blogger abruzzese. Al termine della presentazione, il racconto proseguirà con un momento di convivialità offerto dalla Tenuta Cerulli Spinozzi, dall’Azienda Agricola Faraone e dall’Oleificio Di Simone, realtà rappresentative delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Taste for Kids: educare attraverso il cibo e la cultura

I due appuntamenti si inseriscono nel programma di Taste for Kids 2026, manifestazione che propone il cibo come punto di incontro tra educazione, conoscenza, cultura e socialità. La scelta di affiancare alla manifestazione due incontri letterari evidenzia la volontà di ampliare il significato dell’esperienza gastronomica, trasformandola in un’opportunità di confronto e crescita culturale. Da una parte, l’alimentazione come alleata della salute e della pratica sportiva; dall’altra, il cibo come espressione della memoria collettiva e dell’identità abruzzese. Due prospettive complementari che raccontano quanto ciò che portiamo in tavola sia strettamente connesso al nostro modo di vivere, di prenderci cura di noi stessi e di conservare le nostre radici. Taste for Kids 2026 si svolgerà dal 14 al 18 ottobre a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà. Gli appuntamenti letterari del 14 e 15 ottobre rappresentano due occasioni per avvicinare il pubblico alla cultura del cibo attraverso le parole, le esperienze e le testimonianze dei protagonisti.

Informazioni sugli appuntamenti

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 17.30 – Cibo che nutre, sport che educa, cortile interno della Biblioteca Melchiorre Delfico, Teramo.

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 17.30 – Ti racconto l’Abruzzo, Sala dell’Archivio di Stato, via Cesare Battisti 55, Teramo.

Organizzazione: Associazione “I diti in pasta” – Taste for Kids 2026.