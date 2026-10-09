Jangy Leeon vola a New York e pubblica “Assassina” con dei rapper americani

Esce oggi in digitale “Assassina“, il nuovo singolo di Jangy Leeon per Gold Leaves Academy e Mad Soul Legacy con distribuzione Believe.

Su una produzione musicale di Jack The Smoker, il rapper milanese è affiancato da tre ospiti d’eccezione: i rapper statunitensi El Gant e Rass Kass e il messicano Louie Rubio.

Si tratta di un brano dalle atmosfere West Coast, nato e registrato a New York, che vede Jangy Leeon, El Gant e Ras Kass alternarsi con due strofe da 8 spezzate dal ritornello cantato da Louie Rubio. Il testo parla di Milano ma anche di New York e Los Angeles, una vera connessione incentrata sulla relazione degli artisti con la vita urbana della loro città, con la musica – nello specifico il rap – e sul rapporto con l’altro sesso.

Così Jangy Leeon racconta la genesi del brano:

“Assassina è un pezzo nato a maggio del 2025 durante un mio soggiorno a New York. Avevo contattato El Gant, rapper underground di Brooklyn, e ci eravamo prefissati di fare una sessione in studio durante le mie due settimane newyorchesi. Uno o due giorni prima di incontrarci, El Gant mi ha scritto dicendo che anche Ras Kass, rapper losangelino, era a NY e aveva manifestato l’intenzione di presentarsi alla sessione. Così ci siamo trovati in studio dal rapper, producer e mix engineer Jake Palumbo, nell’area di Brooklyn. Durante la sessione con Jake ed El Gant ho aperto un paio di cartelle di beat che mi avevano mandato due miei amici e artisti milanesi: Weirdo e Jack the Smoker. A un certo momento, durante la selezione del beat, Ras Kass è arrivato insieme a Louie Rubio, un cantante e musicista messicano, suo stretto collaboratore. Ovviamente ero bello gasato dall’interazione con tutti questi artisti e, dopo aver scelto il beat di Jack, ci siamo messi al lavoro e, in un paio di ore, abbiamo chiuso il pezzo“.

IL PERCORSO DI JANGY LEEON

Jangy Leeon (1987), rapper milanese cresciuto in zona Ripamonti, si distingue per il timbro vocale ruvido. Avvicinatosi alla cultura hip hop da adolescente attraverso il writing e le rime, si forma nella scena underground, tra jam, contest di freestyle e showcase. Nel 2006 fonda la crew Mad Soul Legacy, nel 2011 pubblica un disco in collaborazione con Prinz (aka Silla DDR), “Symphony’s Backline”, e nel 2013 esordisce da solista con l’album “Lionel Collection”.

Dopo aver dato vita al primo disco di Mad Soul Legacy, “People Love Roots”, nel 2015 pubblica “Stato Brado”, album concepito con il freestyler Truman Simbio. Lo stesso anno fonda il “Caveau Studios” insieme a Jack The Smoker. Nel 2017, anche grazie al successo di una campagna di crowdfunding su Musicraiser, pubblica l’album “L’Era Della Bestia” che ha ospiti come Dani Faiv, Axos, Nex Cassel, Mistaman, Nerone, Jack The Smoker, l’internazionale Merkules e altri. Nell’estate 2018 pubblica il terzo album solista, “ELDORADO”, interamente prodotto da Weirdo e caratterizzato da sonorità latine.

Questo stile lo riprenderà, in parte, a fine 2020 in un altro album solista, “Full Moon Confusion”, seguito, nel 2021, dalla versione deluxe “Desert Edition”. Per queste uscite coinvolge di nuovo molti ospiti di rilievo tra cui Ensi, Shade, Vacca, Warez e altri. Nel 2024 pubblica l’album “All Eyes On Beast”, con tutte le produzioni musicali firmate Jack The Smoker e i featuring di Nerone, Dj MS, Warez, JSN, Chubs, Steelyone, Vacca, Lanz Khan, Lexotan, Jack The Smoker, Dani Faiv, Sick Boy Simon, Francikario, Big Tino, Asher Kuno, Loge, Drimer, En?gma e Shade.