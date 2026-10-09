Andromeda torna con “arsenico” e apre una nuova fase del suo percorso artistico

Il 9 ottobre esce “Arsenico”, il nuovo singolo di ANDROMEDA scritto con Gloria Collecchia e prodotto da Nacor Fischetti: pop-dance immediato, pensato apposta per non lasciare spazio alla malinconia. Il brano nasce da un’esperienza sentimentale precisa, la fine di un legame che aveva smesso di fare bene, ma il suo cuore è più ampio: è la presa di coscienza che porta a riconoscere qualcosa, una relazione, una situazione, un ambiente, come ormai nocivo, e la scelta di allontanarsene. Una lucidità che chiunque può riconoscere, al di là dell’esperienza specifica che l’ha generata.

Il brano lo racconta senza toni da ballad, scegliendo invece un ritmo che spinge in avanti invece di trattenere. “Non volevo raccontarla rimanendo fermo nel dolore”, racconta l’artista. “Mi piace che sia una canzone che parla di qualcosa che finisce ma che, allo stesso tempo, ti fa venire voglia di muoverti.”

È la stessa energia che ANDROMEDA spera arrivi a chi ascolta: “Vorrei che arrivasse soprattutto l’energia del brano. Spero che chi la ascolta possa riconoscersi in quella sensazione: capire quando qualcosa non ci fa più bene e trovare l’energia per andare avanti.”

“Arsenico” si inserisce in un momento preciso del percorso dell’artista, a cavallo tra due fasi. Il primo album, “Luna sotto Venere”, resta il punto da cui tutto parte: raccoglie il vissuto personale di Manuel, la musica che lo ha formato e un’identità sonora costruita su pop, dance, funky e sonorità anni Ottanta. “Luna sotto Venere contiene tantissimo di quello che mi ha formato, come persona e come artista”, racconta ANDROMEDA. Anche il titolo del nuovo singolo lavora nella stessa direzione: l’arsenico è un veleno che agisce lentamente, senza clamore, proprio come certe situazioni, relazioni o ambienti che smettono di fare bene molto prima che ce ne si accorga, e il brano fotografa il momento in cui quella lucidità arriva.

Con “Arsenico” quel mondo non viene rinnegato, ma diventa la base da cui ripartire.

“Oggi parto da tutto quello che ho costruito e guardo avanti”, spiega l’artista: restano il groove, l’energia pop-dance e i richiami anni Ottanta che hanno accompagnato ANDROMEDA fin qui, ma dentro una produzione firmata Nacor Fischetti più essenziale e contemporanea, pensata per la pista prima ancora che per l’ascolto in cuffia. Non si tratta di un cambio di direzione o di identità, ma di un’evoluzione coerente di ciò che ANDROMEDA ha costruito fino a oggi: lo sguardo si sposta progressivamente verso il presente e il futuro dell’artista, e questa prospettiva caratterizzerà sempre di più i prossimi lavori.

Non un cambio di rotta, ma un passo avanti.

Il singolo introduce così le prime caratteristiche sonore della fase che verrà, senza però tagliare i ponti con “Luna sotto Venere”. ANDROMEDA sceglie per ora di non anticipare nel dettaglio i prossimi progetti discografici, ma lascia che sia “Arsenico” a far percepire con chiarezza che si tratta dell’apertura di un capitolo nuovo.

“Arsenico conserva qualcosa di quel mondo, ma allo stesso tempo racconta già un ANDROMEDA più contemporaneo. Per me è il punto di incontro tra quello che mi ha portato fin qui e quello che verrà”, riassume l’artista: il primo segnale di un’evoluzione che nei prossimi lavori si farà ancora più netta.

CHI È ANDROMEDA

ANDROMEDA, nome d’arte di Manuel Zamagni, classe 1993, è cantautore e performer originario di Cesena. Con la musica ha un rapporto che parte da lontano: studio del canto, concorsi, festival nazionali, esperienze televisive e tanti palchi live, prima ancora di arrivare a un progetto tutto suo. È da quel percorso, e da anni passati anche a interpretare brani altrui, che nasce ANDROMEDA: un progetto in cui musica, identità e performance si fondono in un solo linguaggio.

Dopo una reinterpretazione di “Africa” dei Toto, nel 2024 arriva il primo inedito, “Ok, Goodbye”, seguito da “Non hai bisogno di me”, “Ventiquattro Ore” e “Rumore”: i tasselli che compongono “Luna sotto Venere”, il primo album del progetto e la sintesi di tutto ciò che ha reso ANDROMEDA quello che è oggi. Dietro la produzione c’è Nacor Fischetti (La Rua, GlowUp Studio); la scrittura nasce invece dalla collaborazione con Gloria Collecchia (Sugar Music).

“Arsenico” è disponibile dal 9 ottobre su tutte le principali piattaforme digitali.

CREDITI

Artista: ANDROMEDA, Manuel Zamagni

Titolo: Arsenico

Autori: Manuel Zamagni, Gloria Collecchia

Compositori: Manuel Zamagni, Gloria Collecchia, Nacor Fischetti

Produzione: Nacor Fischetti

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